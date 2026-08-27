Colombia

El presidente del Banco de Bogotá aseguró que De la Espriella debería implementar políticas de anteriores gobiernos y explicó las razones: “Tres en uno”

Juan Carlos Echeverry indicó que el jefe de Estado debe verificar las medidas que adoptaron sus antecesores en materia de economía, salud, seguridad y otros temas de interés nacional

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, aseguró que el presidente De la Espriella tiene una tarea formidable con Colombia, teniendo en cuenta la crisis fiscal que enfrenta y el reciente terremoto - crédito Pedraza Producciones y Luisa González/Reuters
Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, aseguró que el presidente De la Espriella tiene una tarea formidable con Colombia, teniendo en cuenta la crisis fiscal que enfrenta y el reciente terremoto - crédito Pedraza Producciones y Luisa González/Reuters
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Los retos del Gobierno de Abelardo de la Espriella son muchos, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el país. Así lo aseguró Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, en una rueda de prensa.

De acuerdo con Echeverry, el primer mandatario deberá solucionar las problemáticas que hay actualmente en materia de seguridad, salud, vivienda y economía. A su juicio, lo mejor que puede hacer es remitirse a políticas que ya se implementaron en Colombia, durante distintas administraciones.

“Al presidente le toca hacer como tres en uno. O sea, le toca hacer la tarea de seguridad, como la hizo el presidente (Álvaro) Uribe, la tarea del ajuste fiscal, como la hizo el presidente (Andrés) Pastrana, y la tarea de arreglar los sectores como la salud, como la vivienda, como la infraestructura, como la hizo el presidente (César) Gaviria (...). Le toca ser presidente tres en uno”, precisó ante los medios de comunicación.

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El exsenador antioqueño espera que se cumpla la meta de reducción de la jornada laboral semanal que apoyaría por parte las empresas privadas - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
El expresidente Álvaro Uribe implementó la política de Seguridad Democrática para combatir a grupos armados - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Desde su perspectiva, la tarea que tiene el jefe de Estado de hacer lo que hicieron tres exmandatarios es “formidable”, teniendo en cuenta, además, la coyuntura actual del país, que enfrenta una emergencia humanitaria derivada del terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a 16 departamentos.

Adicional a ello, el país enfrenta una crisis fiscal muy compleja. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, la situación actual es la peor en la historia de la República. Además de que hay un déficit fiscal muy alto, aumentó la inflación.

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La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana (...). Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, precisó el jefe de la cartera el 7 de agosto, desde Cali, Valle del Cauca, horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella se posesionara como jefe de Estado.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, expuso preocupaciones sobre la economía colombiana durante el 25° Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena - crédito Confecoop
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, aseguró que la crisis económica y fiscal del país es muy grave - crédito Confecoop

En materia de seguridad, el expresidente Álvaro Uribe implementó la política de Seguridad Democrática, que se centró en instar a la fuerza pública a combatir a los grupos al margen de la ley. Esta estrategia fue aplaudida por la reducción de la inseguridad, pero también fue cuestionada por casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron durante la administración del exmandatario (2002-2010).

Por otro lado, en el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) se implementó un ajuste fiscal “severo” –en palabras del entonces ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo Salazar, en entrevista con El Tiempo–, con el fin de responder a una crisis fiscal y bajar las tasas de interés. Además, puso en marcha una política de austeridad en el gasto público y, según Caracol Radio, suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En materia de salud, el exmandatario César Gaviria (1990-1994) impulsó la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el sistema de seguridad social integral, que todavía sigue vigente en Colombia. La normativa ha sido fuertemente criticada debido a las fallas que presenta el sistema de salud.

Durante el Gobierno de César Gaviria se impulsó la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el sistema de seguridad social integral, que todavía sigue vigente en Colombia - crédito Europa Press
Durante el Gobierno de César Gaviria se impulsó la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el sistema de seguridad social integral, que todavía sigue vigente en Colombia - crédito Europa Press

Una de las personas que ha cuestionado la ley es el expresidente Gustavo Petro, que aseguró que es necesario reformarla para mejorar la prestación de los servicios de salud en el país. Sin embargo, durante su administración, implementó un modelo de salud distinto para los maestros que derivó en mayores complicaciones para los usuarios, además de que se incrementaron las quejas y reclamos de los afiliados a varias EPS, sobre todo, aquellas intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

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