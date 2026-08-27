Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella convocó a una jornada de oración y velatón en Bogotá por las víctimas del terremoto: fecha, hora y cómo participar

El encuentro se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá y no se permitirá el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas, bebidas alcohólicas y mascotas

En el Parque de los Hippies se llevó a cabo una velatón en rechazo al asesinato de Sara Millerey, mujer trans oriunda de Antioquia, y a los crecientes casos de transfobia y transfeminicidios registrados en lo que va de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).
El encuentro se realizará el viernes 28 de agosto de 2026, según el Gobierno nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El Gobierno nacional convocó a una jornada de oración y una velatón por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, para este viernes 28 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que quienes deseen participar en la Oración por Colombia podrán asistir este viernes 28 de agosto a la Plaza de Bolívar de Bogotá. La recepción de donaciones iniciará a las 11:00 a. m., el ingreso del público se habilitará a las 3:00 p. m. y el acto central comenzará a las 6:00 p. m.

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“El encuentro se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La recepción de donaciones iniciará a las 11:00 a. m., el ingreso del público estará habilitado a partir de las 3:00 p. m. y el acto central dará comienzo a las 6:00 p. m.”, indicó el Gobierno nacional en su comunicado.

Gobierno nacional - crédito @infopresidencia/X
La recepción de donaciones iniciará a las 11:00 a. m., el ingreso del público se habilitará a las 3:00 p. m. y el acto central comenzará a las 6:00 p. m. - crédito @infopresidencia/X

La convocatoria está dirigida a acompañar a las víctimas del terremoto, a sus familias y a las comunidades afectadas.

Fecha, horarios y lugar de la velatón

El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La jornada empezará con la recepción de donaciones desde las 11:00 a. m.

El público podrá ingresar a partir de las 3:00. p. m. El acto central está previsto para las 6:00 p. m.

“Esta jornada constituirá un espacio de recogimiento, unidad y fe para acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales y reafirmar el compromiso de la Nación con la reconstrucción y asistencia integral de las zonas afectadas”, se lee en el comunicado.

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Qué está prohibido llevar al evento

El Gobierno nacional informó que no se permitirá el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas, bebidas alcohólicas, mascotas, pancartas ni publicidad política.

La restricción también abarca cualquier elemento que pueda alterar el orden del evento. La medida busca preservar el carácter solemne y pacífico de la actividad.

“Con el fin de garantizar el carácter solemne y pacífico de la actividad, estará estrictamente prohibido el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas, bebidas alcohólicas, mascotas, pancartas o publicidad política, así como cualquier elemento que pueda alterar el orden del evento”, indicó.

El sentido de la convocatoria del Gobierno

La jornada está planteada como un espacio de recogimiento, unidad y fe. El objetivo es acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales por el terremoto, según el Gobierno nacional.

El acto también expresa el compromiso de la Nación con la reconstrucción y la asistencia integral de las zonas afectadas.

Gobierno nacional - crédito @infopresidencia/X
El objetivo es acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales por el terremoto, según el Gobierno nacional - crédito @infopresidencia/X

Detalles de las afectaciones

Un sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, provocó una emergencia nacional que hasta el 27 de agosto ha dejado 406.113 personas afectadas y 193.011 familias damnificadas en 16 departamentos y 496 municipios, según el informe más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El reporte de la Ungrd detalla que 331 personas perdieron la vida y 4.449 sufrieron heridas. Además, se mantiene la búsqueda de 219 personas desaparecidas, mientras que 364 han sido rescatadas en medio de las operaciones desplegadas tras la emergencia.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
El reporte de la Ungrd detalla que 331 personas perdieron la vida y 4.449 sufrieron heridas - crédito @alejoeder/X

La evaluación de daños en vivienda señala 187.839 casas averiadas y 33.395 destruidas, junto con 6.372 edificios dañados y 655 colapsados. Los daños alcanzan a la infraestructura básica: 377 centros de salud, 3.833 centros educativos y 4.358 centros comunitarios presentan afectaciones. También se reportan 473 vías y 76 puentes vehiculares con daños, junto a cinco aeropuertos y 121 acueductos comprometidos.

En cuanto al impacto animal, la Ungrd notificó que 2.159 animales resultaron afectados, mientras que 2.949 han sido rescatados en la zona de la emergencia.

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la Organización Corona realizará un aporte de $50.000 millones destinado a apoyar las labores de reconstrucción en el país.

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