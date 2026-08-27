Colombia

Cali reporta 410 mascotas desaparecidas tras terremoto: Alcaldía actualiza balance de daños

El Distrito también informó 447,5 toneladas de ayudas recibidas, 154 fallecidos en la ciudad y más de 52.000 toneladas de escombros recogidas

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Terremoto en Cali - crédito @alejoeder/X
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Cali mantiene abierto el balance de daños y atención tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó con fuerza al occidente del país. En el reporte más reciente, entregado este miércoles 26 de agosto, la Alcaldía reveló una cifra que refleja otro impacto de la emergencia: 410 animales de compañía permanecen reportados como desaparecidos en la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el informe fue presentado cuando están cerca de completarse 400 horas desde el sismo. Además del registro de animales perdidos, la administración distrital actualizó los datos sobre ayudas humanitarias, alojamientos temporales, víctimas, personas desaparecidas, remoción de escombros y daños en viviendas e infraestructura.

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La Alcaldía indicó que Cali ha recibido 447,5 toneladas de ayudas humanitarias para atender a las familias afectadas. También reportó 437 personas en alojamientos temporales y 1.100 integrantes de personal activo trabajando en la respuesta a la emergencia.

Terremoto en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán
Terremoto en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán

Mascotas perdidas y rescates tras el sismo

El capítulo de los animales de compañía se convirtió en una de las preocupaciones adicionales después del terremoto. Según el registro de la Alcaldía, hay 410 animales desaparecidos, mientras que 227 fueron rescatados y 110 entregados en adopción.

El balance también señala que 36 animales de compañía murieron tras el sismo. Algunas mascotas afectadas permanecen en centros de bienestar animal, mientras sus dueños continúan buscando a las que se extraviaron durante la emergencia o en medio de evacuaciones, colapsos, traslados y cierres de zonas afectadas.

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El reporte muestra que la emergencia no solo alteró la vida de miles de familias, sino también la de los animales que hacían parte de sus hogares. En varios casos, las tareas de rescate han debido incluir búsqueda, atención veterinaria, identificación y cuidado temporal.

En materia de familias afectadas, el Registro Único Familiar de Emergencias, Rufe, contabiliza 31.999 hogares con daños y necesidades. Por su parte, el Registro Único de Damnificados, Rud, reporta 22.189 familias damnificadas en la capital del Valle del Cauca.

Víctimas, escombros y daños en la ciudad

Dieciséis días después del terremoto, Cali registra 22 personas desaparecidas, según el cruce de información entre Cruz Roja, Medicina Legal y reportes de familiares. En la red de salud de la ciudad permanecen 148 personas, mientras que el número de fallecidos en Cali asciende a 154.

Terremoto en Cali. REUTERS/Sergio Acero
Terremoto en Cali. REUTERS/Sergio Acero

A nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta 331 personas fallecidas por el terremoto en Colombia. El balance nacional también incluye 240 desaparecidos, 364 rescatados y 4.449 heridos.

Las autoridades caleñas siguen trabajando en la remoción de escombros. Según el informe, hay 18 puntos en proceso de atención, 405 puntos ya intervenidos y 66 más en lista de espera. Hasta el momento se han recogido 52.925 toneladas de material en la ciudad.

El balance nacional entregado por la UNGRD indica que el sismo afectó 16 departamentos y 494 municipios. En total, 188.381 familias y 406.423 personas resultaron impactadas por la emergencia.

Los daños estructurales también son amplios. En todo el país se reportan 186.233 viviendas averiadas, 33.299 destruidas, 6.310 edificios averiados y 655 colapsados. Además, hay afectaciones en 376 centros de salud, 3.820 centros educativos, 4.399 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 119 acueductos, 74 puentes vehiculares y 17 puentes peatonales.

Mientras continúan las labores de atención, Cali mantiene abiertas las tareas de registro, ayuda humanitaria, remoción de escombros y búsqueda de personas y animales. El nuevo balance confirma que la recuperación sigue lejos de terminar y que la emergencia también dejó una huella profunda en los hogares que perdieron a sus mascotas, especialmente para familias que aún esperan información sobre sus animales.

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