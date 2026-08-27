Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

El árbitro antioqueño se destaca por su experiencia en el arbitraje del fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

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En la previa del partido América vs Junior, el árbitro Wilmar Roldán entregó a los entrenadores una hoja con las modificaciones reglamentarias más recientes de la IFAB, según reveló la cuenta especializada El VAR Central. El juez les pidió a los técnicos que compartieran el documento con sus jugadores para evitar confusiones durante el encuentro.

La iniciativa también incluyó copias para los periodistas que cubrieron el partido, de acuerdo con el mismo reporte. El VAR Central resumió la escena con sorpresa: “¡Ojo a esto!”, al señalar que incluso los comunicadores recibieron las “hojitas”.

En la imagen del documento se observan cambios relacionados con distintas reglas del juego, entre ellas la Regla 3 sobre el saque de banda, con una nueva consideración sobre el tiempo para ejecutar la acción. También se mencionan la Regla 5 sobre faltas y conducta incorrecta y la Regla 8 sobre el inicio y la reanudación del juego.

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Hoja con las modificaciones al reglamento entregada por Wilmar Roldán en el partido de América de Cali vs. Junior FC - crédito X

El material además incluye ajustes vinculados con el saque de meta y con situaciones en las que el balón permanece en manos del arquero. La entrega llamó la atención por darse antes de un partido de alta exigencia en el fútbol colombiano, en el que cada decisión arbitral podía tener un peso importante.

Estas son las 14 modificaciones arbitrales acogidas por la Dimayor a partir del segundo semestre de 2026

La Dimayor aplicará desde el segundo semestre de 2026 las nuevas reglas arbitrales aprobadas por la IFAB para la temporada 2026-2027, una actualización que regirá en sus torneos con el objetivo declarado de aumentar la transparencia, unificar la interpretación del reglamento y elevar el tiempo efectivo de juego en el fútbol profesional colombiano.

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La decisión, informada por la División Mayor del Fútbol Colombiano, fue adoptada tras una comunicación oficial y una aprobación posterior de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. Las únicas tres novedades del paquete reglamentario que no entrarán en vigor serán las cámaras corporales, el fuera de juego semiautomático y el cooling break, que seguirá dependiendo de la decisión del árbitro según las condiciones climáticas.

La Liga BetPlay, el Torneo BetPlay, la Copa BetPlay y la Liga Femenina incorporarán los cambios reglamentarios con un plan de divulgación para clubes y jugadores - crédito David Jaramillo/Colprensa

La entrada en vigencia abarcará la Liga BetPlay Dimayor II-2026, el Torneo BetPlay Dimayor II-2026, la Copa BetPlay Dimayor 2026 desde la Fase 1B y la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026 desde la fase de cuadrangulares. El anuncio añade que la entidad acompañará la implementación con divulgación para clubes, cuerpos técnicos y jugadores.

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Uno de los ajustes más estrictos afectará las sustituciones: el jugador reemplazado deberá salir por el punto más cercano a su posición o abandonar el campo en un máximo de 10 segundos. El árbitro contará mentalmente los primeros cinco y marcará con la mano los últimos cinco en cuenta regresiva.

Si el futbolista no sale dentro de ese plazo, el sustituto no podrá ingresar hasta después de 1 minuto y solo cuando el juego vuelva a estar detenido. La nueva directriz también incorpora límites de 5 segundos para ejecutar saques de banda y saques de meta una vez que el jugador esté claramente en disposición de reanudar.

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Cuando se exceda ese tiempo en un saque de banda, cambiará el ejecutor del mismo equipo. Si la demora ocurre en un saque de meta, se concederá saque de esquina al rival. El texto de la Dimayor advierte además que, si esa conducta se repite, el jugador o los jugadores identificados podrán recibir sanción disciplinaria.

La atención de lesionados también cambia. Si el árbitro detiene el partido para permitir la asistencia médica, el jugador atendido deberá salir del campo y permanecer 1 minuto fuera antes de recibir autorización para volver.

