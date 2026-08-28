Deportes

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Pese a que el club está enfocado en la llave ante Vasco da Gama, tendrá problemas para afrontar la Liga BetPlay, en la que solo suma un triunfo, y la Copa Colombia

AMDEP1524. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Franco Fagúndez (i) de Santa Fe celebra un gol junto a Daniel Torres este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Santa Fe volvió a unos cuartos de la Copa Sudamericana después de ocho años, siendo la última vez en la edición 2018 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Guardar

Santa Fe dio un golpe histórico en la Copa Sudamericana con la eliminación de River Plate en Buenos Aires, por penales (8-7) tras el empate 1-1 en la vuelta. Pocos apostaban por los bogotanos y ahora se medirán con Vasco da Gama en los cuartos de final, en un cruce que promete emociones.

Sin embargo, para los rojos el avance también representó un problema de calendario para el segundo semestre de 2026, debido a que afrontan otras dos competencias y a las dificultades de la Dimayor para acomodar los encuentros aplazados por el terremoto del 10 de agosto y la participación internacional de los cardenales.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el técnico Pablo Repetto se mostró satisfecho con la plantilla, pese a las limitaciones por las lesiones y las pocas contrataciones en el mercado de fichajes, y ahora busca mejorar en la Liga BetPlay, donde suma cinco puntos en cuatro compromisos y está fuera de los ocho primeros.

El nuevo sufrimiento de Santa Fe

La dirigencia se encuentra contenta porque el León, pase lo que pase, llegó lejos en la competencia internacional con los cuartos de final, ya que desde 2018 no llegaba a esa instancia y llevaba mucho tiempo sin una buena actuación en el exterior, incluso venía de ser eliminado en fase de grupos de la Libertadores.

PUBLICIDAD

Santa Fe tendrá un calendario apretado para septiembre, cuando afrontará no solo la Copa Sudamericana, sino también las jornadas de la Liga BetPlay y, posiblemente, el encuentro que tiene pendiente por la Copa Colombia y sin mucho espacio para el descanso de la plantilla profesional.

Santa Fe afronta la Copa Sudamericana, Liga BetPlay y la Copa Colombia en el segundo semestre de 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Santa Fe afronta la Copa Sudamericana, Liga BetPlay y la Copa Colombia en el segundo semestre de 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Aunque la Dimayor mantiene la programación establecida inicialmente, en la que no cruzará los juegos de liga con el certamen internacional, existe una situación para programar el encuentro frente a Unión Magdalena en Santa Marta, donde se definirá el clasificado a los octavos de final de copa.

Lo más probable es que Santa Fe deba jugar cada tres días en septiembre, pues la Dimayor tendría planes de programar tanto los octavos de Copa Colombia como la quinta fecha de Liga BetPlay en la fecha FIFA de finales de ese mes y octubre, para adelantar el calendario pendiente, aunque la información aún no se encuentra confirmada.

Así será el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026 - crédito Dimayor
Este es el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026, sujeta a cambios por el terremoto del 10 de agosto - crédito Dimayor

Cabe recordar que la Confederación Sudamericana de Fútbol ya programó los juegos de los rojos ante Vasco da Gama, que empezarán el martes 8 de septiembre en El Campín y terminarán el martes 15 del mismo mes en Río de Janeiro, por lo que el club enfilará todas sus fuerzas en ese encuentro.

“La suerte estuvo de nuestro lado”

Después de la clasificación en el estadio Monumental de Buenos Aires, el técnico uruguayo Pablo Repetto destacó el plan para sostenerse en juego como visitante y ante un rival favorito: “Yo creo que lo importante y el mérito estuvo en trabajar el partido”, dijo el uruguayo en rueda de prensa, mientras el entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, no se presentó ante los medios.

AMDEP1500. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- El seleccionador de Santa Fe Pablo Repetto reacciona este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Pablo Repetto volvió a darle una alegría a Santa Fe en 2026 con los cuartos de Copa Sudamericana, después de ganar la Superliga en enero - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

En el desarrollo del encuentro, River abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Sebastián Driussi. Santa Fe encontró el empate a diez minutos del final con un penal convertido por Franco Fagúndez, que llevó la definición a la tanda desde los doce pasos. Repetto también recordó antecedentes negativos en ese tipo de desenlace y valoró el resultado: “Esta vez creo que la suerte estuvo de nuestro lado, merecido por el esfuerzo, porque peleamos, porque quisimos”.

Con la serie ante Vasco en el horizonte, el DT anticipó un cruce exigente y ratificó el objetivo de competir y dejar el nombre del país en lo más alto: “Confiamos que podemos y vamos a pelear”.

Temas Relacionados

Santa FeCopa SudamericanaLiga BetPlayCopa ColombiaSanta Fe calendarioCuándo juega Santa FeColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

La delegación nacional conquistó 16 medallas de oro y la natación fue la disciplina que más alegrías le dio al país

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Luego del caso de Cristian Mosquera, defensor que decidió jugar para los ibéricos, la Tricolor cuenta con una lista de jóvenes promesas que nacieron y se formaron en ese país

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Liana Salazar le dio la victoria 1-0 al minuto 87 de pelota quieta en el Atanasio Girardot

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

El presidente Alejandro Domínguez visitó la ampliación de tribunas del escenario, que será usado para la final de la Copa Sudamericana y avanza a toda marcha

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

En video quedó registrado la conversación que tuvieron el defensor central y el delantero colombiano, en medio del evento “Levantamos a Colombia”

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Deportes

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron