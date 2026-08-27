La colombiana Maria Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Camila Osorio, número 58 del mundo, perdió en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey. Fue superada por Ann Li (30º) con parciales de 6-1 y 6-2 - crédito WTA

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El 27 de agosto de 2026, se sorteó del cuadro principal femenino del US Open 2026, y el azar determinó que la tenista cucuteña María Camila Osorio debutará en primera ronda ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, la número uno del mundo y primera preclasificada del torneo.

La colombiana, ubicada en el top-60 del ranking WTA, tendrá un estreno de máxima exigencia en el último Grand Slam de la temporada en Flushing Meadows (parque público en la parte norte de Queens, en la ciudad de Nueva York, y dónde se juega el cuarto torneo de tenis más importante del año calendario).

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Así va el historial de María Camila Osorio ante Sabalenka

Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka en la primera ronda del US Open 2026-crédito Isabel Infantes/REUTERS

Será el tercer enfrentamiento entre ambas y el primero sobre canchas de cemento, con dos triunfos previos para la bielorrusa. El primer cruce ocurrió en la tercera ronda de Wimbledon 2021, con victoria de Sabalenka por 6-0 y 6-3, y el segundo llegó en la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid, con 6-4 y 7-5.

Osorio, campeona del US Open Junior en 2019 y ganadora de tres títulos WTA, buscará mejorar su actuación en Nueva York con una victoria ante la principal favorita del cuadro. Sabalenka, vigente campeona, abrirá la defensa del título y de su liderazgo en el ranking desde el primer día del torneo.

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La colombiana será la primera rival en un posible camino a la final de la primera del mundo-crédito @usopen/X

Así llega Osorio al Abierto de los Estados Unidos

María Camila Osorio de Colombia devuelve una bola ante Ann Li de Estados Unidos este lunes, en un partido del Abierto de Tenis en Monterrey (México)-crédito Miguel Sierra/EFE

María Camila Osorio quedó eliminada el 24 de agosto de 2026 en su estreno del WTA 500 de Monterrey tras perder con Ann Li por 6-1 y 6-2, un resultado que amplió la superioridad reciente de la estadounidense en el duelo directo y que deja a la colombiana con una sola victoria en sus últimos cinco partidos antes del US Open 2026.

Las cifras del partido expusieron con claridad las dificultades de la número 58 del mundo. Osorio cometió nueve dobles faltas, ganó apenas cuatro de 22 puntos con su segundo servicio, para un 18%, y perdió el saque en seis de sus siete turnos.

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La tenista colombiana llegó al torneo mexicano después de caer en la primera ronda del WTA 1000 de Cincinnati ante Taylor Townsend y buscaba recuperar sensaciones en cancha dura. La jugadora de Cúcuta disputaba por quinta vez este certamen y comenzó directamente en la ronda de 32.

El encuentro se jugó en la cancha dura del estadio GNP Seguros y marcó el debut de ambas en esta edición. Li, ubicada en el puesto 30 del ranking y quinta preclasificada, impuso condiciones desde los primeros juegos y controló el desarrollo con su servicio.

La estadounidense tomó ventaja en el primer set ante una Osorio sin regularidad en sus turnos de saque. El parcial se cerró con un 6-1 que ya reflejaba la diferencia de efectividad entre las dos.

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En el segundo set, la dinámica se mantuvo. Osorio intentó reaccionar, pero volvió a ceder ante la presión de su rival, que cerró el partido por 6-2 y avanzó a los octavos de final.

La derrota significó la tercera caída consecutiva de la colombiana frente a Ann Li y la cuarta de la estadounidense en los seis enfrentamientos entre ambas. Esta vez, además, Li resolvió el cruce sin conceder un set.

La diferencia también pasó por el rendimiento del saque de la ganadora. Li conectó cinco aces, cometió cuatro dobles faltas y ganó el 76% de los puntos jugados con el primer servicio, una producción que resultó decisiva en un partido resuelto en poco más de una hora.

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Osorio llega al US Open con una victoria en sus últimos cinco partidos

Osrio celebrando un punto en el WTA de Cincinatti-crédito John E. Sokolowski-Imagn Images

La eliminación en Monterrey se suma a una secuencia irregular en la gira previa al último Grand Slam de la temporada. Antes de este torneo, Osorio perdió con Taylor Townsend por 3-6, 6-3 y 6-3 en Cincinnati, y el 4 de agosto cayó ante la rusa Ekaterina Alexandrova por 3-6 y 6-7 en el WTA 1000 de Toronto.

En ese mismo torneo había vencido a la italiana Lucrezia Stefanini por 6-3 y 6-3. Después, fue derrotada por Anastasia Zakharova en el WTA 250 de Memphis con parciales de 4-6 y 3-6.

El resultado en México deja a la colombiana enfocada en el US Open 2026, donde jugará el cuadro principal en individuales y dobles. Llegará a Nueva York después de una gira sobre superficie dura en la que no logró los resultados que buscaba.

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Emiliana Arango jugará ante la china Xinyu Wang

Emiliana Arango viene de jugar ante la polaca Iga Swiatek-crédito Aaron Doster-Imagn Images

También se conoció que la colombiana Emiliana Arango debutará en el US Open 2026 ante la china Xinyu Wang en la primera ronda del cuadro principal, en un cruce entre jugadoras que ya se enfrentaron dos veces en el circuito.

Arango llega a Nueva York después de tres victorias en el WTA 1000 de Cincinnati, donde cayó frente a la polaca Iga Swiatek, y tras una temporada en la que alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Colsanitas en Bogotá y regresó al top-100 del ranking.

El antecedente inmediato favorece a Wang: en febrero de este año la superó por 6-1 y 7-5 en la primera ronda del WTA 1000 de Doha, y un año antes volvió a vencerla en el estreno del WTA 1000 de Cincinnati por 7-6 (1) y 6-3.

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