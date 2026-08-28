Colombia

Megaoperativo en cárceles de Barranquilla y Valledupar: incautaron teléfonos y desmantelaron redes de extorsión

Una acción conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió el allanamiento en El Bosque, La Modelo y La Tramacúa, donde se incautaron dispositivos y documentos usados para cometer extorsiones y coordinar delitos desde el interior de los penales

Autoridades confiscaron equipos de comunicación y material probatorio en varios penales, mientras se avanza en la identificación de redes delictivas que operan desde el interior de los establecimientos - crédito @FiscaliaCol / X
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Según informó la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro en los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar. El objetivo principal fue la localización de elementos y dispositivos vinculados a extorsiones dirigidas a víctimas en distintas regiones.

Durante los procedimientos en los patios de los centros de reclusión de Barranquilla, los equipos de investigación decomisaron 18 teléfonos celulares, mientras que en el penal de Valledupar se incautaron dos dispositivos adicionales. Dos de estos aparatos fueron catalogados por los investigadores como piezas de especial interés probatorio dentro de expedientes en curso contra supuestos líderes de la organización criminal Los Costeños.

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La Fiscalía detalló que se hallaron también tarjetas SIM card, cargadores, libretas y hojas con información personal de víctimas, así como dosis de sustancias estupefacientes. Estos elementos estaban ocultos en caletas dentro de techos, baños y otros espacios de difícil acceso, lo que evidencia la sofisticación de las estrategias para evadir los controles del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos en las cárceles El Bosque, La Modelo y La Tramacúa para ubicar dispositivos ligados a extorsiones - crédito @FiscaliaCol / X
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos en las cárceles El Bosque, La Modelo y La Tramacúa para ubicar dispositivos ligados a extorsiones - crédito @FiscaliaCol / X

Acciones coordinadas y capturas asociadas

De acuerdo con la información oficial, estos operativos se realizaron pocos días después del traslado de 20 internos identificados como integrantes de las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes. Estas personas fueron trasladadas a Bogotá por orden presidencial, en una medida orientada a desarticular redes delictivas activas desde los centros penitenciarios. La decisión contó con el respaldo expreso de la Presidencia, que instruyó a las entidades competentes a fortalecer los controles y apoyar las acciones del Inpec.

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En paralelo a las diligencias en Atlántico y Cesar, la Policía Nacional efectuó inspecciones en otros centros como Picaleña, Bellavista y Barne. Durante estos procedimientos se produjo la captura de tres personas presuntamente vinculadas a casos de secuestro, lo que refuerza la hipótesis de que las redes criminales mantienen operaciones coordinadas desde el interior de los penales.

La Fiscalía resaltó que cada dispositivo electrónico incautado podría contener evidencia clave para los procesos judiciales en curso. Las investigaciones, lideradas por fiscales Gaula y equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), buscan establecer los mecanismos a través de los cuales se estarían perpetrando extorsiones y otros delitos desde las cárceles.

Los procedimientos en Barranquilla y Valledupar permitieron decomisar 20 teléfonos celulares en centros penitenciarios - crédito @FiscaliaCol / X
Los procedimientos en Barranquilla y Valledupar permitieron decomisar 20 teléfonos celulares en centros penitenciarios - crédito @FiscaliaCol / X

Medidas tecnológicas y mesas de trabajo con operadores

En el plano gubernamental, la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino González, encabezaron espacios de concertación con representantes de operadoras como Claro y WOM. El propósito central de estas mesas es encontrar soluciones técnicas, jurídicas y operativas para bloquear la señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos de reclusión, cerrando así el paso al uso indebido de redes móviles en actividades ilícitas.

El acuerdo alcanzado contempla la participación del Ejército Nacional y la Policía para establecer barreras tecnológicas que impidan la emisión de órdenes delictivas desde las prisiones. Las autoridades analizan la implementación de inhibidores de señal y mecanismos de control más estrictos sobre las frecuencias que cubren los penales.

La Fiscalía insistió en que la coordinación interinstitucional es indispensable para evitar que las personas privadas de la libertad continúen delinquiendo desde los establecimientos carcelarios. La instrucción presidencial apunta a que todas las autoridades respalden los operativos y las medidas impulsadas por el Inpec y los organismos de investigación.

La Fiscalía halló SIM card, cargadores, libretas, datos de víctimas y sustancias estupefacientes ocultos en caletas dentro de las cárceles - crédito @FiscaliaCol / X
La Fiscalía halló SIM card, cargadores, libretas, datos de víctimas y sustancias estupefacientes ocultos en caletas dentro de las cárceles - crédito @FiscaliaCol / X

Implicaciones tras los operativos

La incautación de dispositivos y la documentación encontrada representa un avance en los esfuerzos institucionales para desarticular las redes de extorsión y secuestro que operan desde dentro de las cárceles.

Según la información difundida por la Fiscalía General de la Nación, los elementos hallados serán sometidos a análisis forense para identificar posibles cómplices y víctimas, así como para rastrear los mecanismos de comunicación utilizados por los internos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía y la Policía Nacional mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar la extensión de las operaciones delictivas y evitar que los centros penitenciarios sigan siendo plataformas para la comisión de crímenes en el país.

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