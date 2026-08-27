Jerome Sanabria aseguró que trataron de hackear su cuenta de Instagram con 550 mil seguidores: “Espero pronto recuperar todo el acceso”

La cuenta de Instagram de Sanabria, con más de medio millón de seguidores, sigue inhabilitada de forma intermitente - crédito @SoyJerome__/X

Guardar

Jerome Sanabria, joven de 20 años que fue integrante del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, alertó este martes 26 de agosto de 2026 sobre un acceso no autorizado y persistentes intentos de hackeo en su cuenta de Instagram.

Según relató en un video publicado en su perfil oficial de X, la situación se ha prolongado durante cinco días, generando preocupación por la seguridad de su información y la posible motivación política detrás de los ataques.

La cuenta de Sanabria en Instagram, que cuenta con más de 550.000 seguidores, se ha visto comprometida desde el pasado 23 de agosto.

La joven explicó que, aunque ha logrado recuperar el acceso en repetidas ocasiones gracias a las medidas de seguridad implementadas por Meta, la frecuencia e intensidad de los intentos de intrusión han escalado.

PUBLICIDAD

Jerome Sanabria denuncia intentos de hackeo en su Instagram y señala posible motivación política - crédito @SoyJerome__/X

“Desde anoche he tenido que cambiar de contraseña más de 30 veces”, detalló. Esta situación, según su testimonio, ha dificultado la comunicación con su audiencia, ya que la plataforma bloquea temporalmente la cuenta cada vez que detecta actividad sospechosa.

En el video, Sanabria enfatizó el desgaste que ha sufrido ante la necesidad de modificar sus credenciales de acceso de manera constante. “Los tres días anteriores me intentaban hackear una o dos veces al día, entonces no era tan desgastante”, comentó.

La dinámica cambió radicalmente en las últimas horas, haciendo que el proceso se tornara insostenible. La joven también expresó su incertidumbre respecto a la solución definitiva del problema: “Estoy esperando a ver qué pueda suceder”.

PUBLICIDAD

La integrante del empalme del actual gobierno dejó claro que la situación ya fue reportada a Meta, empresa propietaria de Instagram y Facebook, donde también tiene presencia.

“Ya puse todo esto en conocimiento de Meta”, afirmó. Gracias a la verificación de su cuenta, el caso está siendo atendido por la compañía, aunque hasta el momento no se ha restablecido la normalidad. “Confío mucho en Meta, ojalá que pueda recuperar la cuenta”, agregó.

Jerome Sanabria fue parte del empalme del equipo del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @SoyJerome__/X - Sergio Acero/Reuters

La afectación de la cuenta de Sanabria ha generado confusión entre sus seguidores, quienes han intentado contactarlo sin éxito.

“Muchos me han escrito a decirme: ‘Jero, ¿qué pasó con tu cuenta?’”, señaló, haciendo referencia a los mensajes de preocupación que ha recibido a través de otras redes sociales. Mientras persista el bloqueo en Instagram, la joven continuará comunicándose por otras plataformas como TikTok, X y Facebook.

PUBLICIDAD

A lo largo del video, Sanabria sugirió que los intentos de hackeo tienen una motivación política, debido a la naturaleza de su contenido.

“Es la cuenta en donde más personas ven mi contenido político, el tema de las pensiones y demás”, explicó. La joven vinculó el ataque a su labor informativa en el contexto del empalme gubernamental, aunque evitó señalar responsables directos.

El caso puso en evidencia los riesgos que enfrentan figuras públicas y actores políticos en el entorno digital. Los incidentes de seguridad en plataformas sociales han cobrado relevancia en los últimos años, especialmente cuando afectan a cuentas verificadas o con amplia audiencia.

PUBLICIDAD

Jerome Sanabria denunció hackeo de su cuenta de Instagram - crédito @SoyJerome__/X

La propio Sanabria reconoció la gravedad de la situación al expresar: “Ojalá que estas personas no sigan haciendo esos accesos o por lo menos intentos de accesos para que Instagram no la bloquee”. Mientras tanto, la cuenta de Instagram permanece inhabilitada de manera intermitente.

Sanabria no descarta la posibilidad de abrir una nueva cuenta si no logra recuperar la actual. “Si no la logro recuperar, pues eventualmente tendré que crear una nueva cuenta”, anticipó en su mensaje, subrayando la importancia del canal para la difusión de sus actividades y mensajes políticos.

La situación de Sanabria se suma a otros incidentes de ciberseguridad sufridos por figuras públicas en la región, en un contexto en el que la protección de datos y la integridad de las redes sociales adquieren una dimensión estratégica para la comunicación política.

PUBLICIDAD

Por último, Jerome Sanabria reiteró su compromiso con la transparencia y la comunicación directa con sus seguidores a través de los canales disponibles.