Fico Gutiérrez lanza dura frase contra Gabinete de Petro y desata pelea política en X

El alcalde de Medellín reaccionó al lanzamiento del Gabinete por la vida con un mensaje que fue cuestionado por Daniel Quintero - crédito Colprensa

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Un comentario del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contra el llamado Gabinete por la vida del expresidente Gustavo Petro encendió una nueva polémica política en la red social X. El mandatario local reaccionó a un video de presentación del grupo opositor y escribió: “Ahí hay más de 2 mil años de cárcel”.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el video fue difundido en X y muestra el lanzamiento de una estructura política impulsada por sectores cercanos a Petro para hacer seguimiento y control político al gobierno de Abelardo de la Espriella. En las imágenes aparecen figuras como Gustavo Bolívar, Irene Vélez, Felipe Harman, Rosa Yolanda Villavicencio, Germán Ávila y Daniel Rojas Medellín.

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El grupo fue presentado como un espacio para vigilar decisiones públicas, exigir resultados y formular propuestas frente a los principales asuntos del país. En el video se escucha que “los gobiernos cambian, pero hay algo que permanece: la gente, sus sueños, sus preocupaciones y la esperanza de construir un país mejor”.

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro - crédito Colprensa

Petro presentó su grupo de oposición

Durante el evento, el expresidente Gustavo Petro defendió la creación del Gabinete por la vida y lo contrastó con la administración actual. “Este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario, un gabinete en la luz, esto es un gabinete por la vida porque hay un gobierno por la muerte”, expresó.

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El senador Iván Cepeda también intervino en el lanzamiento y aseguró que el movimiento político asumirá la oposición con responsabilidad. Según dijo, el gabinete trabajará en coordinación con la bancada parlamentaria y con una alianza amplia de fuerzas políticas y sociales.

“El Gabinete por la vida en conjunto y coordinación con nuestra bancada parlamentaria y una alianza amplia de fuerzas políticas y sociales no solamente señalará lo que está mal sino que contribuirá para lo que debe venir en el país”, afirmó Cepeda.

Aunque el grupo fue presentado con lenguaje institucional, el reporte señala que su alcance real es el de una veeduría ciudadana, debido a que el periodo presidencial de Petro ya terminó. Sus integrantes buscan hacer control político al gobierno de De la Espriella desde la oposición.

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Gutiérrez respondió y Quintero lo cuestionó

La reacción de Federico Gutiérrez llegó después de que Semana publicara en X un video sobre la presentación del grupo. El alcalde de Medellín reposteó la publicación y lanzó una frase que rápidamente generó comentarios: “Ahí hay más de 2 mil años de cárcel”.

Según el reporte, la publicación del mandatario sumaba más de 1.000 reposts y 6.000 me gusta. Sin embargo, también recibió cuestionamientos, entre ellos el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados por Gutiérrez y por la veeduría Todos por Medellín.

Federico Gutiérrez - Alcalde de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Quintero respondió en X con una crítica directa al actual alcalde. “Un Alcalde, funcionario público, supuestamente disciplinable, siente que tiene vía libre para calumniar al que quiera. Durante años lo hicieron contra mí, ahora lo hacen contra todos. Si la justicia no lo castiga, que sea la gente la que lo haga”, escribió.

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La controversia se da en medio del nuevo papel de Petro como figura de oposición y de la instalación de un bloque político que busca hacer seguimiento al Gobierno nacional. El mensaje de Gutiérrez elevó el tono del debate, pues convirtió la presentación del gabinete opositor en una discusión sobre señalamientos, responsabilidad política y límites del discurso público.

El reporte también advierte que, aunque varias de las figuras que aparecen en el video han sido blanco de cuestionamientos, ninguna ha sido condenada por la comisión de delito alguno. Ese punto resulta clave en medio de una discusión pública marcada por acusaciones políticas y respuestas cruzadas en redes sociales.

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