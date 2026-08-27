Filtran el tablero de la “Patria Milagro”: propuestas, polémicas y reacciones al plan del nuevo Gobierno en Colombia

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Un presunto documento denominado “tablero de la Patria Milagro” fue presentado durante la emisión de “El Reporte Coronell”, donde los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero analizaron una fotografía que, según explicaron, habría sido conocida por Noticias Uno y tomada durante una reunión en el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El tablero contiene diferentes ejes identificados como “milagros” y reúne propuestas relacionadas con seguridad, salud, educación, economía, energía, funcionamiento del Estado y asuntos sociales. La información fue presentada como un documento filtrado y no se expuso durante el programa una confirmación oficial sobre su autoría o carácter definitivo.

Entre las medidas que más llamaron la atención están la propuesta de revertir el aborto, prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reducir el número de ministerios, privatizar cárceles, endurecer la política antidrogas y trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén.

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Cabe precisar que, durante la emisión, no se presentó una confirmación oficial sobre la autenticidad, autoría o carácter definitivo del documento.

“Milagro de la vida”: reversar el aborto y endurecer las medidas de seguridad

El primer apartado identificado en el tablero corresponde al “milagro de la vida”. Según la lectura realizada por Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, allí aparece una postura provida y la propuesta de “revertir el aborto”.

En este mismo bloque se establecen como metas reducir en 30% la violencia contra las mujeres y en 40% los feminicidios.

El tablero también plantea convertir la minería ilegal y el contrabando en asuntos de seguridad nacional, además de establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

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Sobre esta última propuesta, Coronell señaló que sería necesario modificar la Constitución, mientras que durante la conversación también se mencionó el propósito de avanzar hacia el fin de la paz total.

El plan filtrado incluye la intención de revertir la despenalización del aborto, una medida que ya genera controversias en distintos sectores sociales y políticos. - crédito AP Foto/Dolores Ochoa

“Milagro del amor”: seguridad, drogas, salud, armas y cárceles

El segundo bloque, denominado “milagro del amor”, concentra una amplia serie de propuestas relacionadas con seguridad, política antidrogas, salud, derechos, bienestar animal y sistema penitenciario.

El primer punto que identificaron fue monetizar la economía del cuidado y subsidiar a los cuidadores. A continuación aparece un plan de choque de seguridad para los primeros 90 días.

En materia de lucha contra las drogas, el tablero plantea la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de coca, el ingreso al denominado “Escudo de las Américas antidrogas” y un “Plan Colombia 2 con Estados Unidos e Israel”.

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También aparece la propuesta de revisar y recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), indicador utilizado para definir los recursos destinados a financiar los servicios de salud.

Otro de los puntos que generó comentarios durante el programa fue el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, expresión que los periodistas leyeron directamente del tablero.

En materia de derechos y asuntos sociales, el documento plantea “revivir la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo” y contempla, dentro del apartado de bienestar animal, una propuesta de esterilización masiva.

El bloque también incluye medidas de carácter militar y de seguridad, como derribar aviones utilizados para el narcotráfico y hundir lanchas, además de establecer una primera línea de seguridad con veteranos y reservistas de la Fuerza Pública.

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En salud, el tablero plantea un plan de choque de 10 billones de pesos para los primeros 90 días.

El apartado también contempla propiciar el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante el programa, Coronell y Bolívar señalaron que una modificación de este tipo tendría implicaciones constitucionales.

Finalmente, en materia penitenciaria, aparece la propuesta de construir entre siete y diez megacárceles bajo un modelo comparado con el de Nayib Bukele en El Salvador, junto con la intención de eliminar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

“Milagro del saber”: cambios en educación y formación

El tercer apartado corresponde al “milagro del saber”. En la fotografía, los periodistas alcanzaron a identificar la propuesta de “sacarle la ideología” y comentaron que podría ser a la educación.

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Durante la conversación, interpretaron esta referencia como parte de la discusión sobre la denominada batalla cultural y las políticas relacionadas con la educación y el enfoque de género.

En el mismo bloque aparecen las expresiones “ciclos cortos” y “computadores”, aunque parte del contenido no pudo ser leído con claridad debido a que algunas personas presentes en la reunión cubrían una sección del tablero.

“Milagro de pertenecer”: impuestos, Colombia Mayor y cambios en política exterior

El cuarto segmento es el “milagro de pertenecer”. Entre los puntos visibles se encuentra la propuesta de establecer impuestos sin subir las tarifas.

También aparecen referencias a Colombia Mayor, además de palabras y frases que los periodistas no pudieron identificar completamente por las condiciones de la fotografía.

