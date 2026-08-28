La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027

La Selección Colombia femenina enfrentará a Australia en noviembre en dos partidos amistosos en Canberra como preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027-crédito Steve Roberts-Imagn Images

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El 27 de agosto de 2026 se confirmó que la Selección Colombia femenina de mayores enfrentará a Australia en noviembre en una serie de dos partidos amistosos en Canberra, como parte de su preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil 2027.

El primer encuentro se jugará en el GIO Stadium Canberra (Australia) el 28 de noviembre de 2026 a las 3:30 a. m. (hora de Colombia), y se espera que la sede del segundo partido, también en noviembre, se anunciará próximamente.

La serie amistosa en Canberra marcará apenas el segundo cruce entre la Selección Colombia femenina y Australia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El cruce será apenas el segundo entre ambos equipos. El antecedente inmediato fue la She Believes Cup 2025, cuando Colombia ganó 2-1 con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

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Para el juego en Canberra, la transmisión estará a cargo de Network 10 y Paramount+. Las entradas tendrán preventa desde las 12:00 p. m. del lunes 31 de agosto de 2026 y venta general a partir de las 4:00 p. m. del jueves 3 de septiembre de 2026, con disponibilidad por Ticketmaster.

Así fue la clasificación de la selección Colombia al Mundial de Brasil 2027

El momento cuando Colombia levantó el título en Paraguay-crédito Conmebol

La delantera Gisela Robledo selló la clasificación de Colombia al Mundial femenino de Brasil 2027 con el gol del triunfo por 1-0 sobre Uruguay el 5 de junio de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, un resultado que además dejó al equipo de Ángelo Marsiglia en la cima de la Liga de Naciones Femenina.

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La selección colombiana llegó a 17 puntos y se convirtió en la primera de la confederación en asegurar su cupo a la Copa del Mundo. El liderato también quedó en sus manos porque Argentina empató su partido simultáneo ante Perú.

El tanto de la clasificación llegó en el minuto 13, Jorelin Carabalí desbordó por la derecha, encontró a Leicy Santos en el centro y la volante filtró un pase para Robledo, que definió ante la salida de la arquera Agustina Sánchez.

Linda Caicedo marcó uno de los goles en la victoria de Colombia por 4-3 sobre Paraguay en la Liga de Naciones Femenina - crédito @APFfutbolFEM/X

La propuesta táctica de Ángelo Marsiglia incluyó una variante en el frente de ataque. Linda Caicedo apareció por el centro, mientras Daniela Montoya y Robledo ocuparon las bandas, en lugar de la disposición habitual.

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Después del gol, Colombia administró la posesión con Santos y Montoya como ejes del juego. Uruguay se replegó durante buena parte del primer tiempo, esperó errores en la salida rival y limitó su respuesta a despejar la pelota de su área.

La tensión creció en la segunda mitad. Uruguay adelantó líneas desde el arranque del complemento y presionó la salida colombiana, una secuencia que le quitó fluidez al juego local.

En el minuto 51, Montoya conectó un cabezazo tras un tiro de esquina que Sánchez controló sin dificultad. La respuesta uruguaya llegó enseguida con un contraataque que Manuela Vanegas cortó a tiempo.

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El tramo final quedó marcado por interrupciones y revisiones. En el minuto 70, la jueza sancionó tiro libre indirecto por una infracción de Katherine Tapia al tocar dos veces el balón en un saque de puerta, y Caicedo logró despejar el peligro.

Linda Caicedo dejó el campo en camilla en el minuto 76 por molestias físicas. En su lugar ingresó la debutante Michelle Vásquez, mientras que en el minuto 71 ya habían salido Robledo y Lorena Bedoya para permitir las entradas de Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla.

Colombia estuvo cerca de ampliar la diferencia en el minuto 82. Leicy Santos convirtió tras una combinación con Mayra Ramírez, que había regresado a jugar con la Tricolor, pero el VAR anuló la acción por una falta previa de Bonilla, amonestada en esa misma jugada.

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Uruguay también sumó tarjetas en la recta final. Solangel Lemos fue amonestada en el minuto 71 y Cynthia González vio la amarilla en el 78 por una falta sobre Gabriela Rodríguez.

La última llegada clara fue de la visita en el 90+5. Un balón filtrado al área colombiana se perdió sin consecuencias y el pitazo final confirmó la victoria por la mínima en Cali.

Ese triunfo aseguró el boleto mundialista y la “Tricolor” llegó a la última fecha de la Liga de Naciones Femenina ante Paraguay, y logró la victoria por 4-3 sobre Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, con goles de Ana María Guzmán a los minutos siete y 89, Marcela Restrepo al 44 y Linda Caicedo al 60.

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