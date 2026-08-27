Colombia

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

El cantante aprovechó una dinámica para referirse a la preocupación de una madre que aseguró sentirse “destruida” después de conocer la orientación sexual de su hija. En el mismo espacio, habló de su proceso de recuperación

Pipe Bueno habló sobre la orientación sexual de la hija de una seguidora y dejó una reflexión sobre el amor en la familia - crédito @pipebueno/IG

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Pipe Bueno volvió a interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales y, esta vez, algunas de las preguntas estuvieron relacionadas con asuntos personales y familiares.

El cantante, quien es padre de dos hijos junto a Luisa Fernanda W, respondió a diferentes inquietudes de los usuarios mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Una de las consultas que más llamó la atención estuvo relacionada con la orientación sexual de una joven. Una seguidora le contó al artista que recientemente su hija le había revelado que es lesbiana y manifestó sentirse profundamente afectada por la noticia. Ante esto, Pipe Bueno decidió responder desde su experiencia como padre y compartió una reflexión en la que puso el bienestar de los hijos por encima de las expectativas que puedan tener sus padres.

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No sé qué hacer. Mi hija me dijo que es lesbiana, estoy destruida, mi hogar se destruye”, escribió la mujer en la dinámica de preguntas que realizó el cantante.

Pipe Bueno interpretó el himno nacional de Colombia previo al debut de la novena nacional en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 - crédito @mlb/Instagram
El cantante Pipe Bueno pide priorizar el bienestar de los hijos ante la revelación de una joven lesbiana - crédito @mlb/Instagram

Pipe Bueno comenzó su respuesta reconociendo que no se consideraba necesariamente la persona indicada para dar consejos sobre una situación tan personal. Sin embargo, explicó que su propia experiencia como padre le permitía abordar la inquietud desde una perspectiva centrada en el amor y en el bienestar de los hijos.

“Me llamó mucho la atención este mensaje porque ¿quién soy yo para darte un consejo? Pero si me lo preguntas, simplemente con todo el amor del mundo decirte, yo que tengo hijos, que si mi hijo puede hablar, caminar, goza de buena salud, está con sus papás, está con su hermano, tiene una vida normal y está bien, que es lo más importante, yo estaría muy feliz de tenerlo a mi lado”, expresó el artista.

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La respuesta de Pipe Bueno tomó como punto de partida una idea que ha compartido en otras ocasiones: para él, la salud, la compañía familiar y el bienestar de sus hijos son aspectos fundamentales. En ese sentido, buscó transmitirle a la seguidora que la revelación de la orientación sexual de su hija no debería significar la destrucción de su familia.

“Entonces, pues linda, yo creo que ahí simplemente es: mira, déjate guiar por, por Dios, esa es la respuesta para todo. Que Dios entre en tu corazón y en tu hogar y en tu familia, porque que tu hija te haya dicho eso no pasa nada”, agregó el cantante.

El artista Pipe Bueno confirma que ya inició su recuperación y advierte que no tiene una fecha de finalización - crédito @pipebueno/IG

Pipe Bueno también habló de su proceso de recuperación

Durante la misma dinámica de Instagram, el cantante recibió preguntas relacionadas con otro de los temas que ha ocupado titulares recientemente: su proceso de recuperación, luego de las revelaciones que hizo sobre las dificultades que enfrentó con el consumo de alcohol y drogas.

El tema tomó especial relevancia después de que Pipe Bueno hablara públicamente de esta situación en una entrevista, en medio de la conversación que también ha rodeado a su relación y futuro matrimonio con Luisa Fernanda W.

Uno de sus seguidores quiso conocer si ya había comenzado formalmente el proceso y le preguntó directamente: “¿Cómo va tu proceso? ¿Ya lo comenzaste?”.

El proceso va muy bien. Obviamente, ya comencé, si no, hubiese sido imposible hablar en la entrevista. Yo creo que más adelante les daré algunos detalles, pero creo que aprovecho esta pregunta para decirle a la gente que este proceso comienza y nunca termina”, afirmó.

Pipe Bueno también utilizó la respuesta para dirigirse a las personas que atraviesan problemas relacionados con el consumo de sustancias o que tienen familiares y amigos que están pasando por situaciones similares. El cantante hizo énfasis en que la recuperación puede tener dificultades y que una recaída no necesariamente significa que todo el proceso se haya perdido.

El cantante confesó que no tiene claro cómo ni dónde será su despedida, mientras su pareja ya tiene todo planeado para la celebración nupcial en Colombia - crédito @pipebueno/ Instagram

“Para los que me están viendo o la están pasando mal o conocen a alguien, un familiar, amigo, etcétera, que la está pasando mal. Sí, decirles que miren, Dios no busca perfección, pero sí un corazón dispuesto. Cuando eso pasa, todo empieza a cambiar”, señaló.

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