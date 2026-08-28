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Juan Fernando Quintero habría renunciado a la selección Colombia, y se lo comunicó a Néstor Lorenzo: “Ya le dijo”

El creativo integró los planteles de Brasil 2014 y Rusia 2018, además del torneo disputado el verano pasado en Norteamérica, y su posible adiós cerraría casi 14 años en la selección mayor

El nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín daría por cerrada su etapa en la Selección Colombia, aunque no hubo confirmación oficial ni por parte del jugador ni la Federación-crédito @ESPNColombia/X
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El 27 de agosto de 2026, se conoció por parte del periodista Luis Arturo Henao en ESPN Colombia que Juan Fernando Quintero le habría comunicado a Néstor Lorenzo que no seguirá en la Selección Colombia, decisión que lo apartaría del nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030 porque pretende concentrarse solo en el fútbol de clubes.

El mediocampista, de 33 años, sería uno de los primeros nombres que no entraría en los llamados del cuerpo técnico para la próxima fecha FIFA entre septiembre y octubre. Esos compromisos incluirían amistosos ante México, Paraguay y Perú, que marcarán el arranque del nuevo proceso.

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Quintero integró los procesos de Colombia en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y el torneo jugado en Norteamérica-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Quintero integró los procesos de Colombia en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y el torneo jugado en Norteamérica-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La noticia se da en medio del recambio que planea el cuerpo técnico luego de la campaña en la Copa del Mundo, en la que Colombia quedó eliminada en octavos de final tras perder ante Suiza, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026.

Así se informó por parte de Henao en el programa:

“Juan Fernando Quintero, después del Mundial, tomó la decisión de que hasta ahí llegó su ciclo con Selección Colombia. Se lo ha manifestado a la familia, amigos... hasta al mismo Lorenzo. Claro que muchos se han ido y al año vuelven”, dijo el periodista.

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