Colombia

Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno de De la Espriella por su presupuesto para 2027: “¿De dónde saldrá la plata?”

El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta que supera en $58 billones el presupuesto radicado por la administración del expresidente Gustavo Petro

La iniciativa presentada este jueves ante el Legislativo aumenta en $58 billones el plan que había sido devuelto por las comisiones económicas y, según el texto oficial, responde al sismo y al mayor faltante fiscal - crédito @MinHacienda/X
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La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República.

El presupuesto en cuestión surgió tras una revisión que hizo la cartera de la propuesta radicada por el Gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro. Según el ministro Miguel Gómez Martínez, la nueva versión contiene cambios sustancionales con los que se corrigieron algunos errores en los que al parecer incurrió la anterior administración.

Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas, entre otros”, indicó el jefe de la cartera.

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El presupuesto presentado por el Gobierno de De la Espriella contempla un monto de $634,9 billones, es decir, $58 billones más que los recursos solicitados por la administración Petro, que radicó un presupuesto de $575,6 billones.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
El presupuesto plantea un incremento en los gastos de funcionamiento, pasando de más de $365 billones en 2026 a más de $392 billones en 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

La congresista Esmeralda Hernández cuestionó la propuesta del nuevo Gobierno y el rechazo de la iniciativa del antecesor, teniendo en cuenta el incremento que se plantea en el presupuesto. A su juicio, esto no es congruente con el discurso del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro Miguel Gómez Martínez sobre la necesidad de tener un Estado austero.

La legisladora advirtió que la administración podría no tener los suficientes recursos para cubrir el presupuesto, debido a que planea eliminar algunas obligaciones tributarias que podrían contribuir al recaudo. En ese sentido, anticipó la radicación de una reforma tributaria –que ya fue anunciada por el Gobierno de De la Espriella– que podría afectar a la población con menos recursos económicos del país.

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¿Dónde quedó el discurso del recorte del 40% del Estado? Además, quieren quitar el impuesto al patrimonio ($5 billones) y quieren tumbar el impuesto saludable. ¿De dónde saldrá la plata para ajustar la diferencia? Se avecina una reforma tributaria directa a la clase media y baja. Lo dijimos en campaña", indicó la senadora en una publicación en su cuenta de X.

La congresista Esmeralda Hernández aseguró que el Gobierno presentará una reforma tributaría que afectará a las clases medias y bajas - crédito @EsmeHernandezSi/X
La congresista Esmeralda Hernández aseguró que el Gobierno presentará una reforma tributaría que afectará a las clases medias y bajas - crédito @EsmeHernandezSi/X

Desglose del presupuesto de 2027: gastos de funcionamiento y otros rubros

El presupuesto para 2027 que presentó el Ministerio de Hacienda plantea un incremento en los gastos de funcionamiento, pasando de más de $365 billones en 2026 a más de $392 billones en 2027. Este rubro cubre gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias, gastos de comercialización y producción, adquisición de activos financieros, disminución de pasivos y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.

También establece un aumento en el monto destinado al servicio de la deuda, pasando de más de $100 billones en 2026 a más de $155 billones en 2027. Este rubro involucra acuerdos de marco de retribución, resto de gasto del principal de la deuda, intereses, comisiones y otros gastos, y el fondo de contingencias.

Ahora bien, el presupuesto contempla una reducción de los recursos destinados a inversión: pasa de más de $89 billones asignados para 2026 a más de $86 billones para 2027.

El Presupuesto 2027 amplía en $58 billones el borrador inicial de $575,6 billones que las comisiones económicas habían devuelto - crédito Ministerio de Hacienda
El Presupuesto 2027 amplía en $58 billones el borrador inicial de $575,6 billones que las comisiones económicas habían devuelto - crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda aseguró que espera que el Legislativo apruebe la propuesta y que también respalde una “ley de rescate” que presentará el Gobierno para poder contener en el corto plazo el acelerado crecimiento del gasto público y la deuda.

Somos conscientes de que estas medidas exigen sacrificios, pero ordenar las finanzas públicas es indispensable para proteger lo que la gente necesita hoy y garantizarlo en el futuro. Gobernar con responsabilidad es el compromiso de la patria de Abelardo con los colombianos”, precisó.

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