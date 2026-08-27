Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol

El colombiano venía de hacer una asistencia para abrir el marcador y anotó para cerrar la victoria en territorio español - crédito @RubeenGCF/X

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Johan Mojica cerró una semana europea destacada con el Getafe. El lateral colombiano fue titular en los dos partidos de la serie frente al Partizán de Belgrado y tuvo un papel determinante en la ida, cuando marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo 3-1 del conjunto español.

En la vuelta, disputada este jueves en Serbia, permaneció en cancha hasta el minuto 81 y contribuyó a que su equipo resistiera la reacción local. El Getafe perdió 2-1, pero avanzó con un marcador global de 4-3.

El primer capítulo de la eliminatoria se disputó el 20 de agosto en el Coliseum. El Getafe consiguió una ventaja de 3-1 que terminó siendo determinante para su clasificación. Enes Ünal abrió el marcador, Demba Seck empató antes del descanso y, en el tramo final, Andrés García y Johan Mojica marcaron los goles que dejaron al conjunto dirigido por José Bordalás con dos tantos de diferencia.

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Para Mojica, el encuentro representó uno de sus primeros grandes momentos con el club español. El colombiano participó directamente en dos goles: entregó una asistencia y marcó el 3-1 en el minuto 90. Su actuación le permitió ser considerado una de las figuras del compromiso.

Johan Mojica celebrando su primer gol en Conference League con Getafe - crédito Johan Mojica

Estadísticas de Johan Mojica en el partido de ida:

Gol: marcó el 3-1 en el minuto 90.

Asistencia: participó en uno de los goles del Getafe.

Remates: 1.

Pases precisos: 43 de 49, para una efectividad del 88 %.

Pases en campo rival: 30.

Toques: 68.

Pérdidas: 12.

Regates: completó 1 de los 3 que intentó.

Recuperaciones: 5.

El resultado permitió al Getafe viajar a Belgrado con una ventaja importante, aunque la eliminatoria todavía exigía un partido en un escenario complicado. El Partizán necesitaba remontar dos goles y salió a buscarlo desde los primeros minutos, mientras el conjunto español intentó administrar el resultado conseguido en Madrid.

Getafe Enes Unal celebró con Zaid Romero el 1-1 durante la Liga de Conferencia de la UEFA, entre Partizan y Getafe en Belgrado, Serbia - crédito Andrej Cukic/EFE

Resistencia en Belgrado

El partido de vuelta tuvo un desarrollo diferente. El Partizán asumió la iniciativa durante buena parte del encuentro y consiguió poner contra las cuerdas al Getafe. Mojica volvió a aparecer desde el inicio en el once de Bordalás y permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 81, cuando fue sustituido junto con Enes Ünal.

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El equipo serbio se adelantó en el minuto 54 por intermedio de Jeh, después de una pérdida de Terrats. Getafe respondió en el 69 con Enes Ünal, pero el Partizán volvió a tomar ventaja siete minutos después gracias a Erik Kojzek. El 2-1 aumentó la presión sobre el conjunto español, que tuvo que resistir durante el tramo final.

Mojica tuvo participación ofensiva durante su permanencia en el campo. En el minuto 79 protagonizó un remate que terminó bloqueado por un defensor serbio y, previamente, había intervenido en algunas acciones defensivas para contener los ataques locales.

El trofeo de la UEFA Conference League 2026/27 se entregará el 2 de junio de 2027 al finalizar la gran final del torneo - crédito UEFA

Sus números de la vuelta fueron:

Titular: comenzó nuevamente desde el inicio.

Minutos: salió al 81′.

Remates: 1.

Pases precisos: 17 de 28.

Pases en campo rival: 14.

Toques: 62.

Pérdidas: 23.

Recuperaciones: 4.

El pitazo final confirmó el 2-1 para el Partizán, pero también la clasificación del Getafe gracias al 3-1 conseguido en la ida. El global terminó 4-3 para el equipo español, que consiguió así su boleto a la fase de liga de la Conference League.

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Para Mojica, la eliminatoria deja un balance individual destacado: dos titularidades, un gol, una asistencia y participación en una clasificación europea. Además, el lateral colombiano inició su etapa continental con el Getafe siendo protagonista en el partido que terminó marcando la diferencia en la serie.

La clasificación también tiene un impacto económico para el club. Según la información suministrada, el Getafe aseguró un premio fijo de 3,17 millones de euros por alcanzar la fase de liga de la Conference League, después de haber obtenido previamente 16 millones de euros por terminar séptimo en LaLiga y acceder a competición europea.

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