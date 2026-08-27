Ecuador anuncia operaciones antidrogas con Colombia y EE. UU. en zona fronteriza

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

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Ecuador anunció que realizará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la zona fronteriza que comparte con territorio colombiano, donde operan distintos grupos armados. La decisión fue presentada por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, y marca un nuevo momento en la relación entre Quito y Bogotá tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el anuncio fue hecho este miércoles 26 de agosto durante una entrevista con la emisora local Radio Sucesos. Loffredo explicó que los dos gobiernos desplegarán unidades militares en la frontera para adelantar labores de vigilancia y acciones coordinadas contra estructuras ilegales presentes en esa zona.

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Las fuerzas de Ecuador y Colombia realizarán “operaciones de vigilancia” y también actuarán “en conjunto contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector”, dijo el ministro ecuatoriano. Además, señaló que Estados Unidos hará parte de las estrategias previstas para reforzar la seguridad en la frontera.

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella . (Foto AP/Miguel Ángel López)

Nuevo tono entre Quito y Bogotá

El anuncio llega después de un periodo de relaciones tensas entre Ecuador y Colombia. Según el reporte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa había cuestionado al antecesor de De la Espriella por considerar que no combatía de manera efectiva al crimen organizado en la zona limítrofe.

Con el cambio de Gobierno en Colombia, Quito ve una oportunidad para reforzar la coordinación militar. Loffredo afirmó que ahora existe una “oportunidad dorada” porque, según dijo, los gobiernos de De la Espriella y Noboa están decididos a enfrentar a los grupos ilegales y cuentan con el apoyo de Estados Unidos.

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El ministro insistió en que las acciones serán conjuntas “no solamente con Colombia sino también con Estados Unidos”. La declaración ubica la frontera colombo-ecuatoriana como uno de los puntos prioritarios dentro de la estrategia regional contra el narcotráfico y las estructuras armadas que se mueven entre ambos países.

Noboa, considerado uno de los aliados del gobierno de Donald Trump en América, sostiene una ofensiva contra el narcotráfico con respaldo militar estadounidense. A su vez, Ecuador y Colombia hacen parte del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe y liderada por Trump.

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Estados Unidos amplía su estrategia

La participación de Washington en las operaciones fronterizas se conoce en medio de una estrategia más amplia de Estados Unidos contra redes del narcotráfico en la región. Según el reporte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó en Panamá que su país planea atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas.

Soldados colombianos en la frontera colombo-ecuatoriana - crédito Ejército Nacional

El gobierno de Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental. Según las cifras citadas, esas operaciones han dejado al menos 215 muertos hasta la fecha.

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Hegseth dijo a periodistas que los planes de operaciones terrestres hacen parte de los esfuerzos de la alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrían ampliarse a cualquier lugar donde operen grupos del narcotráfico.

La decisión anunciada por Ecuador abre un nuevo capítulo de cooperación militar en la frontera con Colombia. El reto para los tres gobiernos será coordinar vigilancia, inteligencia y operaciones sin aumentar los riesgos para las comunidades civiles que viven en zonas donde confluyen economías ilegales, rutas del narcotráfico y presencia de grupos armados.

Por ahora, el mensaje de Quito es que la respuesta antidrogas tendrá un carácter multinacional. Colombia, Ecuador y Estados Unidos buscarán articular capacidades para golpear a las estructuras ilegales que operan en la frontera, en una estrategia que también puede tener impacto en la seguridad regional.

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