Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra

La Champions League tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS

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El 27 de agosto de 2026 se sorteó de forma oficial los rivales que tendrán los 36 equipos que disputarán la fase de liga de la UEFA Champions League.

Por los lados de Colombia, el fútbol “Cafetero” contará con cinco futbolistas dentro del torneo de clubes más destacado del mundo, siendo la presencia de Luis Díaz la más relevante con el Bayern Múnich.

Así mismo, se conoció que el “Gigante de Baviera” jugará ante el Arsenal, actual campeón de la Premier League de Inglaterra en el estadio Allianz Arena, y tendrá que viajar a Inglaterra para jugar ante Manchester United en Old Trafford, y ante Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano.

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Bayern Múnich sueña con volver a ganar la Champions League-crédito Marton Monus/REUTERS

Es importante recordar que la Fase de Liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y desembocará en la final del 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Por otra parte, , el calendario completo con fechas y horarios de los partidos se conocerá a más tardar el sábado 29 de agosto de 2026. La fase de liga tendrá ocho jornadas y terminará el miércoles 27 de enero de 2027, cuando quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán de forma directa a octavos de final y los 16 que jugarán la ronda preliminar.

La edición 2026/2027 será la tercera bajo el formato con Fase de Liga y 36 equipos, cuatro más que en el modelo anterior de fase de grupos. Cada club tendrá ocho rivales distintos y disputará partidos como local y visitante.

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Dentro de los rivales del cuadro bávaro, habrá duelo de figuras de la selección Colombia, ya que el Real Betis de Juan Camilo “Cucho” Hernández tendrá que recibir en el estadio Benito Villamarín de Sevilla (España) al cuadro alemán del “Guajiro”.

-crédito UEFA Champions League

A continuación, estos serán los rivales del Bayern Múnich:

Bayern Múnich (Alemania) vs. Arsenal (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Real Betis (España) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Manchester United (Inglaterra) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Bayern Múnich vs. F.K. Bodø/Glimt (Noruega)

Losc Lille (Francia) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Bayern Múnich (Alemania) vs. Slavia Praga (República Checa)

Viking Stavanger FK (Noruega) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Estos serán los otros rivales de los futbolistas colombianos en la Champions League

Así quedaron los cruces de la fase de liga de la Champions League 2026-2027-crédito Sebastien Nogier/EFE-EPA

Por otra parte, el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez también tendrá duelo con un compatriota cuando reciba en el estadio José Alvalade al Galatasaray de Dávinson Sánchez.

Además enfrentará a tres equipos históricos de Europa como Barcelona y Manchester United (estos dos equipos en Lisboa), y tendrá que viajar al Etihad Stadium para jugar ante Manchester City.

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Luis Javier Suárez quiere seguir demostrando que está para grandes cosas en el fútbol del viejo continente-crédito UEFA Champions League

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Barcelona FC (España)

Manchester City (Inglaterra) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Manchester United (Inglaterra)

AS Roma (Italia) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Galatasaray (Turquía)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. LASK Linz (Austria)

Lens (Francia) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

El Galatasaray de Dávinson Sánchez recibirá al Barcelona en Estambul-crédito UEFA Champions League

El Galatasaray de Dávinson Sánchez también tendrá un reto difícil ya que jugará ante el París Saint Germain, bicampeón de Europa en la temporada 2024-2025 y 2025-2026.

Estos serán los partidos que tendrá el cuadro turco:

Galatasaray (Turquía) vs. FC Barcelona (España)

París Saint Germain (Francia) vs. Galatasaray (Turquía)

Galatasaray (Turquía) vs. Aston Villa (Inglaterra)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Galatasaray (Turquía)

Galatasaray (Turquía) vs. Feyenoord (Países Bajos)

Losc Lille (Francia) vs. Galatasaray (Turquía)

Galatasaray (Turquía) vs. Stuttgart (Alemania)

AEK Atenas (Grecia) vs. Galatasaray (Turquía)

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini regresará al máximo torneo de clubes-crédito UEFA Champions League

Finalmente, el cuadro dirigido por el chileno Manuel Pellegrini también se verá las caras con el campeón de Alemania e Inglaterra.

Además viajará dos veces a territorio teutón ya que jugará ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, y recibirá al Porto FC, excampeón de Europa en la edición de 2004.

Real Betis (España) vs. Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania) vs. Real Betis (España)

Real Betis (España) vs. Porto (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemania) vs. Real Betis (España)

Real Betis (España) vs. Feyenoord (Países Bajos)

Losc Lille (Francia) vs. Real Betis (España)

Real Betis (España) vs. Como FC (Italia)

Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs. Real Betis (España)