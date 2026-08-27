Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Juan Sebastián Molano dejará el UAE Team Emirates-XRG al final de 2026 y correrá con Lotto-Intermarché desde la próxima temporada - crédito @TeamEmiratesUAE/X

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El colombiano Juan Sebastián Molano dejará el UAE Team Emirates-XRG al final de 2026 y correrá con Lotto-Intermarché desde la próxima temporada, un cambio que busca devolverle protagonismo en los sprints después de ocho años en una estructura cada vez más orientada a las grandes vueltas y a los objetivos de Tadej Pogačar.

El acuerdo será por dos años y lo vinculará con la escuadra belga hasta 2028. Lotto le ofreció mejores condiciones económicas que otras alternativas que estuvieron sobre la mesa, entre ellas el interés del Movistar Team.

La llegada fue anunciada este jueves 27 de agosto por el propio equipo en sus redes sociales. En el comunicado, la formación belga presentó al boyacense como un velocista experimentado, ganador de etapas en grandes vueltas y una pieza pensada para los finales al embalaje.

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Molano explicó el sentido del cambio en declaraciones difundidas por su nuevo equipo: “Estoy emocionado por explorar nuevos horizontes después de 8 años en el mismo entorno. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista puro, y eso es algo que me ilusiona mucho. Me encanta este equipo”.

Juan Sebastián Molano tendrá su segunda experiencia en un equipo World Tour en su carrera profesional - crédito Lotto Intermarche

El corredor también vinculó la decisión con una motivación personal y cultural. “De niño, ya admiraba a André Greipel, y los belgas son unos apasionados del ciclismo, así que tengo mucha curiosidad por experimentar lo que se siente al vestir el maillot de un equipo belga. Todavía tengo mucha ambición y quiero seguir ganando carreras”.

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El movimiento responde a un escenario deportivo que se había estrechado para él en UAE Team Emirates-XRG. En los últimos años Molano convivió con una estructura cada vez más enfocada en las grandes vueltas, la montaña y las prioridades de Pogačar, una dinámica que reducía las oportunidades reservadas a los velocistas.

Ese cambio interno ya había afectado el peso de las etapas al esprint dentro del proyecto deportivo. La consolidación de figuras como Pogačar, Isaac del Toro o João Almeida, la dirección del equipo fue desplazando ese tipo de objetivos, un contexto que también había empujado antes la salida de Fernando Gaviria.

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La decisión de Juan Sebastián Molano respondió a la falta de espacio para los velocistas en un UAE Team Emirates-XRG centrado en Tadej Pogačar y las grandes vueltas - crédito Instagram

La apuesta de Lotto-Intermarché es distinta. En esa escuadra, el colombiano encontrará un calendario y un bloque más compatibles con sus características, además de margen para disputar sus propias opciones en carreras de un día, clásicas y grandes vueltas.

Jean-François Bourlart, director general de Lotto-Intermarché, definió así el fichaje: “Sebastián es un corredor que encaja a la perfección con lo que buscamos para nuestro equipo. Tiene una velocidad impresionante, pero también la experiencia necesaria para posicionarse en los momentos clave y rematar la carrera”.

El directivo añadió que el colombiano llega con un rol más abierto que el que tenía en su estructura anterior. “Ha competido al más alto nivel en los últimos años y sabe lo que se necesita para ganar. Con nosotros, tendrá la libertad de volver a buscar sus propias oportunidades”.

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A sus 31 años, Molano seguirá en la máxima categoría del ciclismo mundial. Acumula 28 victorias como profesional y dos triunfos de etapa en la Vuelta a España, resultados que lo sostienen como uno de los velocistas colombianos con mejor palmarés internacional de su generación.

Lotto-Intermarché le ofrecerá a Juan Sebastián Molano un calendario más afín a sus características y margen para disputar clásicas, carreras de un día y grandes vueltas - crédito @tourofoman/X

La publicación también recordó que ya sabe ganar en Bélgica, un dato relevante para su desembarco en una formación de ese país. En 2025 se impuso en la Classic Brugge-De Panne, una de las pruebas de referencia para especialistas en sprint dentro del calendario internacional.

Su hoja de vida incluye victorias en el UAE Tour, la Vuelta a Burgos, el Gree-Tour of Guangxi y el Gran Premio de Denain. Su triunfo más reciente llegó en febrero de este año, cuando ganó la primera etapa del Tour de Omán.

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En su nuevo destino compartirá nómina con nombres como Arnaud de Lie, Lennert van Eetvelt y Jarno Widar. Ese mismo medio informó que la dirigencia del equipo también negocia la incorporación de Primož Roglič como posible líder para el futuro inmediato.