En este apartado se mencionó igualmente una referencia relacionada con la abolición de todas las formas de lucha y otro punto que, según la lectura realizada en el programa, comprometería a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Otro de los planteamientos que pudieron identificar fue el traslado de la embajada de Colombia ante Israel a Jerusalén.

Al final del segmento aparece una referencia que termina en una mención a Donald Trump, pero Coronell y Baquero reconocieron que no podían determinar con certeza qué decía esa parte del tablero.

El documento propone reactivar el fracking en el país, impulsando cambios en la política energética y ambiental bajo la nueva administración. - crédito EFE/EPA/Larry W. Smith

“Milagro de crear”: fracking, Ecopetrol y nuevas fuentes de energía

El quinto apartado lleva el nombre de “milagro de crear” y concentra propuestas relacionadas con energía, hidrocarburos, infraestructura y actividad económica.

Uno de los puntos identificados con mayor claridad fue reactivar el fracking en Colombia.

También aparece la propuesta de cambiar la junta directiva y la dirección de Ecopetrol, seguida de referencias a energía nuclear y nuevas energías con licencias.

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Durante la lectura también se identificaron menciones relacionadas con exportaciones, líneas, obras por impuestos y proyectos artísticos y deportivos.

El tablero incluye además referencias a logística y trenes, así como menciones al Cauca y al Estado. Debido a la calidad de la imagen, algunos de estos puntos no pudieron ser interpretados completamente durante el programa.

“Milagro de servir”: menos ministerios y un Estado más pequeño

El último bloque corresponde al “milagro de servir” y concentra las propuestas relacionadas con la estructura, funcionamiento y tamaño del Estado.

Uno de los principales planteamientos es reducir de 19 a 13 el número de ministerios.

El tablero también propone modernizar la DIAN mediante inteligencia artificial, crear un bloque de búsqueda contra los corruptos y eliminar trámites considerados innecesarios.

Asimismo, aparece la intención de reformar las corporaciones autónomas regionales (CAR) y establecer contratación pública mediante blockchain para 2030.

Uno de los puntos de mayor alcance es la propuesta de reducir el tamaño del Estado hasta una cuarta parte. El documento también plantea un ajuste fiscal de 70 billones de pesos para alcanzar un superávit primario y reperfilar la deuda con la banca multilateral.

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En materia institucional, el tablero señala “respeto a la Constitución del 91” y “no a la constituyente”. Sin embargo, durante el programa se discutió que varias de las medidas mencionadas en otros apartados requerirían reformas constitucionales.

Gustavo Bolívar cuestionó la viabilidad de algunas propuestas

Tras conocer el contenido del tablero, Gustavo Bolívar cuestionó la viabilidad de varias de las medidas.

Uno de sus principales reparos estuvo relacionado con la propuesta de reducir el Estado hasta una cuarta parte. Según explicó, Colombia tiene un Estado relativamente pequeño frente a otras economías, por lo que puso en duda dónde se realizarían los recortes.

También cuestionó la posibilidad de fumigar 330.000 hectáreas de coca en 90 días, al considerar que la meta planteada no sería viable.

Bolívar sostuvo además que varias de las propuestas reflejarían, desde su perspectiva, un desconocimiento sobre el funcionamiento del Estado y mencionó específicamente las iniciativas relacionadas con la educación, las cárceles y el INPEC.

Debate por el aborto y la adopción de parejas del mismo sexo

Las propuestas sobre revertir el aborto y prohibir nuevamente la adopción por parte de parejas del mismo sexo también fueron analizadas durante el programa.

Leonardo Reales consideró que ambas iniciativas podrían representar un retroceso frente a derechos y debates desarrollados durante las últimas décadas. También señaló que al Gobierno no le resultaría sencillo avanzar en ellas.

Bolívar sostuvo que se trata de asuntos relacionados con decisiones de la Corte Constitucional y que cualquier modificación requeriría acudir a mecanismos de reforma constitucional.

La discusión llevó además a señalar que otras iniciativas del tablero, como la cadena perpetua y el fin de la JEP, también tendrían que superar procedimientos constitucionales antes de convertirse en normas aplicables.

Entre las propuestas figura restablecer la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo. - crédito Imagen creada por la IA

El tablero fue presentado como un documento filtrado

El contenido fue presentado en “El Reporte Coronell” como una fotografía que habría llegado a un periodista de Noticias Uno y que correspondería a una reunión en Planeación Nacional.

Durante la emisión, sin embargo, no se presentó una confirmación oficial sobre la autenticidad, autoría o carácter definitivo del tablero.

Por ello, las propuestas descritas corresponden a los elementos que Coronell y Baquero afirmaron poder identificar en la fotografía y a las explicaciones realizadas durante el programa.