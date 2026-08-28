Se filtraron imágenes de Yina Calderón grabando “La casa de los villanos”: hay varias celebridades reconocidas de Latinoamérica

La presencia de la influencer colombiana junto a otros famosos en un set de grabación refuerza los rumores sobre el esperado programa, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente - crédito @realitychisme&drama @lcdlfshowsito/ TikTok

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Yina Calderón volvió a captar la atención en redes sociales tras la difusión de imágenes que la muestran en lo que parece ser un nuevo set de grabación, avivando los rumores sobre su participación en una producción inédita.

La exparticipante de La casa de los famosos fue vista junto a otras figuras polémicas del mundo del entretenimiento, lo que ha incrementado las especulaciones en torno a un proyecto de Telemundo que reuniría a celebridades conocidas por su paso por diferentes realities. En redes sociales se ha sugerido que el programa podría llamarse “El juego” o “La casa de los villanos”, aunque este título aún no ha sido confirmado oficialmente.

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Calderón, quien recientemente ocupó un lugar destacado como panelista en la edición 2026 de “La casa de los famosos”, regresó a Colombia tras su participación en el reality. Desde sus perfiles digitales, la influencer ha dejado entrever la posibilidad de un nuevo proyecto, afirmando que “la villana regresará”, aunque sin revelar detalles concretos sobre el formato o la producción.

Imágenes filtradas revelaron a Calderón compartiendo escena con personalidades como Aleska Genesis y Sergio Mayer, lo que incrementó las especulaciones sobre la producción - crédito captura de pantalla @realitychisme&drama @carlosochoatv/ TikTok

Aunque la existencia del programa y la participación de Yina Calderón no han sido confirmadas por fuentes oficiales, imágenes filtradas y difundidas por el periodista Carlos Ochoa muestran a la colombiana en un ambiente de grabación junto a otras personalidades reconocidas. Entre ellas, aparecen la modelo venezolana Aleska Genesis y el mexicano Sergio Mayer, ambos recordados por su aparición en La casa de los famosos All Stars 2025. En las imágenes también se ve a la puertorriqueña Awilda Herreda, conocida por su participación en La Isla de Telemundo, y a la actriz mexicana Julia Arguelles.

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Según la información publicada por Ochoa, el reality, cuyo nombre definitivo sigue sin ser anunciado, estaría grabándose en Colombia, específicamente en el municipio de Anapoima. Hasta ahora, todo indica que se trata de un proyecto en etapa de desarrollo, ya que ni Yina Calderón ni la productora han confirmado de manera oficial el elenco ni la fecha de estreno.

Filtran imágenes de Yina Calderón en set de posible reality de "villanos" junto a celebridades internacionales - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram - captura de pantalla @carlosochoatv @realitychismes&drama / TikTok

Las pistas compartidas en redes sociales por la propia Calderón y los materiales filtrados mantienen la expectativa de los seguidores, mientras se espera un anuncio formal sobre la realización y los detalles de esta nueva apuesta televisiva.

El paso de Yina por varios ‘reality shows’

La historia de Calderón en los realities comenzó en 2013, cuando ingresó a Protagonistas de Nuestra Tele. “Audicioné con apenas 5 mil pesos en el bolsillo y sin portafolio fotográfico”, ha contado la empresaria sobre sus inicios. Su paso por ese programa quedó marcado por un incidente que la hizo célebre: fue expulsada tras lanzar un cuchillo a un compañero, lo que la convirtió en una de las figuras más recordadas de esa edición.

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El recorrido de Calderón en los realities comenzó en 2013, cuando fue expulsada de Protagonistas de Nuestra Tele, hecho que marcó su imagen pública - crédito @casafamososco/TikTok

Desde entonces, Calderón supo capitalizar esa imagen para construir una carrera mediática basada en la polémica: lanzó su propia marca de fajas, se consolidó como DJ de guaracha y mantuvo una fuerte presencia digital, pese a múltiples cierres de su cuenta de Instagram por sus declaraciones sin filtros.

En su historial figuran otros realities, como Duro Contra el Mundo en 2022 y la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia en 2025, donde tuvo enfrentamientos y sanciones frecuentes. Su eliminación de ese reality , con menos del 10% de los votos, no detuvo su exposición mediática ni su capacidad de generar controversia.

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Con pasos por otros realities y eliminaciones polémicas, Calderón se consolidó como una participante controversial en la televisión colombiana - crédito Canal RCN

Ahora, de concretarse la convocatoria, Calderón asumiría por primera vez el papel de villana de manera abierta en un formato que premia precisamente ese perfil. Además, el silencio de la huilense en redes sociales durante las últimas semanas ha alimentado aún más las conjeturas sobre su participación y sobre los posibles nombres que la acompañarían en la convivencia.

La casa de los villanos representa un salto internacional para Calderón, quien pasaría de ser protagonista de la polémica en formatos locales a competir por el título de “Supervillano” en un reality donde la controversia es la esencia de la competencia y no una razón para ser expulsado.

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