El VAR podrá intervenir por saques de esquina concedidos por error, segundas amarillas equivocadas con expulsión y confusiones de identidad en tarjetas - crédito Colprensa

La medida mantiene excepciones ya previstas: cuando el guardameta choca con otro jugador, cuando el golpe es entre compañeros, cuando la lesión proviene de una falta sancionada con tarjeta amarilla o roja y cuando se trata del ejecutor designado de un penal. En esos casos no se aplica el mismo tiempo de espera.

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El protocolo de VAR se amplía con una línea de intervención para saques de esquina concedidos por error, segundas amonestaciones incorrectas que terminen en expulsión y confusiones de identidad en tarjetas. En el primero de esos casos, la revisión solo podrá prosperar si el cobro no se ejecuta de manera inmediata.

La comunicación de la Dimayor señala que, si árbitro o asistente sancionan un córner y las imágenes muestran con claridad que la decisión fue equivocada, el VAR podrá avisar el error para cambiarlo por saque de meta. Si el saque de esquina se cobra rápido, esa intervención ya no será posible aunque exista prueba clara.

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También se habilita la revisión en cancha cuando una segunda tarjeta amarilla haya sido mostrada de manera clara y obvia de forma equivocada y esa decisión derive en expulsión por doble amonestación. En los casos de identidad errónea, el VAR podrá revisar qué jugador debía ser amonestado o expulsado, pero no la infracción específica.

Otro ajuste cambia el criterio sobre los accesorios de los futbolistas. El reglamento deja de hablar de joyería y pasa a usar el concepto de accesorios, que podrán utilizarse siempre que no sean peligrosos y estén cubiertos de forma segura; colocar cinta adhesiva sobre un objeto peligroso no será suficiente.

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En la aplicación de la ventaja, el árbitro ya no deberá interrumpir de inmediato una reanudación ejecutada de forma incorrecta si el equipo adversario obtiene un beneficio instantáneo de esa acción. El cambio modifica una obligación previa que podía cortar un ataque prometedor del rival.

La norma disciplinaria también se ajusta para las faltas tácticas y las acciones para malograr una oportunidad manifiesta de gol. Si el árbitro concede ventaja y la jugada termina en gol, no podrá mostrar tarjeta por ataque prometedor ni por Dogso, porque el objetivo táctico del infractor habrá fracasado.

Ese mismo criterio alcanza la mano antideportiva cuando su intento de evitar el gol no prospera gracias a la ventaja aplicada. La excepción está en las acciones temerarias y en el juego brusco grave, que conservarán sanción disciplinaria aunque la jugada termine en gol.

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La circular 33 habilita tarjeta roja directa por comunicaciones provocativas que busquen encubrir abusos y por abandonar el campo en protesta, incluso tras una revisión del VAR - crédito Dimayor

En los penales, si el ejecutor toca el balón de forma involuntaria con ambos pies al mismo tiempo o este rebota en la pierna de apoyo, el procedimiento cambia. Si la pelota entra, el lanzamiento se repetirá; si no entra, se concederá tiro libre indirecto para la defensa en tiempo regular y se computará como fallo definitivo en una tanda.

La regla sobre infracción simultánea en penales elimina la amonestación automática. Si guardameta y lanzador cometen al mismo tiempo una infracción táctica, el remate seguirá registrándose como fallado o se concederá tiro libre indirecto, y solo habrá tarjeta amarilla para el ejecutor si se confirma una finta ilegal o una conducta antideportiva específica.

La circular 33 de mayo de 2026, citada por la Dimayor, abre además dos supuestos de tarjeta roja directa. El primero castiga a los jugadores que se cubran la boca con la mano, el brazo o la camiseta para comunicarse de forma provocativa, despectiva o incendiaria con un rival, una medida orientada a combatir el racismo, la discriminación, los insultos y otras formas de abuso.

El segundo sanciona a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta, a quienes insten a otros a hacerlo y a entrenadores u oficiales que den esa orden, incluso si la protesta surge por una revisión del VAR. Si un equipo queda con menos de siete futbolistas por esa conducta, perderá el partido según el criterio de la competición.