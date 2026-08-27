Alcaldía de Cali marcó edificios con colores después de terremoto: qué significan las etiquetas

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre realizó más de 270 inspecciones técnicas en Cali con el protocolo ATC-20 - crédito Alcaldía Cali

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Las marcas de colores en las edificaciones de Cali (Valle del Cauca) se convirtió en una señal inmediata para miles de residentes tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

La medida, implementada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre, responde a la urgencia de determinar la seguridad de los inmuebles afectados.

En apenas unos días, más de 270 inspecciones técnicas han sido realizadas bajo el protocolo internacional ATC-20, permitiendo clasificar las estructuras según el nivel de daños detectados.

Este sistema utiliza un código de tres colores —rojo, amarillo y verde— que indica si un edificio es seguro, si su uso debe limitarse o si el acceso está restringido por completo.

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Cali marcó edificaciones con etiquetas rojas, amarillas y verdes tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026 - crédito Alcaldía Cali

El procedimiento consiste en una revisión visual rápida para identificar daños graves o amenazas inmediatas a la integridad de las construcciones. Cada color tiene un significado preciso: el rojo prohíbe el ingreso por riesgos estructurales, el amarillo limita el acceso solo a áreas que no presentan peligro inminente, y el verde autoriza la habitabilidad a corto plazo, aunque no descarta la necesidad de evaluaciones posteriores.

Significado de las etiquetas de color tras el sismo

Sobre el funcionamiento de este sistema, Javier Romero, técnico de la Secretaría y especialista en gerencia de proyectos, explicó el alcance de cada color: “La etiqueta roja identifica una edificación en condición restringida, indicando que no hay condiciones favorables ni seguras para ingresar, debido a fallas estructurales o de elementos arquitectónicos”, detalló el ingeniero.

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En cuanto a la etiqueta amarilla, Romero puntualizó: “Establece un acceso o uso condicionado, el cual puede limitar la entrada a ciertas áreas por colapso de elementos no estructurales, o afectaciones en redes de servicios públicos”.

Para los inmuebles marcados en verde, aclaró que significa que “el predio fue inspeccionado y que sus condiciones de seguridad permiten el ingreso y habitabilidad en el corto plazo”.

Javier Romero advirtió que una inspección visual rápida en Cali puede no detectar todos los daños en las construcciones afectadas. - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

La presencia de estas etiquetas responde a la necesidad de actuar rápidamente frente a potenciales peligros estructurales. Quienes encuentren un aviso rojo no deben ingresar bajo ninguna circunstancia, mientras que en el caso del amarillo, el acceso puede estar restringido a algunas zonas internas.

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El protocolo de colores permite a los habitantes de Cali saber en forma inmediata si sus viviendas o lugares de trabajo presentan riesgos graves tras el terremoto, si el uso está condicionado a ciertas áreas o si la estructura puede ser habitada con relativa tranquilidad. Esta clasificación no sustituye evaluaciones técnicas exhaustivas, pero sí funciona como una primera barrera preventiva para evitar accidentes y pérdidas humanas.

Romero enfatizó que la etiqueta verde no exime a los propietarios de realizar seguimientos adicionales. “En una inspección visual rápida, pueden existir signos no detectados a simple vista. Por ello, la marcación verde implica que los propietarios deben determinar acciones, a mediano y largo plazo, para habitar el inmueble en debida forma”, aclaró el especialista.

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¿?Quiénes realizan las inspecciones y validez de las etiquetas

La Administración Distrital explicó que los equipos en campo están integrados por profesionales de la Secretaría de Gestión del Riesgo y voluntarios acreditados en el Registro Único de Profesionales Evaluadores. Estos expertos, que pasan por un filtro centralizado en el Coliseo El Pueblo, son los únicos autorizados para realizar inspecciones y colocar las etiquetas.

Solo personal avalado por la UNGRD y validado en el Coliseo El Pueblo puede colocar las etiquetas en las edificaciones inspeccionadas - crédito REUTERS/Sergio Acero

Sobre la importancia de la autenticidad de las marcas, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, subrayó: “Esta clasificación tiene un carácter estrictamente preventivo y lo que buscamos es proteger la vida. Es importante aclarar que estos ‘stickers’ no reemplazan los conceptos o evaluaciones técnicas detalladas. Recomendamos a la ciudadanía verificar la validez de las etiquetas fijadas en sus inmuebles, constatando que cuenten con el logo de la UNGRD y la firma de los profesionales a cargo”.

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La ciudadanía debe estar atenta a la legitimidad de las etiquetas, ya que solo las emitidas por el personal autorizado y con los elementos de validación tienen validez oficial.