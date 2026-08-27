Colombia

Suspendidas las operaciones en el aeropuerto de Popayán por actividad del volcán Puracé: esto fue lo que informó la Aerocivil

La suspensión se adoptó como una medida preventiva que ya se había aplicado en jornadas anteriores por el mismo motivo, en medio de un incremento sostenido de la actividad del Puracé

Una nueva emisión de ceniza y gases del volcán Puracé elevó la alerta en Cauca tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia - crédito X
Una nueva emisión de ceniza y gases del volcán Puracé elevó la alerta en Cauca tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia - crédito X
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La Aeronáutica Civil suspendió la mañana de este 27 de agosto de 2026 las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán por la alerta naranja del volcán Puracé y anunció que mantiene el seguimiento a la situación “de cerca” junto con el monitoreo oficial del Servicio Geológico Colombiano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la autoridad aérea informó: “Las operaciones aéreas en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas”. En la misma comunicación precisó: “Mantenemos un monitoreo constante de la situación de cerca ante la Alerta Naranja del volcán Puracé reportada por el @sgcol”.

La entidad también pidió a los viajeros revisar sus planes directamente con las compañías aéreas. “Recomendamos a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos. Seguimos monitoreando la situación”, añadió.

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La suspensión se adoptó como una medida preventiva que ya se había aplicado en jornadas anteriores por el mismo motivo, en medio de un incremento sostenido de la actividad del Puracé.

27 de agosto de 2026: actividades del aeropuerto de Popayán fueron suspendidas por actividad del volcán Puracé - crédito @AerocivilCol/X
27 de agosto de 2026: actividades del aeropuerto de Popayán fueron suspendidas por actividad del volcán Puracé - crédito @AerocivilCol/X

La Aeronáutica Civil señaló que el aeropuerto de Popayán también había detenido operaciones la mañana del 20 de agosto de 2026 y, antes, en la mañana del 19 de agosto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, informó que en el volcán han predominado señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos internos, junto con emisiones frecuentes de ceniza y un aumento en los niveles de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

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En su reporte más reciente, el SGC confirmó dos emisiones de ceniza y detalló una registrada a las 9:39 a. m. del lunes 24 de agosto de 2026. Según esa medición, la columna se elevó menos de 200 metros sobre la cima y se desplazó hacia el occidente-noroccidente.

El monitoreo también indica que predominan señales de tipo tremor bajo el cráter y a profundidades menores a un kilómetro, mientras que la sismicidad asociada al fracturamiento de roca se mantiene baja y con eventos ubicados a menos de cinco kilómetros de profundidad.

El SGC reportó además que persiste un proceso lento de deformación del suelo entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, y recomendó a la población atender solo la información oficial y mantenerse atenta ante cambios en la actividad volcánica.

Este timelapse muestra una columna de gases y ceniza emitida por el volcán Puracé, en Cauca, capturada por las cámaras del Servicio Geológico Colombiano - crédito @sgcol/X

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía ante el actual nivel de alerta en el volcán Puracé. La principal instrucción es evitar el acceso a las áreas cercanas a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden producirse emisiones inesperadas de ceniza o gases, lo que supone un peligro para quienes se acerquen.

El organismo insiste en la importancia de consultar únicamente la información oficial proporcionada por el SGC y las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Recomiendan a la comunidad no difundir datos no verificados sobre la actividad volcánica para prevenir confusiones y alarmas injustificadas.

La población debe informarse a través de los boletines diarios y los canales oficiales del SGC, y seguir las instrucciones tanto de las autoridades locales como de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El volcán Puracé registró tres emisiones de ceniza entre el 10 y el 11 de agosto, con una altura máxima de 700 metros - crédito SGC / X
El volcán Puracé registró tres emisiones de ceniza entre el 10 y el 11 de agosto, con una altura máxima de 700 metros - crédito SGC / X

Si el volcán llegara a presentar una erupción, los efectos variarían según la distancia al cráter y el tipo de fenómeno involucrado. Entre los riesgos se incluyen flujos de lava, lahares, caída de ceniza y material piroclástico.

Municipios cercanos como Puracé y Sotará se consideran los más expuestos. Popayán podría verse afectada por lahares que descienden por las cuencas volcánicas y por la dispersión de ceniza, lo cual tendría consecuencias en la calidad del aire, el agua y los cultivos, además de posibles daños en infraestructuras como techos y vías.

Otros municipios, entre ellos Timbío, Rosas, San Agustín, Isnos, Saladoblanco y La Argentina, también podrían experimentar acumulación de ceniza y material volcánico, con repercusiones para la agricultura y el abastecimiento de agua. Incluso, la vía Panamericana podría verse interrumpida y el sector agropecuario del Macizo Colombiano sufrir daños considerables, dependiendo de la intensidad del fenómeno y la dirección de los vientos.

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