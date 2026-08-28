Barranquilla tendrá vuelo directo a Madrid y alista una ruta sin escalas a Nueva York, confirmó el alcalde Alejandro Char

La ciudad estadounidense aparece entre los mercados estratégicos que Barranquilla busca conectar de manera directa para impulsar el turismo y los negocios - crédito Alcaldía de Barranquilla/Ted S. Warren/Foto AP

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Barranquilla busca ampliar su conexión con Estados Unidos y Europa con nuevas rutas aéreas que fortalezcan su papel como destino turístico y de negocios. La más reciente apuesta apunta directamente a Nueva York, una conexión que el alcalde Alejandro Char presentó como el próximo paso en la expansión internacional de la ciudad.

El anuncio se conoció durante la instalación del 30 Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, donde el mandatario habló ante representantes del sector sobre los avances en materia de conectividad aérea. Allí confirmó que la capital del Atlántico tendrá próximamente una ruta sin escalas hacia Nueva York. “Ya tenemos vuelo directo Barranquilla-Madrid a partir del 18 de diciembre, tres días a la semana. Y pronto, Barranquilla-Nueva York”, afirmó Char.

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El alcalde de Barranquilla anunció la nueva conexión durante la instalación del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato - crédito Colprensa

Por ahora no se conocen detalles sobre la aerolínea que asumiría la operación hacia Estados Unidos, las frecuencias previstas ni una fecha concreta para el comienzo del servicio. La propuesta se sumaría a la oferta internacional que viene creciendo desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz. La primera conexión internacional anunciada con fecha definida es la de Madrid. Air Europa comenzará a operar el trayecto Barranquilla-Madrid el 18 de diciembre, con tres vuelos semanales programados para los lunes, viernes y domingos.

La llegada de esta ruta permitirá además que los pasajeros puedan utilizar Madrid como punto de conexión con otros destinos de Europa. Para las autoridades locales, se trata de un paso importante en el propósito de acercar al departamento a mercados internacionales y facilitar el movimiento de visitantes, empresarios y viajeros.

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Con Nueva York como nuevo objetivo, la administración distrital pretende ampliar todavía más ese alcance. La ciudad estadounidense es presentada como un mercado estratégico para el turismo y los negocios, mientras Barranquilla busca consolidarse como un punto de entrada y salida para viajeros del Caribe colombiano.

Nueva York es considerada la ciudad más rica del mundo -crédito Alba Vigaray/EFE

El anuncio también recibió respaldo de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, destacó que contar con conexiones directas es determinante para que un destino pueda crecer y desarrollar una oferta turística más amplia.

“Para que un destino turístico tenga importancia y crezca necesita conectividad, tanto nacional como internacional. El anuncio que hizo el alcalde de conectar a Barranquilla también con Nueva York es maravilloso. Es algo muy importante y positivo para el sector de las agencias de viajes”, manifestó.

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Según Cortés, la apertura de nuevas rutas facilita la creación de productos turísticos y ofrece mayores posibilidades para promocionar los destinos colombianos en otros países. La estrategia no se limita a Madrid y Nueva York. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que las autoridades continúan trabajando para conseguir vuelos directos hacia otros mercados considerados relevantes para la región.

El aeropuerto Ernesto Cortissoz se prepara para ampliar su oferta internacional con la llegada de nuevas rutas aéreas - crédito @veranodelarosa/X

Brasil y Buenos Aires hacen parte de las conexiones que se encuentran entre los objetivos planteados por el departamento. La intención es ampliar las alternativas de viaje sin escalas y fortalecer los vínculos de Barranquilla con otros puntos de América y Europa.“Se están haciendo toda clase de esfuerzos para conectarnos con el mundo, desde Nueva York, a Madrid, a Brasil, a Buenos Aires. En fin, si logramos esos vuelos directos, evidentemente estaremos en el centro y en el corazón de la movilización turística a nivel mundial”, aseguró Verano.

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El crecimiento de la oferta internacional plantea, al mismo tiempo, un reto para la infraestructura que debe recibir a los viajeros. En ese punto aparece el aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuya capacidad y condiciones han sido objeto de cuestionamientos recientes. Un informe de Asocapitales identificó varios puntos críticos de la terminal aérea que presta servicio a Barranquilla y al Atlántico. La situación adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de sumar nuevas rutas internacionales en los próximos meses.

Char insistió durante su intervención en la necesidad de fortalecer y modernizar el aeropuerto para acompañar el crecimiento de la conectividad. El alcalde recordó además que durante los últimos años pidió al gobierno anterior avanzar en un esquema que permitiera una mayor participación de Barranquilla en la administración de la terminal.

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