Asobares pide Impoconsumo de 0 % y subsidio a nómina para bares afectados por terremoto

Interior de un gastrobar (Facebook)

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El gremio de bares, restaurantes y gastrobares pidió al Gobierno adoptar medidas extraordinarias para evitar cierres y pérdida de empleos en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. La propuesta central de Asobares incluye capital semilla, reducción temporal del Impoconsumo al 0 % y apoyo a la nómina para establecimientos golpeados por daños físicos, pérdida de inventario, cierres preventivos y caída del consumo.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la solicitud está dirigida a negocios ubicados en Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, donde el sector enfrenta dificultades para volver a operar con normalidad. La asociación advirtió que muchas empresas necesitan recursos inmediatos para reparar sedes, reponer equipos, recuperar inventarios y sostener trabajadores mientras se restablece la actividad comercial.

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La primera medida planteada es crear un Capital Semilla para Renacer, un fondo que podría ser operado a través de las cámaras de comercio y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. Según el gremio, este mecanismo tendría recursos no reembolsables para los negocios más vulnerables y créditos blandos para aquellos que tengan capacidad de recuperación.

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Impoconsumo de 0 % por un año

La segunda solicitud de Asobares es establecer un Impoconsumo del 0 % durante 12 meses para los establecimientos ubicados en zonas oficialmente afectadas por el terremoto. La idea es reducir temporalmente este impuesto, que actualmente es del 8 %, como alivio para negocios que enfrentan menos ventas y mayores gastos después de la emergencia.

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Para la asociación, esta medida permitiría aliviar el flujo de caja, estimular el regreso de los consumidores y contribuir a la recuperación de las ventas. El gremio tomó como referencia decisiones adoptadas anteriormente para territorios golpeados por emergencias y pidió que el beneficio se enfoque en las zonas donde exista afectación oficial.

La tercera propuesta es un apoyo temporal a la nómina. Asobares plantea un aporte de hasta un salario mínimo por trabajador durante tres meses, con posibilidad de extenderlo hasta seis. La ayuda estaría condicionada a que las empresas conserven al menos el 80 % de sus puestos de trabajo.

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El objetivo es evitar que la caída temporal de ingresos termine en despidos masivos. Según el gremio, la protección del empleo resulta clave porque el sector reúne una alta participación de mujeres y jóvenes, dos grupos especialmente expuestos cuando los negocios reducen operación o aplazan reaperturas.

Empleo y seguridad antes de reabrir

Asobares reportó que el sector genera alrededor de 1,68 millones de ocupaciones en Colombia y representa el 55,2 % del empleo identificado de la economía nocturna. Siete de cada diez personas ocupadas en estas actividades son mujeres y el 28,3 % corresponde a jóvenes de hasta 28 años.

Durante el primer semestre de 2026, la División 56 registró ingresos por 64,13 billones de pesos y un valor agregado estimado de 22,62 billones, según datos divulgados por la organización. En las cinco zonas urbanas relacionadas con los departamentos afectados, Armenia, Manizales, Pereira, Quibdó y Cali, el sector concentra 162.181 ocupados y genera cerca de 3,41 billones de pesos en valor agregado semestral.

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Cali tiene la mayor participación dentro de ese grupo, con 107.424 empleos y un valor agregado de 2,16 billones de pesos durante el primer semestre de 2026. Le siguen Pereira, con 22.536 empleos; Manizales, con 15.596; Armenia, con 14.140, y Quibdó, con 2.485.

El gremio aclaró que las ayudas no deben impulsar reaperturas apresuradas. Asobares insistió en que ningún negocio debería reabrir sin evaluación estructural y revisión de redes de gas y electricidad, rutas de evacuación, aforo, seguridad humana, sistemas contra incendios y condiciones sanitarias.

“Solicitamos que, una vez un negocio sea declarado seguro, tenga capital para levantarse, clientes para volver a vender y recursos para mantener a sus trabajadores”, afirmó Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares Colombia.

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La asociación pidió al vicepresidente José Manuel Restrepo y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, instalar una mesa de trabajo para ampliar y focalizar las propuestas. También ofreció su red territorial para apoyar el censo empresarial, acompañar reaperturas, canalizar asistencia y hacer seguimiento a los recursos y resultados del plan.