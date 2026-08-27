Óscar Benavides responde a la Corte Suprema tras indagación por presunta captación irregular: “Con sus jugaditas no me van a detener”

Óscar Benavides sostuvo que en ningún momento se difundieron cuentas bancarias registradas directamente a su nombre para recibir las donaciones - crédito @odbenavidesa/Instagram

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El representante a la Cámara Óscar Benavides, por la curul afro, respondió públicamente tras conocerse que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa en su contra.

El proceso inició luego de que el alto tribunal recibiera una denuncia sobre posibles irregularidades en una campaña de donaciones organizada para los damnificados del terremoto registrado en el departamento del Chocó el 10 de agosto, de magnitud 7,4.

Frente a la decisión judicial, Benavides escribió a través de su cuenta en la red social X: “El establecimiento pretende amedrentarme con leguleyadas, pero se van a quedar con las ganas. Con sus jugaditas no me van a detener”.

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En su pronunciamiento, el congresista insistió en que su actuación estuvo dentro del marco legal y que acudirá ante los magistrados para presentar las explicaciones correspondientes.

Óscar Benavides afirmó que la revisión de los hechos permitirá demostrar, según su versión, que la campaña se desarrolló dentro del marco legal - crédito @odbenavidesa/Instagram

En su post, el congresista agregó: “Que quede claro: estoy listo a responder ante la justicia y a aclarar lo que sea necesario. La revisión de los hechos demostrará que todo se tramitó conforme a la ley y que la ayuda llegó a mi gente del Chocó cuando más lo necesitaba”.

“Y si para la oligarquía ayudar a mi gente es un delito, que sepan que lo seguiré haciendo, con la frente en alto y sin pedirles permiso. Seguimos adelante, trabajando por nuestra gente del Chocó y por la de todo el país”, se lee en el post.

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Para finalizar, el Benavides aseguró que llegó a la Rama Legislativa con un propósito definido y que está cumpliendo con esa labor al responder y hacer frente a las acusaciones en su contra: “Les prometí servirles y representarles desde el Congreso, y voy a seguir cumpliéndoles. Mi compromiso con las y los colombianos es inquebrantable”.

Tras conocer la apertura de la indagación, el representante aseguró que está dispuesto a comparecer ante la justicia y entregar las explicaciones que sean necesarias - crédito @ODBenavidesA/X

¿Cuáles son los argumentos para la apertura de una investigación previa al congresista?

El polémico caso quedó asignado por reparto al despacho del magistrado Francisco Farfán y, en la resolución de apertura, la Corte ordenó recopilar las pruebas iniciales para determinar si existen méritos para una investigación formal.

En los próximos días, el representante será citado por el alto tribunal para que amplíe su versión sobre los hechos señalados en el recurso judicial.

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La denuncia radicada en su contra indica que el congresista habría incurrido en los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública durante la recolección de las ayudas.

Óscar Benavides aseguró que los recursos buscaban atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto - crédito @odbenavidesa/Instagram

La iniciativa solidaria fue promovida por Benavides a través de sus canales digitales y, según datos aportados por el propio congresista, logró recaudar más de $300 millones. Sin embargo, la forma en que se captaron y administraron esos recursos originó el cuestionamiento que hoy evalúa la justicia.

El expediente formal consta de 21 páginas y fue presentado el 14 de agosto por el ciudadano Daniel David Martínez. En el texto se indica que Benavides utilizó sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a depositar dinero en cuentas bancarias que supuestamente pertenecían a una fundación humanitaria.

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No obstante, las verificaciones incluidas en la denuncia señalan que las plataformas de Nequi y Bancolombia difundidas en las publicaciones no estaban a nombre de ninguna entidad sin ánimo de lucro, sino registradas a título personal de José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político del departamento del Chocó a quien se vincula cercanamente con el congresista.

La Corte Suprema no ha determinado hasta ahora responsabilidad penal contra el congresista, pues el expediente se encuentra en una etapa preliminar de indagación - crédito Luisa González/Reuters

El denunciante sostuvo que este mecanismo de recolección pudo haber generado un engaño a los aportantes, al no canalizar las transferencias mediante cuentas institucionales o bancarias a nombre de la figura jurídica de la fundación beneficiaria.

Por esa razón, Martínez solicitó que las autoridades competentes analicen si los donantes recibieron información imprecisa sobre el destino final de los aportes.

En el mismo documento se solicitó a la Corte Suprema remitir copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Laura Camila Vargas, que hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante y fue mencionada dentro de las actuaciones operativas de la recolección de dinero.

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Piden que la Fiscalía investigue a Laura Camila Vargas, de la UTL de Óscar Benavides, por el tratamiento de las donaciones monetarias al Chocó - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

En el pasado, Óscar Benavides ya se había referido a estos señalamientos en su contra

Ante las discrepancias sobre la titularidad de las cuentas, en su momento, Benavides dio explicaciones públicas a través de sus redes sociales cuando comenzaron a difundirse las primeras críticas. El congresista afirmó que Ibalde Ibarra se desempeña como representante legal de la organización que coordinaba la ayuda y que por ello autorizó el uso de sus cuentas personales.

Así mismo, el legislador aclaró que en ningún momento se suministraron números de cuentas bancarias que estuvieran a su propio nombre.

Benavides rechazó las acusaciones en declaraciones entregadas a Caracol Radio y argumentó que su objetivo fue atender de manera urgente la emergencia humanitaria que afectó al Chocó.

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Óscar Benavides aclaró que no es senador, que la colecta fue para ayudar a las víctimas en Chocó y que ningún dinero entró a sus cuentas personales, criticando la falta de rigor periodístico - crédito @odbenavidesa/Instagram

Durante esa entrevista, el congresista sostuvo: “Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”.

Ahora, la Sala Especial de Instrucción definirá el cronograma de citaciones y recolección de evidencias para establecer la validez jurídica de los señalamientos presentados contra el representante a la Cámara.