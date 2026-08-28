Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Julian Ryerson y Joane Gadou marcando a Luis Díaz-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y el Stuttgart por la Bundesliga.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa del partido, y lo que será el juego en el estadio Allianz Arena de Múnich.