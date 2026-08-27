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Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

El equipo dirigido por Vincent Kompany comenzará la defensa del título frente a uno de los animadores del campeonato alemán

El "Guajiro" viene de disputar la final de la Supercopa de Alemania, consiguiendo su cuarto título desde que llegó a Baviera-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
El "Guajiro" viene de disputar la final de la Supercopa de Alemania, consiguiendo su cuarto título desde que llegó a Baviera-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
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Bayern Múnich comienza la defensa del título de la Bundesliga, y Luis Díaz su segunda temporada en los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich).

Tanto el “Guajiro” con el entrenador belga Vincent Kompany vendrán con la confianza en alto tras ganar el 22 de agosto de 2026 la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund, por lo que el juego será clave para determinar el rumbo deportivo.

Bayern Múnich levantando el primer título de la temporada 2026-2027-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Bayern Múnich levantando el primer título de la temporada 2026-2027-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

El partido se jugará el 28 de agosto de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Disney Plus Premium.

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El juez central del partido será Sören Storks, mientras que en el VAR estará Tobías Welz.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Los bávaros vienen de conquistar su primer título en la temporada-crédito Teresa Kroeger/REUTERS
Los bávaros vienen de conquistar su primer título en la temporada-crédito Teresa Kroeger/REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” derrotaron el 22 de agosto de 2026 por 2-1 al Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park por la final de la Supercopa de Alemania.

El defensor alemán Nathaniel Brown marcó el primer gol del juego al minuto 28 y el atacante francés Michael Olise marcó el 2-0 al 45+1.

El descuento para el cuadro negriamarillo fue del portugués Fábio Silva al 75 de partido.

Con este resultado, el equipo de Vincent Kompany sumó su sexta victoria en línea. A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich
  • 18 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Heidenheim 2-4 Bayern Múnich
  • 15 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 3-1 RB Leipzig
  • 7 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 2-1 Aston Villa
  • 4 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Jeju 1-2 Bayern Múnich

Stuttgart

Stuttgart viene de jugar la Copa de Alemania-crédito Axel Schmidt/REUTERS
Stuttgart viene de jugar la Copa de Alemania-crédito Axel Schmidt/REUTERS

El Stuttgart por su parte debutó de forma oficial en la Copa de Alemania, el 21 de agosto de 2026, al derrotar por 4-0 al Rostock con el triplete de Dženan Pejčinović al minuto 18, 37 y 82 de partido, y la anotación de Tiago Tomás al 82 de partido.

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A continuación, así viene el cuadro visitante en sus últimos cinco juegos:

  • 21 de agosto de 2026 - Copa de Alemania: Rostock 0-4 Stuttgart
  • 15 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Fulham 1-0 Stuttgart
  • 8 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Stuttgart 3-1 Everton
  • 1 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Stuttgart 2-2 París FC
  • 29 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Offenbach 1-8 Stuttgart
Michael Olise y Ramon Hendriks en la final de la Supercopa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS
Michael Olise y Ramon Hendriks en la final de la Supercopa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS

En lo que se refiere al último enfrentamiento, hay que ir al 23 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Berlín por la final de la Copa Alemania, cuando el equipo de Kompany goleó a los Die Roten (Los Rojos en alemán).

La gran figura del partido fue Harry Kane al marcar triplete al minuto 55, 80 y 90+2 de tiro penal, permitiendo ganar al “Gigante de Baviera” llevarse su título 22 en esta competencia.

El más reciente duelo por la Bundesliga trae buenos recuerdos para Bayern Múnich, ya que el 19 de abril de 2026 goleó por 4-2 al Stuttgart, y con este resultado se llevó su título 35 de la Bundesliga.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 23 de mayo de 2026 - Final de la Copa de Alemania: Bayern Múnich 3-0 Stuttgart
  • 19 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Stuttgart
  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart 0-5 Bayern Múnich
  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
  • 28 de agosto de 2025 - Bundesliga: Stuttgart 1-3 Bayern Múnich

Así se jugará la primera fecha de la Bundesliga 2026-2027

Luis Díaz levantando el título de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz levantando el título de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

29 de agosto de 2026

Colonia vs. Hoffenheim

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner

Elversberg vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Waldstadion Kaiserlinde de Spiesen-Elversberg
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann

Mainz vs. Paderborn

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobías Stieler

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski

Unión Berlín vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert

Borussia Dortmund vs. Hamburgo

  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer

30 de agosto de 2026

Friburgo vs. Werder Bremen

  • Estadio: Europa-Park Stadion de Friburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert

Augsburgo vs. Schalke 04

  • Estadio: WWK Arena  de Augsburgo
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Sascha Stegemann

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