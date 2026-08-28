Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Junior FC llega al partido en el puesto 18 de la Liga BetPlay con un punto en cuatro partidos, mientras Santa Fe es 13° con cinco unidades-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

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Junior y Santa Fe protagonizarán un auténtico partidazo, ya que el “León” visita al bicampeón de Colombia urgido por salir del fondo de la tabla con apenas un punto y a un visitante que busca acercarse a la zona alta con cinco unidades.

La presión sobre el equipo barranquillero está en su arranque: ocupa el puesto 18 tras cuatro partidos, con un empate, tres derrotas, cuatro goles a favor y ocho en contra. Santa Fe, en cambio, aparece en la casilla 13, con una victoria, dos empates, una derrota y un saldo de cinco tantos convertidos y cuatro recibidos.

Junior FC necesita puntos para salir de la zona baja de la tabla, mientras Independiente Santa Fe busca acercarse a los puestos altos del Clausura-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior FC e Independiente Santa Fe jugarán este 29 de agosto de 2026 por la fecha ocho de la Liga BetPlay Dimayor en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

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El juez central del partido será el antioqueño Wilmar Roldán, y en el VAR estará el cesarense Keiner Jiménez.