Air-e alerta por riesgo eléctrico en Caribe: demanda supera capacidad y deudas golpean sistema

La empresa advierte que la infraestructura no crece al ritmo del consumo. También reportó deudas por $5 billones con generadores y $6,4 billones de usuarios

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La situación energética de la Costa Caribe volvió a prender alarmas durante la instalación de la Mesa Técnica Permanente del Sector Energético, donde autoridades, empresas y expertos revisaron las dificultades que enfrenta Air-e y los riesgos que podrían extenderse a otras regiones del país. El principal mensaje fue que la demanda de energía está creciendo más rápido que la capacidad de la infraestructura disponible.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el agente especial de Air-e, Jaime Humberto Meza Buitrago, advirtió que los problemas no son exclusivos de la empresa, sino que comprometen a los siete departamentos de la Costa Caribe y responden también a condiciones del mercado y de la economía.

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“Desafortunadamente, la infraestructura tiene una capacidad y la velocidad a la que está creciendo la demanda es mucho mayor que esa capacidad”, señaló Meza durante el encuentro. La advertencia apunta a que el sistema requiere inversiones, soluciones financieras y medidas diferenciales para evitar que las dificultades terminen afectando directamente a los usuarios.

La empresa advierte que la infraestructura no crece al ritmo del consumo. También reportó deudas por $5 billones con generadores y $6,4 billones de usuarios | crédito Air-E

Deudas, pérdidas y barrios subnormales

La situación financiera de Air-e fue uno de los puntos más sensibles de la discusión. Según Meza, la empresa tiene una deuda cercana a los $5 billones con el mercado generador, mientras que sus usuarios le deben alrededor de $6,4 billones. En esa última cifra están incluidas obligaciones de hogares ubicados en barrios eléctricamente subnormales, estratos 1, 2 y 3, además de otros clientes.

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El agente especial planteó que recuperar una parte de esos recursos permitiría cumplir obligaciones con los generadores y destinar dinero a inversión para mejorar el servicio. También mencionó la posibilidad de que algunas de esas deudas puedan ser asumidas o reorganizadas con apoyo del Estado, especialmente en el caso de hogares de menores ingresos.

Otro problema señalado fue la alta concentración de barrios eléctricamente subnormales en la Costa Caribe. Según Meza, el 92 % de estos sectores del país están ubicados en esa región, lo que dificulta el cobro del servicio y aumenta las pérdidas de energía. En Air-e, esas pérdidas se acercan al 30 %.

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A esto se suma el hurto de energía, que golpea los ingresos de la compañía. El agente explicó que Air-e deja de recaudar aproximadamente entre el 25 % y el 26 % de la energía que factura, por lo que insistió en que las soluciones deben tener en cuenta las condiciones particulares de la región.

Gobierno anuncia alivio, pero no solución total

Mientras se buscan medidas estructurales, Meza destacó una decisión del Gobierno para atender las urgencias financieras: la destinación de $1,5 billones para pagar deudas con empresas térmicas. Aunque aclaró que esos recursos no resuelven todo el problema, sostuvo que sí darán un respiro financiero a Air-e y a las compañías generadoras.

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La empresa advierte que la infraestructura no crece al ritmo del consumo. También reportó deudas por $5 billones con generadores y $6,4 billones de usuarios. Foto: Air-e

La discusión también incluyó el impacto de las tarifas en los hogares de menores ingresos. John Maya, presidente de EPM, advirtió que en la Costa Caribe el consumo de familias de estrato 1 puede superar el límite establecido para recibir subsidios. Cuando eso ocurre, los usuarios deben asumir una mayor parte de la factura, situación especialmente difícil en temporadas de altas temperaturas. Como alternativa, planteó revisar el uso de sistemas de energía prepago.

Al cierre del encuentro, la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, anunció que las mesas de trabajo continuarán con participación de los sectores de energía, carbón y gas, además de academia, gobernadores y autoridades municipales. La funcionaria afirmó que durante la jornada surgieron propuestas de distintos actores para enfrentar las dificultades del sector.

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El procurador general, Gregorio Eljach, también advirtió sobre el crecimiento de las deudas, el déficit y los bloqueos que afectan al sistema energético. Señaló que la Procuraduría acompañará el proceso desde la prevención y el cumplimiento de las normas, sin asumir funciones de las entidades responsables.

El reto ahora será convertir las mesas técnicas en decisiones concretas. Air-e necesita resolver deudas, reducir pérdidas, invertir en infraestructura y mejorar el recaudo, mientras el Gobierno busca evitar que la crisis regional derive en mayores costos para el Estado y en nuevas presiones para los usuarios.