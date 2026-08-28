Colombia

El Dj Calvin Harris confirmó su presentación en Colombia: lugar, precios y fechas de venta

El regreso del artista británico incluye preventa para clientes Aval y precios que oscilan entre $281.000 y $665.000, en una noche que marcará su reencuentro con el público bogotano después de once años

Calvin Harris generó expectativa por un posible regreso a Colombia tras una serie de publicaciones en redes sociales - crédito @calvinharris/Instagram
Entradas a la venta para el show de Calvin Harris en Bogotá, estas son las localidades y precios - crédito @calvinharris/Instagram
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El regreso de Calvin Harris a Colombia ya es una realidad. El DJ y productor escocés, considerado uno de los nombres más influyentes de la música electrónica a nivel global, ofrecerá su primer concierto en solitario en Bogotá el próximo 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus.

Este show, organizado por Páramo Presenta, representa el reencuentro de Harris con el público colombiano después de once años, y promete ser uno de los eventos más importantes del año para los amantes de la música dance.

La última visita de Calvin Harris al país fue en 2015, durante el Festival Estéreo Picnic. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer, con éxitos como Feel So Close, Summer, Blame, además de colaboraciones icónicas como We Found Love junto a Rihanna, One Kiss con Dua Lipa, Promises junto a Sam Smith y Miracle con Ellie Goulding. Harris ha sabido mantenerse vigente más allá del boom del EDM, redefiniendo el papel del DJ y productor en la cultura pop.

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Calvin Harris regresa a Colombia con un show en solitario en Bogotá, programado para el 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus - crédito Páramo Presenta
Calvin Harris regresa a Colombia con un show en solitario en Bogotá, programado para el 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus - crédito Páramo Presenta

El concierto contará con la apertura de Tyson O’Brien, quien se mueve entre el house y el tech house, y el colombiano Martin Trevy, enfocado en melodic techno y dance, garantizando una noche de sonidos diversos antes del set principal de Harris.

Precios y localidades

Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.co. La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! será del lunes 31 de agosto a las 9:00 a. m. hasta el miércoles 2 de septiembre a las 8:59 a. m. La venta general comenzará el 2 de septiembre a las 9:00 a. m. y estará abierta para todo el público.

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Los precios full por localidad, incluyendo servicio, son los siguientes en la segunda etapa:

  • Platea 2: $281.000
  • 105-108: $329.000
  • 100-104: $413.000
  • 109-112: $461.000
  • Platea 1: $533.000
  • 113-116: $569.000
  • 117-120: $665.000
Los precios de las localidades varían según la ubicación, con opciones que van desde los $281.000 hasta los $665.000 en la segunda etapa de venta - crédito Páramo Presenta
Los precios de las localidades varían según la ubicación, con opciones que van desde los $281.000 hasta los $665.000 en la segunda etapa de venta - crédito Páramo Presenta

Estas tarifas corresponden a la Etapa 2 y permiten elegir entre diferentes sectores del Coliseo MedPlus, según la ubicación y la experiencia deseada. El regreso de Calvin Harris a Bogotá promete una noche inolvidable en la que la ciudad se convertirá en el epicentro de la música electrónica en Latinoamérica.

“Lo amo, ya lista para verlo”, “nooo mi billetera, necesito segunda fecha”, “por fin te escucharé en vivo”, “virgen del agarraderoooo”, “Se pasaron un poquito con los precios!”, (sic), son las reacciones de algunos de los internautas.

En 2026, Calvin Harris desarrolla una gira internacional que lo lleva a presentarse en escenarios y festivales de alto perfil fuera de Colombia. El DJ mantiene una doble residencia semanal en Ushuaïa Ibiza, España, donde actúa cada martes y viernes durante el verano europeo. Además, ofrece dos conciertos en el Hampden Park de Glasgow, Escocia, y encabeza el cartel de Creamfields en Daresbury, Reino Unido, uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del mundo.

En 2026, Calvin Harris cumple una gira internacional con fechas en España, Escocia, Reino Unido, México, Chile, República Dominicana y Estados Unidos - crédito REUTERS/Temilade Adelaja
En 2026, Calvin Harris cumple una gira internacional con fechas en España, Escocia, Reino Unido, México, Chile, República Dominicana y Estados Unidos - crédito REUTERS/Temilade Adelaja

En América Latina, Harris tiene fechas confirmadas en el Festival Internacional del Globo en León, México, y en el Creamfields Chile de Santiago. El recorrido latinoamericano se complementa con su actuación en el Festival Presidente de Santo Domingo, República Dominicana. El calendario se completa con presentaciones en el XS Nightclub de Las Vegas, Estados Unidos, consolidando su posición en la escena global.

Calvin Harris y su historia con Colombia

A lo largo de su carrera, Calvin Harris ha visitado Colombia en dos ocasiones, ambas marcando momentos importantes para el público local y para el desarrollo del EDM en el país.

Su primera visita se produjo en 2010 en el desaparecido Teatro Metro de Teusaquillo, un escenario que en ese momento acogió a uno de los artistas emergentes que ya comenzaba a destacarse en la escena internacional. Esta presentación coincidió con el ascenso global de Harris y permitió que los seguidores colombianos tuvieran un primer contacto en vivo con el sonido que definiría la música electrónica de la siguiente década.

Calvin Harris se presentó durante dos noches en el estadio Hampden Park de Glasgow, y adelanta una doble residencia en Ibiza, durante el verano europeo - crédito @calvinharris/Instagram
Calvin Harris ha visitado Colombia en dos ocasiones, marcando hitos para la escena electrónica local - crédito @calvinharris/Instagram

La segunda aparición de Calvin Harris en Colombia ocurrió en 2015, cuando encabezó el cartel del Festival Estéreo Picnic. Su actuación compartió tarima con artistas como Jack White, Kasabian, alt-J, Skrillex, Damian Marley, Foster the People, Aterciopelados y Andrés Calamaro. Este evento consolidó su influencia entre el público local y demostró la capacidad de convocatoria del DJ. En aquella jornada, Harris fue recibido por miles de asistentes, quienes corearon sus éxitos y vivieron una experiencia que aún se recuerda entre los seguidores del festival.

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