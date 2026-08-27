Colombia

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘Yo me llamo’ denunció públicamente las estrategias legales de su exnovio y reafirmó que está decidida a que el caso llegue a instancias penales

Jhorman Toloza mantiene sus planes de matrimonio con Alexa Torrex luego de la separación pública - crédito cortesía Canal RCN
“Yo voy hasta el final”: Alexa Torrex exige que Jhorman Toloza, su ex, responda ante la ley - crédito cortesía Canal RCN
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La creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 3, Alexa Torrex, volvió a pronunciarse públicamente sobre el proceso legal que mantiene con su exprometido, Jhorman Toloza.

En una reciente entrevista, Torrex explicó que decidió romper el silencio y dar detalles sobre el caso que los enfrenta ante la justicia, asegurando que está decidida a llegar “hasta el final”.

Durante la conversación, la influenciadora relató que, como parte del proceso judicial, fue instaba a hacerce “pruebas psicológicas” y señaló que su expareja intentaría presentarla como una persona con problemas de salud mental.

“En estos días me enteré de que me mandaron a hacer pruebas psicológicas por parte de mi expareja, porque me está haciendo pasar por loca en la Fiscalía, intentando tener conversaciones por debajo con los fiscales, porque estaban a favor de él”, reveló la creadora de contenido.

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Alexa Torrex, que desde su salida del reality de convivencia ha tenido que enfrentarse con su exnovio con señalamientos en redes sociales, aseguró que tuvo que responder con herramientas legales. “Me puse truchis en la tarea de que eso no iba a quedar así, de que yo loca no, porque fue violencia intrafamiliar, quiéranle decir como le quieran decir, y yo voy hasta el final con eso. Yo me quería quedar callada, pero como mi expareja está en esta cuestión, pues me puse en la tarea de no dejarlo quieto y que se salga con la suya”, declaró Torrex.

La creadora de contenido también defendió la autenticidad de los documentos que ha mostrado previamente en redes sociales y rechazó los comentarios que cuestionan la existencia de una denuncia formal. “Esto ya es algo que está en temas legales, que se hizo público y yo afronto eso, que le caiga todo el peso de la ley como tiene que ser. Lastimosamente, con el tema del robo, que era lo que yo más quería tratar de recuperar, pues no se puede tanto, pero si tiene que pagar cárcel, que pague cárcel”, expresó Alexa.

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Torrex manifestó que confía en que las autoridades establezcan las responsabilidades pertinentes y reconoció que, si bien recuperar los objetos vinculados al presunto robo es difícil, su prioridad es que el proceso judicial avance. Además, aseguró que no se arrepiente de haber terminado su relación con Jhorman Toloza. La ruptura se produjo tras su paso por el reality, etapa en la que también se le vinculó sentimentalmente con el modelo Tebi Bernal.

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