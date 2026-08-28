Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

La Fundación Solidaridad por Colombia confirmó que el concierto benéfico en El Campín será gratuito y espera reunir a más de 25.000 personas - crédito @solidaridadxcol/Instagram

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El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al país ante una de las mayores emergencias de su historia reciente.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto acumula a la fecha 331 fallecidos y más de 4.400 heridos, con afectaciones en decenas de municipios de 15 departamentos.

El Festival de la Solidaridad 2026 en Bogotá sumó a Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí para recaudar fondos para las familias damnificadas por el terremoto - crédito @solidaridadxcol/Instagram

En respuesta a esa tragedia, Kash —artista urbano autodenominado como El Baby de Tabogo— el cantante de música regional colombiana Ciro Quiñones, y la agrupación caucana Herencia de Timbiquí, se suman al cartel del Festival de la Solidaridad 2026, un concierto benéfico que se celebrará el sábado 29 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y espera reunir a más de 25.000 personas en un evento gratuito dedicado a recaudar fondos para las familias damnificadas.

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El cartel del Festival de la Solidaridad 2026 incluye a Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito, con una programación de música urbana, popular y del Pacífico colombiano - crédito @solidaridadxcol/Instagram

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Fundación Solidaridad por Colombia confirmó las tres nuevas incorporaciones al cartel, que ya contaba con el puertorriqueño Wisin —en pleno furor por estos días tras anunciar el estreno de su próximo larga duración, La Universidad del Perreo—, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito.

Con la adición de los artistas mencionados, el festival amplía una programación que mezcla géneros urbanos, popular y música del Pacífico colombiano.

La Fundación Solidaridad por Colombia reorientó los recursos de la Caminata de la Solidaridad 2026 hacia la campaña Juntos por Colombia tras la emergencia por el terremoto - crédito @solidaridadxcol/Instagram

María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación, explicó en entrevista con El Klub, espacio de la emisora La Kalle, que la jornada modificó su propósito original debido a la emergencia nacional del 10 de agosto. “Todo lo que íbamos a recoger era para educación, nosotros nos dedicamos a educación y a sostenibilidad”, señaló.

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Tras el terremoto, la organización reorientó el destino de los recursos: “Vamos a hacer el cambio para el tema del terremoto porque el terremoto no puede esperar y los damnificados del terremoto no pueden esperar”, afirmó Hoyos.

La organización dispuso registro previo, boleta en plataforma oficial, ingreso a El Campín desde las 2:00 p. m. y edad mínima de siete años para asistir al Festival de la Solidaridad - crédito Santa Fe

La funcionaria confirmó que la totalidad de lo recaudado durante la Caminata de la Solidaridad 2026 irá a la atención de las personas afectadas por el desastre, a través de la campaña “Juntos por Colombia”. Durante el festival también habrá puntos de acopio para recibir donaciones en especie.

La apertura de puertas está prevista para las 2:00 p. m., con el ingreso escalonado que la organización dispuso para manejar el flujo de asistentes. La entrada no tiene costo, aunque los interesados deben registrarse previamente y descargar su boleta en la plataforma oficial. El acceso está sujeto al aforo disponible, y se estableció como edad mínima de ingreso desde los siete años para los menores, quienes deben ingresar acompañados por un adulto responsable.

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La Fundación Solidaridad por Colombia ya opera en las zonas afectadas. Según contó Hoyos en la entrevista para el programa radial, la organización inició labores en Pereira 24 horas después del sismo y extendió su operación a cinco departamentos y 13 municipios. Hasta la fecha reporta la entrega de más de 10.000 kits de alimentación e higiene y anunció su apoyo para reconstruir una escuela en Unión Panamericana, Chocó, destruida por el terremoto, que beneficiaría a unos 850 niños.

El Festival de la Solidaridad será el primero de los dos eventos que conforman este año la tradicional Caminata de la Solidaridad. El domingo 30 de agosto se realizará la Carrera de la Solidaridad, con recorridos de 3, 5, 10 y 21 kilómetros.

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Cabe recordar que el mismo día, en el Movistar Arena, se celebrará una edición especial de The Juanpis Live Show bajo el nombre “Si nos organizamos cabemos todos”, liderada por el comediante Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González, con el respaldo de Riaño Producciones y BeatHub Entertainment, en el Movistar Arena.

El cartel convoca a Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso.

El acceso funciona como donación a través de Tuboleta, y la totalidad de los recursos irá a la Fundación PLAN para financiar proyectos de reconstrucción de viviendas en el Chocó, departamento donde la organización lleva más de 20 años de trabajo. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de Good Kidz, fundación de Feid.

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