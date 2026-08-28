Joven realizó peligrosa maniora volando a bordo de un dron de fumigación: la Aerocivil se pronunció

El caso se conoció en redes sociales el miércoles 26 de agosto de 2026, y dos días después se pronunció la Aeronáutica Civil - Puerto Noticias / Facebook

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Un video que se viralizó en redes socialesdesde el miércoles 26 de agosto y que muestra a un adolescente siendo elevado varios metros dentro de un dron de fumigación en Puerto Gaitán, Meta, generó alerta en las autoridades y la reacción inmediata por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil)

El joven ingresó en el compartimiento de un equipo agrícola utilizado para dispersión y fumigación, mientras otros presentes (compañeros de tareas en el campo) grabaron la maniobra cerca de un río en los Llanos Orientales, tal y como compartieron en sus portales informativos varios medios regionales.

En la grabación se observa, en medio de las risas, cómo el dron despegó con el adolescente en su interior, sin ningún tipo de protección visible como casco o arnés, y permaneciendo cerca de las hélices del aparato.

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Entre risas, uno de los presentes señaló: “Ventajas de ser pequeño”. Mientra que otro de sus compañeros añadió: “Así revisan los lotes”.

La entidad rechazó la "operación irregular y altamente riesgosa de un sistema de aeronave no tripulada (UAS)" - crédito @AerocivilCol/X

La operación se realizó mientras el dron se encontraba a bordo de una embarcación sobre el río, detalle que representó un alto riesgo debido a la posibilidad de accidentes provocados por fallos mecánicos, ráfagas de viento o errores humanos.

Frente a la circulación de este material audiovisual, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado oficial el 28 de agosto de 2026, donde expresó su “categórico rechazo” ante lo que calificó como una práctica que compromete la seguridad operacional.

La entidad puntualizó que este tipo de equipos están diseñados exclusivamente para labores agrícolas y no para el transporte de personas, y explicó que el uso irregular observado en el video vulnera de forma directa las disposiciones del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100 y RAC 219, que regulan la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas.

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En el comunicado, la Aeronáutica Civil puntualizó: “Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS (Unmanned Aircraft System o Sistema de Aeronave No Tripulada) durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas en general”.

El comunicado por parte de la Aerocivil se emitió la mañana del viernes 28 de agosto de 2026 - crédito @AerocivilCol/X

Según la entidad, el Capítulo D del RAC 100 prohíbe explícitamente el transporte de seres vivos en este tipo de plataformas.

Por lo anterior, la Aerocivil agregó que, de comprobarse los hechos y la existencia de infracciones a la normativa, se adelantarán las actuaciones administrativas necesarias y se impondrán sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y los riesgos generados.

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El organismo reiteró que estos sistemas están certificados para operar bajo límites técnicos estrictos y que su uso como medio de transporte humano está excluido por completo.

La autoridad aeronáutica también hizo un llamado urgente a los explotadores, pilotos de UAS y demás actores del sector para que desarrollen sus actividades en estricto apego a la ley y bajo el principio rector de la seguridad operacional.

“Consolidar este principio como una responsabilidad compartida es el camino para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la industria de aeronaves no tripuladas en el país”, detalla el documento oficial.

El joven pudo ingresar al compartimento donde se cargan los insumos para labores de riego a gran altura - créditos red social Facebook | @AerocivilCol/X

Hasta el momento no se ha identificado al responsable de operar el dron durante el incidente registrado en Puerto Gaitán, pero el caso sigue bajo revisión de las autoridades, que analizan las posibles infracciones y la aplicación de medidas sancionatorias conforme a la legislación vigente.

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