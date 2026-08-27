Colombia

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Un especialista analizó públicamente la imagen dental de la cantante y recomendó una revisión, generando opiniones divididas sobre la pertinencia de su comentario

La recomendación pública sobre el estado de las encías de la cantante generó controversia y abrió un debate sobre los límites del consejo profesional en redes - crédito @dr.alejandrohoyos/ Instagram

Guardar

La cantante Greeicy Rendón se convirtió en el centro de un debate en redes sociales luego de que el odontólogo Alejandro Hoyos analizara públicamente el estado de su sonrisa y lanzara una advertencia sobre posibles problemas de salud bucal.

El profesional, conocido en plataformas digitales por sus contenidos sobre odontología, explicó en un video que desde hace meses observa una valla publicitaria de la artista y decidió, “desde el cariño”, dar su apreciación como especialista.

Según Hoyos, la imagen de Greeicy muestra señales preocupantes en sus encías y en las carillas dentales que utiliza. “Estas encías no están sanas, estas encías sangran, están inflamadas y tienen una infección”, afirmó el odontólogo, quien recomendó a la cantante realizarse una valoración odontológica lo antes posible. “Como profesional te lo digo, hay que revisar esas encías, esas carillas que seguramente no están bien adaptadas”, añadió en su mensaje.

PUBLICIDAD

Odontólogo genera controversia tras señalar problemas en la sonrisa de Greeicy Rendón - crédito @greeicy @dr.alejandrohoyos/Instagram
Odontólogo genera controversia tras señalar problemas en la sonrisa de Greeicy Rendón - crédito @greeicy @dr.alejandrohoyos/Instagram

El comentario de Hoyos no tardó en generar revuelo. Algunos usuarios vieron en sus palabras una observación profesional válida y útil, especialmente considerando el alcance que tiene la cantante y el impacto que puede tener en la salud bucal de sus seguidores. Otros, en cambio, cuestionaron la decisión de hacer pública una crítica sobre la apariencia y la salud dental de una figura pública, argumentando que este tipo de advertencias deberían realizarse de forma privada y con mayor tacto.

“Llevo años observando y Por fin alguien lo dijo”, “Falta de profesionalismo. Esto no se hace discúlpame”, “Que horror tu video NO eres profesional ojalá te peguen tu demanda”, “Como colega… Todo mal en este video.. Imagínate ir por la vida, haciendo videos de los famosos y no famosos para criticar de esta manera", “Ey colega ! con todo respeto , pero no todo lo puedes tomar como oportunidad para ser más ‘viral’ me da tristeza como nuestra profesión cada día es más prostituida en donde se ha perdido la vocación y la ética por likes y unas cuantas monedas”, fueron algunos de los comentarios en el video del Hoyos.

PUBLICIDAD

La polémica también abrió un debate sobre los límites entre el consejo profesional y la exposición innecesaria. Mientras ciertos internautas valoraron la franqueza del odontólogo y consideraron que su intervención podría prevenir complicaciones futuras para la artista, otros señalaron que el especialista habría buscado protagonismo aprovechando la popularidad de Greeicy Rendón.

Ante la ola de críticas, Alejandro Hoyos aclaró que su observación fue hecha “desde el cariño” y que no buscaba perjudicar a la artista - crédito @dr.alejandrohoyos/ Instagram
Ante la ola de críticas, Alejandro Hoyos aclaró que su observación fue hecha “desde el cariño” y que no buscaba perjudicar a la artista - crédito @dr.alejandrohoyos/ Instagram

Ante la cantidad de críticas que recibió el odontólogo por este tipo de comentarios, tuvo que salir a defenderse y aseguró que lo hizo desde el cariño. “La verdad lo digo desde el cariño, pero no aguantaba más decirlo.. todos los días paso y veo este anuncio, creo que todos mis colegas que pasan por ahí deben pensar lo mismo… 😮‍💨“, añadió.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el asunto ni ha respondido públicamente a la recomendación. La discusión sigue activa en redes, donde los seguidores de la artista y del odontólogo continúan expresando opiniones divididas respecto a la pertinencia y la forma del comentario.

Frente a la oleada de críticas y respuestas negativas que generó su comentario, el odontólogo Alejandro Hoyos se vio obligado a publicar un nuevo mensaje en sus redes sociales, donde ofreció una aclaración sobre sus intenciones y el alcance de sus palabras. Reconoció que no anticipó el impacto que tendría su análisis sobre la sonrisa de Greeicy Rendón y admitió que varias de sus afirmaciones fueron malinterpretadas por los usuarios.

Hoyos insistió en que su preocupación era por el procedimiento odontológico, no por la imagen personal de Greeicy - crédito @dr.alejandrohoyos/ Instagram
Hoyos insistió en que su preocupación era por el procedimiento odontológico, no por la imagen personal de Greeicy - crédito @dr.alejandrohoyos/ Instagram

En su aclaración, el profesional aseguró que en ningún momento pretendió cuestionar la higiene personal de la cantante, sino que su observación se centró exclusivamente en el procedimiento odontológico y en posibles fallas técnicas en la adaptación de las carillas dentales. Subrayó que su objetivo era advertir sobre un posible problema de salud bucal y no generar controversia o afectar la imagen de la artista.

La magnitud del debate y la cantidad de mensajes recibidos llevaron al odontólogo a eliminar de sus redes sociales las dos publicaciones en las que hacía referencia directa a la cantante caleña. Con esta decisión, buscó frenar la polémica y evitar que la discusión siguiera escalando en el ámbito digital.

Temas Relacionados

Greeicy Rendóndiseño de sonrisacarillas dentalesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

El concursante relató que el cansancio y la frustración se hicieron evidentes, aunque la experiencia también lo impulsó a fortalecerse y continuar aprendiendo a pesar de las largas jornadas de grabación en el ‘reality’

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Terremoto en Colombia dejó en jaque a los restaurantes: gremio pide al Gobierno alivios tributarios y subsidios para evitar cierres

Gastronómica Colombia advierte que más de 554 establecimientos presentan pérdidas totales o graves afectaciones y que alrededor de 2.700 personas quedaron sin ingresos o en condición de desempleo

Terremoto en Colombia dejó en jaque a los restaurantes: gremio pide al Gobierno alivios tributarios y subsidios para evitar cierres

Defensa Civil Colombiana tiene nuevo director: Jorge Humberto Jerez fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa expidió el acto administrativo que oficializó el nombramiento, en medio de labores de respuesta tras los daños producidos por el sismo de agosto de 2026

Defensa Civil Colombiana tiene nuevo director: Jorge Humberto Jerez fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella

Ministerio TIC nombró nueva secretaria general tras salida de funcionaria petrista por orden del presidente Abelardo de la Espriella: quién es Liza Nathalia Rodriguez

El nombramiento se conoció en la tarde del jueves 27 de agosto, tras la salida de Magda Yolima Amaya , cuya dimisión fue aceptada con rapidez en medio de revisiones internas ordenadas desde Presidencia

Ministerio TIC nombró nueva secretaria general tras salida de funcionaria petrista por orden del presidente Abelardo de la Espriella: quién es Liza Nathalia Rodriguez

Embajador de Colombia en la India reveló si hay afectados por la emergencia en el norte de Nepal

El embajador Víctor Hugo Echeverri Jaramillo aseguró que la misión diplomática no ha recibido peticiones de ayuda de familias y que se mantiene el monitoreo con autoridades locales

Embajador de Colombia en la India reveló si hay afectados por la emergencia en el norte de Nepal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Deportes

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

La colombiana Maria Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra