Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Santa Fe volvió a unos cuartos de la Copa Sudamericana después de ocho años, siendo la última vez en la edición 2018 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

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Santa Fe dio un golpe histórico en la Copa Sudamericana con la eliminación de River Plate en Buenos Aires, por penales (8-7) tras el empate 1-1 en la vuelta. Pocos apostaban por los bogotanos y ahora se medirán con Vasco da Gama en los cuartos de final, en un cruce que promete emociones.

Sin embargo, para los rojos el avance también representó un problema de calendario para el segundo semestre de 2026, debido a que afrontan otras dos competencias y a las dificultades de la Dimayor para acomodar los encuentros aplazados por el terremoto del 10 de agosto y la participación internacional de los cardenales.

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Mientras tanto, el técnico Pablo Repetto se mostró satisfecho con la plantilla, pese a las limitaciones por las lesiones y las pocas contrataciones en el mercado de fichajes, y ahora busca mejorar en la Liga BetPlay, donde suma cinco puntos en cuatro compromisos y está fuera de los ocho primeros.

El nuevo sufrimiento de Santa Fe

La dirigencia se encuentra contenta porque el León, pase lo que pase, llegó lejos en la competencia internacional con los cuartos de final, ya que desde 2018 no llegaba a esa instancia y llevaba mucho tiempo sin una buena actuación en el exterior, incluso venía de ser eliminado en fase de grupos de la Libertadores.

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Santa Fe tendrá un calendario apretado para septiembre, cuando afrontará no solo la Copa Sudamericana, sino también las jornadas de la Liga BetPlay y, posiblemente, el encuentro que tiene pendiente por la Copa Colombia y sin mucho espacio para el descanso de la plantilla profesional.

Santa Fe afronta la Copa Sudamericana, Liga BetPlay y la Copa Colombia en el segundo semestre de 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Aunque la Dimayor mantiene la programación establecida inicialmente, en la que no cruzará los juegos de liga con el certamen internacional, existe una situación para programar el encuentro frente a Unión Magdalena en Santa Marta, donde se definirá el clasificado a los octavos de final de copa.

Lo más probable es que Santa Fe deba jugar cada tres días en septiembre, pues la Dimayor tendría planes de programar tanto los octavos de Copa Colombia como la quinta fecha de Liga BetPlay en la fecha FIFA de finales de ese mes y octubre, para adelantar el calendario pendiente, aunque la información aún no se encuentra confirmada.

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Este es el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026, sujeta a cambios por el terremoto del 10 de agosto - crédito Dimayor

Cabe recordar que la Confederación Sudamericana de Fútbol ya programó los juegos de los rojos ante Vasco da Gama, que empezarán el martes 8 de septiembre en El Campín y terminarán el martes 15 del mismo mes en Río de Janeiro, por lo que el club enfilará todas sus fuerzas en ese encuentro.

“La suerte estuvo de nuestro lado”

Después de la clasificación en el estadio Monumental de Buenos Aires, el técnico uruguayo Pablo Repetto destacó el plan para sostenerse en juego como visitante y ante un rival favorito: “Yo creo que lo importante y el mérito estuvo en trabajar el partido”, dijo el uruguayo en rueda de prensa, mientras el entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, no se presentó ante los medios.

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Pablo Repetto volvió a darle una alegría a Santa Fe en 2026 con los cuartos de Copa Sudamericana, después de ganar la Superliga en enero - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

En el desarrollo del encuentro, River abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Sebastián Driussi. Santa Fe encontró el empate a diez minutos del final con un penal convertido por Franco Fagúndez, que llevó la definición a la tanda desde los doce pasos. Repetto también recordó antecedentes negativos en ese tipo de desenlace y valoró el resultado: “Esta vez creo que la suerte estuvo de nuestro lado, merecido por el esfuerzo, porque peleamos, porque quisimos”.

Con la serie ante Vasco en el horizonte, el DT anticipó un cruce exigente y ratificó el objetivo de competir y dejar el nombre del país en lo más alto: “Confiamos que podemos y vamos a pelear”.

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