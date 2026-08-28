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Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

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Julian Ryerson y Joane Gadou marcando a Luis Díaz-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Julian Ryerson y Joane Gadou marcando a Luis Díaz-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y el Stuttgart por la Bundesliga.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del partido, y lo que será el juego en el estadio Allianz Arena de Múnich.

11:43 hsHoy

La medida que tomó el Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los dos desmayos que sufrió

El jugador padece crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica

Jamal Musiala ingresó en el complemento ante Leipzig y se desvaneció a pocos minutos del final

Jamal Musiala quedará fuera del plantel del Bayern Múnich para el partido inaugural de la Bundesliga del viernes ante el VfB Stuttgart, según informó el diario alemán Bild este martes. La decisión es definitiva: el mediocampista de 23 años no integrará el equipo para el encuentro en la Allianz Arena, mientras el club gestiona su proceso de reincorporación tras los dos desvanecimientos que sufrió en plena pretemporada.

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11:35 hsHoy

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra

A la espera de conocer las fechas y horarios de los ocho partidos, el “Gigante de Baviera” también enfrentará al Real Betis de España, equipo donde se encuentra Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa

La Champions League tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS
La Champions League tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS

El 27 de agosto de 2026 se sorteó de forma oficial los rivales que tendrán los 36 equipos que disputarán la fase de liga de la UEFA Champions League.

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11:29 hsHoy

Nueva temporada para el “Guajiro”

Luis Díaz viene de conquistar la Supercopa de Alemania, cuarto título con el "Gigante de Baviera"-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Luis Díaz viene de conquistar la Supercopa de Alemania, cuarto título con el "Gigante de Baviera"-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

El conjunto dirigido por Vincent Kompany abrirá la temporada de Bundesliga con impulso inmediato: el 22 de agosto derrotó 2-1 a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park y levantó la Supercopa de Alemania, el primer título del curso 2026-2027.

En esa final marcaron el defensor alemán Nathaniel Brown, a los 28 minutos, y el atacante francés Michael Olise, a los 45+1. El descuento de Borussia Dortmund fue obra del portugués Fábio Silva a los 75.

Ese resultado extendió a seis la racha de victorias consecutivas de Bayern Múnich. En sus cinco presentaciones más recientes, el campeón alemán venció a Dortmund, Heidenheim, RB Leipzig, Aston Villa y Jeju.

La secuencia comenzó el 4 de agosto con un 2-1 sobre Jeju, siguió el 7 de agosto con otro 2-1 ante Aston Villa, continuó el 15 de agosto con un 3-1 frente a RB Leipzig y el 18 de agosto con un 4-2 sobre Heidenheim, antes del triunfo en la Supercopa.

Stuttgart tuvo su estreno oficial de la temporada el 21 de agosto de 2026 con una goleada 4-0 sobre Rostock en la Copa de Alemania. La figura fue Dženan Pejčinović, autor de un triplete a los 18, 37 y 82 minutos.

El otro gol del visitante lo marcó Tiago Tomás, también a los 82. En sus cinco partidos más recientes, el equipo sumó además un 1-0 en contra ante Fulham, un 3-1 sobre Everton, un 2-2 frente a París FC y un 8-1 contra Offenbach.

El cruce más reciente de eliminación directa entre estos equipos dejó una señal nítida antes del debut liguero. El 23 de mayo de 2026, en el estadio Olímpico de Berlín, Bayern derrotó 3-0 a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

La gran figura de aquella definición fue Harry Kane, que convirtió un triplete a los 55, 80 y 90+2, este último de penal. Ese triunfo le dio al club bávaro su título número 22 en esa competencia.

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