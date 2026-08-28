Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

La delegación colombiana terminó en el primer lugar de la clasificación general en los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, celebrados en Guayaquil, Ecuador - crédito Ministerio del Deporte

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Colombia terminó en lo más alto del medallero general de los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda 2026, que se disputaron durante cuatro días en Guayaquil, Ecuador. La delegación nacional, integrada por 13 deportistas de entre 14 y 18 años, consiguió 35 medallas y subió al podio en cada una de las cuatro disciplinas en las que tuvo participación.

El equipo colombiano cerró su participación con 16 medallas de oro, 14 de plata y cinco de bronce. Con ese registro, superó a Cuba y a Argentina, que completaron el podio general de las justas. En total, el certamen reunió a 100 deportistas sordos procedentes de 11 países.

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La natación fue el deporte que más alegrías le dio a Colombia en los Juegos Panamericanos de Juventud Sorda 2026 - crédito Ministerio del Deporte

Así quedó el medallero

Colombia: 35 medallas — 16 de oro, 14 de plata y 5 de bronce.

Cuba: 25 medallas.

Argentina: 24 medallas.

El resultado de Colombia estuvo marcado por la regularidad de sus representantes. La delegación consiguió preseas en ajedrez, atletismo, natación y tenis de mesa, las cuatro disciplinas en las que compitió durante esta sexta edición de los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda.

Guayaquil, Ecuador, fue la sede de los Juegos Panamericanos de Juventus Sorda 2026 - crédito Ministerio del Deporte

Natación, el deporte que más alegrías le dio a Colombia

La natación fue la disciplina que más aportó a la cosecha nacional. Los nadadores colombianos consiguieron 18 de las 35 medallas del país, con nueve preseas de oro, siete de plata y dos de bronce.

Dentro de ese grupo apareció Linda Guerao, una de las principales figuras de la delegación. La nadadora consiguió siete medallas de oro y terminó como la deportista colombiana con más títulos durante las competencias realizadas en Ecuador. Entre sus resultados estuvieron las victorias en los 50 metros espalda, los 100 metros pecho y el relevo mixto combinado 4x50 metros.

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“Esto es algo muy grande. Lo entrené, lo trabajé con mis papás, mi entrenador y es el premio al tiempo que le he dedicado a la natación. Estoy feliz de ver cómo se abren las oportunidades para las personas sordas. En Colombia hay mucho talento y espero que nos sigan apoyando”, expresó Guerao después de su participación.

Argentina y Cuba completaron el top tres del medallero general - crédito Federación de Ecuador

El tenis de mesa también tuvo una actuación destacada

Ariel Ramírez y Érica López consiguieron el oro en los dobles mixtos, mientras que Ramírez y Oliver Ariza se impusieron en los dobles masculinos. Estos resultados contribuyeron a que Colombia mantuviera presencia en los primeros lugares de la clasificación.

En atletismo, Dilan Castillo consiguió la medalla de oro en los 200 metros, mientras que Thalyana Tarapues obtuvo la plata en la misma prueba. Por su parte, Skarlet Correa sumó una presea de bronce para el país en ajedrez.

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La actuación en Guayaquil se dio además en un año en el que el Ministerio del Deporte anunció una inversión de $1.000 millones para respaldar la gestión de la Federación Colombiana de Deportes para Sordos (FECOLDES). El resultado obtenido en Ecuador representa uno de los primeros balances de ese acompañamiento y pone en evidencia el rendimiento de una delegación conformada por atletas jóvenes.

Más allá de las 35 medallas, el campeonato panamericano dejó una señal sobre el proceso de formación de los deportistas sordos en Colombia. Los 13 representantes nacionales lograron podios en todas las disciplinas en las que participaron y terminaron por encima de Cuba y Argentina en la clasificación general.

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El título en Guayaquil también permite poner la mirada sobre una generación que comienza a ganar protagonismo en el deporte sordolímpico colombiano. Con atletas entre los 14 y los 18 años, Colombia cerró las justas como líder del medallero y con una actuación que combinó los resultados individuales de figuras como Linda Guerao con los podios obtenidos en atletismo, tenis de mesa y ajedrez.