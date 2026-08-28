Colombia

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”

La empresaria se pronunció tras el surgimiento de teorías en internet relacionadas con la identidad y el papel del padre de su bebé, intensificando la atención mediática sobre su maternidad

La empresaria se pronunció tras el surgimiento de teorías en internet relacionadas con la identidad y el papel del padre de su bebé, intensificando la atención mediática sobre su maternidad

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La empresaria Juliana Calderón volvió a estar en el centro de la conversación digital tras responder a los rumores sobre el padre de su hija, Dulce María.

La polémica surgió a raíz de una pregunta directa de una seguidora que, sin rodeos, le consultó si había “alquilado” al papá de la bebé, una expresión que hace referencia a la posibilidad de haber pagado a un hombre para simular una relación de paternidad.

Este tipo de especulaciones se incrementaron luego de que el hombre que apareció en la revelación de género de Dulce María no volviera a figurar públicamente junto a Calderón. La ausencia de información clara sobre la identidad y el papel del progenitor alimentó las dudas en redes sociales, donde abundaron teorías sobre la autenticidad de la historia familiar presentada por la empresaria.

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Frente a la creciente ola de comentarios, Juliana Calderón decidió aclarar su posición. Negó rotundamente haber contratado a alguien para hacer pasar por padre de su hija y sostuvo que no tendría ningún motivo para inventar una historia de ese tipo.

“Hoy me encontré a una señora y me dijo: ‘¿Es verdad que tú alquilaste un papá?’, son una cantidad de cosas, pero si hubiera sido el caso, pues digo que tuve una inseminación o, segundo, hubiese dicho que el papá del niño no respondió y se fue y ya, pero no es así“, puntualizó Calderón en su respuesta.

¿Alquiló al padre de su hija? Juliana Calderón habló ante los rumores en redes sociales - crédito @julianacalderon12/ Instagram
¿Alquiló al padre de su hija? Juliana Calderón habló ante los rumores en redes sociales - crédito @julianacalderon12/ Instagram

La empresaria también abordó otras posibilidades que circulaban entre los usuarios. Mencionó que, si hubiese optado por una inseminación artificial, lo habría contado abiertamente, y añadió que, en caso de que el verdadero padre hubiera decidido no hacerse cargo de la niña, también lo habría expuesto públicamente. Con estas afirmaciones, buscó desmontar las versiones que ponían en duda tanto la existencia de un padre como la veracidad de su embarazo.

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“Cuántas mujeres tienen a sus hijos solas, y ahí están, con 3 o 4 hijos y no les responden y ahí están, ellas solitas (...) ¿Ustedes de verdad piensan que yo necesito inventarme que el papá de mi hijo es tal persona?, todo para tener una figura paterna, no lindos, ni que estuviéramos en la época de Policarpa. Y es que a mí no me afecta el tema, me dan risa sus comentarios de que contrate a alguien, ni que tuviera plata", explicó Calderón.

A pesar de su respuesta, Calderón optó por no dar detalles sobre la identidad exacta ni el rol actual del hombre que apareció en la revelación de género, lo que dejó la puerta abierta a nuevas especulaciones. No aclaró si mantienen una relación, si se encuentran separados o cuál es el vínculo actual del progenitor con la pequeña Dulce María. Esta falta de información concreta impidió cerrar la polémica, que sigue generando comentarios y nuevas interpretaciones en redes sociales.

La controversia en torno a la empresaria incluso llegó a cuestionar la veracidad de su embarazo. Algunos usuarios llegaron a insinuar que todo podría haberse tratado de una invención para atraer atención en redes sociales. Estas versiones perdieron fuerza cuando Calderón mostró públicamente su avanzado estado de gestación, despejando cualquier duda sobre la existencia de Dulce María.

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