Armada de Colombia interceptó una embarcación venezolana con más de 470 kilogramos de pesca ilegal en el Caribe

La Armada de Colombia incautó 471 kilogramos de productos pesqueros y un palangre de casi cuatro kilómetros en el Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

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La Armada de Colombia ejecutó una operación de control marítimo en el Caribe colombiano que permitió la incautación de 471 kilogramos de productos pesqueros y un palangre de casi cuatro kilómetros.

El procedimiento se desarrolló al noroeste de Manaure, La Guajira, donde una embarcación de bandera venezolana fue sorprendida realizando actividades de pesca sin autorización, según informó la Fuerza Naval del Caribe en un comunicado divulgado el 27 de agosto.

Intervención y hallazgos

Durante la inspección, personal de la Armada de Colombia detectó a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana a bordo de la motonave, que, de acuerdo con la declaración del capitán de la embarcación, habían partido desde el puerto Las Piedras en Venezuela para efectuar faena de pesca mediante un sistema de palangre. La embarcación carecía de los permisos exigidos por las autoridades colombianas para operar en aguas jurisdiccionales.

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El reporte oficial señala que, como resultado de la intervención, se decomisaron 471 kilogramos de recursos pesqueros además de un palangre equipado con aproximadamente 1.400 anzuelos y una longitud estimada de cuatro kilómetros. Tanto los productos extraídos como los equipos y la embarcación quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, junto con la tripulación, para adelantar los trámites legales pertinentes.

La operación de control marítimo se realizó al noroeste de Manaure, La Guajira, sobre una embarcación venezolana que pescaba sin autorización - crédito prensa Armada de Colombia

Consecuencias legales y marco normativo

La legislación colombiana establece que la extracción de recursos naturales renovables sin los permisos requeridos constituye el delito de aprovechamiento ilícito, tipificado en el artículo 328 del Código Penal. Esta violación contempla penas de entre 60 y 135 meses de prisión, así como multas que pueden oscilar entre 134 y 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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La Fuerza Naval del Caribe subrayó que este tipo de acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y el uso responsable de los recursos marinos.

Según la Armada de Colombia, la vigilancia constante de las aguas jurisdiccionales en el Caribe forma parte de una estrategia orientada a proteger los ecosistemas marinos y fomentar la explotación sostenible, en línea con las políticas nacionales de conservación y control de la pesca.

Incursiones recientes en áreas protegidas

Un operativo conjunto en el Santuario de Malpelo frenó otra pesca ilegal en 2026, con 779 kilogramos incautados y cargos por delitos ambientales - crédito Armada de Colombia

El control de la pesca ilegal representa un desafío recurrente en los litorales colombianos, tanto en el Caribe como en el Pacífico. El 22 de julio de 2026, un operativo conjunto frustró una incursión de pesca no autorizada en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, una de las áreas marinas más relevantes del Pacífico Oriental Tropical.

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En esa ocasión, la acción coordinada entre la Armada de Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial posibilitó la incautación de 779 kilogramos de recursos hidrobiológicos, entre los que se encontraban 20 tiburones sedosos, nueve atunes aleta amarilla, nueve marlines y otros ejemplares marinos.

Las autoridades detuvieron a tres ciudadanos ecuatorianos y decomisaron una línea de pesca con 300 anzuelos, equipos de navegación y combustible. Ninguno de los ocupantes presentaba la documentación legal requerida para ejercer actividades pesqueras en la zona protegida.

Casi una tonelada de especies marinas fue incautada a ciudadanos ecuatoriano. La habrían extraído del Santuario de Fauna y Flora Malpelo - crédito Armada de Colombia

De acuerdo con la directora Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Gloria Teresita Serna Alzate, “estas acciones demuestran la importancia y vigencia de la Circular Externa Conjunta contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, un instrumento que desde 2015 fortalece la articulación entre las autoridades competentes para proteger el patrimonio natural de los mares colombianos”.

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La valoración técnica realizada por Pnnc determinó que la actividad pesquera ilegal ocasionó una grave afectación sobre los recursos biológicos del Santuario de Malpelo, considerado uno de los principales refugios de biodiversidad marina de la región. La Fiscalía formuló cargos por los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, ecocidio, pesca ilegal e invasión de áreas de especial importancia ecológica.