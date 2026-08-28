Colombia

Colombia ya opera 42 centros de datos y el BID proyecta inversiones por más de USD 1.160 millones hacia 2030, con impacto en PIB y empleo

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que esta industria podría aportar entre USD 6.236 millones y USD 42.121 millones al Producto Interno Bruto (PIB) nacional

Colombia ya puede hablar de "soberanía de datos" en cuanto a infraestructura de datos - crédito imagen suministrada a Infobae
Colombia ya puede hablar de "soberanía de datos" en cuanto a infraestructura de datos - crédito imagen suministrada a Infobae
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Colombia sigue consolidando su posición como uno de los mercados más dinámicos de centros de datos en América Latina, con 42 infraestructuras en operación y una proyección de inversión que superaría los USD 1.160 millones hacia 2030, según cifras del sector y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estas cifras fueron proyectadas en 2025 por la entidad multilateral, y adquieren mayor direccionamiento con los avances que sitúan al país como un actor estratégico en la carrera digital regional.

De hecho, según el informe de la banca de desarrollo El impacto socioeconómico de la infraestructura de datos en Colombia, las estimaciones son positivas: este sector podría aportar entre USD 6.236 millones y USD 42.121 millones al Producto Interno Bruto nacional entre 2024 y 2030, además de generar un incremento salarial del 0,9% y una reducción del desempleo del 0,4% en las regiones donde se desarrolla esta infraestructura.

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Las cifras del sector público al respecto también son motivadoras. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan actualmente el 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, con un aporte acumulado de $58 billones entre agosto de 2022 y mayo de 2026, según cifras del Ministerio TIC.

Según la cartera, este crecimiento ha permitido la generación de aproximadamente 370.000 empleos directos. Incluso, Colombia se ubica en el cuarto lugar del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (IA), resultado de estrategias como la apertura de la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina y el desarrollo de infraestructura académica especializada

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Por eso, desde las empresas que apuestan por la transformación digital, afirman que el país es más visible en este aspecto. Andrés Mauricio Rojas, presidente de HostDime Colombia, una empresa de infraestructura tecnológica y centros de datos, indica que “Colombia tiene hoy la oportunidad de consolidarse como un hub digital regional. El país cuenta con las condiciones para atraer infraestructura crítica de clase mundial y generar competitividad real para las empresas colombianas”, dijo.

La infraestructura de datos en Colombia explica el 10% del crecimiento económico nacional entre 2010 y 2023, generando un impacto promedio de US$597 millones anuales, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - crédito Audrey Richardson/Reuters
La infraestructura de datos en Colombia explica el 10% del crecimiento económico nacional entre 2010 y 2023, generando un impacto promedio de US$597 millones anuales, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - crédito Audrey Richardson/Reuters

Una de las evidencias de este hecho es que, por ejemplo, en el municipio de Tocancipá hay un centro de datos Tier IV —que es el nivel más alto de certificación para centros de datos—en una infraestructura de cinco plantas en más de 6.000 metros cuadrados para más de 832 racks y una disponibilidad de hasta 99,995%.

Y es que en el país, este mercado ya desde 2024 cuenta con una valorización de cerca de USD 442 millones y proyecta un crecimiento anual cercano al 17,5%.

De acuerdo con las cifras que emite este sector, los factores que impulsan esta expansión incluyen la ubicación geográfica estratégica del país, la conectividad internacional a través de cables submarinos y una demanda creciente de servicios en la nube e inteligencia artificial.

Ya no hablamos solo de hosting: hablamos de soberanía de datos, cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial. Esa es la conversación que Colombia debe tener para no quedarse atrás frente a otros mercados de la región”, dijo Daniel Rojas, también de HostDime.

Por eso, el llamado de este sector apunta a la necesidad de que, incluso, el sector público pueda invertir en infraestructura digital confiable y de alta disponibilidad, con el compromiso de apoyar la transformación digital facilitando el acceso de empresas de todos los tamaños a tecnología de clase mundial.

La fuerza discreta tras la economía digital

Según el estudio del BID, en las últimas décadas Colombia había permanecido, en términos de infraestructura de datos, unos pasos por detrás de países punteros de la región como Brasil o Chile.

No obstante, en 2023 apuntó un hito con la inauguración de su primera zona cloud pública, una inversión de US$100 millones de Oracle Cloud ubicada en Bogotá, que según el modelo econométrico consignado en el estudio, multiplicará por más de treinta la inversión directa solo en términos de Producto Interno Bruto (PIB).

Un diseño circular digital con circuitos, líneas de luz, hexágonos transparentes con gráficos de barras e iconos de monedas como el euro y el yen.
El desarrollo de estos sistemas contribuyó a un aumento de 3,1% en la innovación, elevó los salarios acumulados en 1,643% y redujo el desempleo en 0,734% durante trece años, efectos dependientes de la expansión digital y la formación de talento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe agregó que la infraestructura de datos comprende tres componentes: los grandes centros de datos de proveedores globales de la nube, los centros instalados por empresas y entidades públicas locales, y los servidores utilizados para procesar datos o alimentar plataformas digitales.

En 2023, Colombia contaba con 28 centros de datos operativos, una cifra cuyos protagonistas, tanto empresas como fabricantes y operadores internacionales, revelan la diversidad de actores en este ecosistema.

A pesar de los avances, el país mantiene un rezago evidente: Chile registra ocho zonas cloud y Brasil dieciocho, así como 40 y 102 centros de datos respectivamente, según la consultora TeleGeography.

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