Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

El cantante confesó que no tiene claro cómo ni dónde será su despedida, mientras su pareja ya tiene todo planeado para la celebración nupcial en Colombia - crédito @pipebueno/ Instagram

Guardar

El cantante colombiano de música popular Pipe Bueno se encuentra en la antesala de uno de los momentos más importantes de su vida: la celebración de su boda con la creadora de contenido Luisa Fernanda W.

La pareja, que comparte dos hijos, Máximo y Domenic, ha atravesado recientemente una etapa de exposición mediática marcada por rumores, crisis familiares y confesiones personales que han generado expectativa sobre los detalles de su unión.

En una reciente entrevista en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Pipe Bueno abrió su corazón y habló con franqueza sobre los retos personales que ha enfrentado en el último año. El artista reveló que, tras mudarse a México en 2025 para buscar oportunidades profesionales, experimentó un periodo de depresión y cayó en el consumo excesivo de alcohol y drogas.

PUBLICIDAD

Pipe Bueno habla de su recuperación y la incertidumbre sobre su despedida de soltero antes de la boda - crédito @pipebueno/ Instagram - captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram

Este proceso de sanación y autoconocimiento ha coincidido con los preparativos de su boda, que se celebrará próximamente en Colombia. La relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se ha mantenido en el foco de la opinión pública, especialmente después de que la pareja decidiera compartir abiertamente una crisis familiar superada y anunciar la fecha de su enlace, tras comprometerse en Dubái en octubre de 2023.

Uno de los temas que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores es la despedida de soltero del cantante. A través de sus redes sociales, Pipe Bueno aclaró que aún no tiene detalles definidos sobre la celebración, ni sabe con exactitud dónde ni cómo se realizará.

PUBLICIDAD

La revelación de Pipe Bueno por la organización de su despedida se dio luego de que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas un sucuario le preguntara por su despedida de soltero, la tradicional celebración que hacen los novios por separado días antes de la boda.

Pipe Bueno explicó que no ha tenido tiempo de planear la despedida, mientras Luisa Fernanda W ya tiene organizada la suya en Cartagena - crédito @pipebueno/Instagram

“Oigan, les cuento que yo ni siquiera sé, no tengo ni la más mínima idea y sé que esto es importante, pero han pasado tantas cosas, tanto en el trabajo como en el país con los del terremoto, que no he tenido cabeza para planear algo que sé que es importante”, declaró el artista, agregando que su prometida, en contraste, ya tiene todo organizado para su despedida de soltera, que se celebrará en septiembre en Cartagena.

PUBLICIDAD

El propio cantante reconoció que varios aspectos de la boda han quedado en segundo plano y que incluso desconoce detalles como el traje que usará para la ceremonia. “Incluso no he mirado el traje de novio, nada de eso (...) Soy un poco descuidado con esas cosas”, añadió. Sobre la despedida de soltero detalló: “Seguramente va a ser un viaje diferente, un parche entre amigos. Las últimas semanas han sido agitadas tanto para él, es más un viaje de compartir y pasarla bien. Apenas lo defina, yo se los voy a compartir porque seguramente será espectacular”.

Mientras Pipe Bueno mantiene la incertidumbre, Luisa Fernanda W avanza segura con los preparativos de la boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En contraste con la incertidumbre de Pipe Bueno sobre su despedida de soltero, Luisa Fernanda W ya tiene definidos varios detalles de los preparativos previos a la boda.

PUBLICIDAD

La influenciadora confirmó recientemente que la ceremonia se realizará en Bogotá, despejando las dudas y rumores sobre el lugar del enlace. “Elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, afirmó en redes sociales, subrayando su preferencia por Colombia frente a cualquier destino internacional.

Luisa explicó a sus seguidores que su visita a Barranquilla fue exclusivamente para la primera prueba del vestido de novia, no para la organización de la boda. “Aquí vine a lo del vestido, también a probar los postres, pero mi matrimonio no va a ser acá”, contó, dejando claro que el diseño y todos los detalles relacionados con su atuendo aún permanecen en reserva. La creadora de contenido relató que la boutique la recibió con flores, champaña y productos de belleza, en un ambiente especial para un momento tan significativo.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W tomó el control de su despedida de soltera y ya eligió a Cartagena como destino - crédito @luisafernandaw/IG

Sobre la despedida de soltera, Luisa reveló que, a diferencia de lo habitual, fue ella misma quien decidió organizarla. “Por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez yo pedí permiso y la voy a arreglar yo”, relató entre risas. La celebración tendrá lugar en septiembre en Cartagena, ciudad que eligió por el cariño que le tiene y por la facilidad para reunir a sus amigas. “Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena. Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y de hecho nos queda superbién a todas”, propuso.

Así, mientras Pipe Bueno aún desconoce cómo será su despedida, Luisa Fernanda W avanza firme en la organización de cada detalle de su boda y ya está en busca del vestido perfecto para el gran día.

PUBLICIDAD