Tres centros de salud en Cali podrían ser demolidos tras el terremoto de magnitud 7,4: cuatro siguen cerrados

Cuatro centros de salud de Cali permanecen cerrados tras los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto - crédito @alejoeder/X

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El terremoto del pasado 10 de agosto dejó hasta ahora un balance de 331 fallecidos, 4.449 heridos, 219 personas desaparecidas y 364 rescatadas, mientras Cali avanza en la recuperación de su red pública de salud, donde cuatro centros permanecen cerrados por los daños ocasionados por el movimiento sísmico. La intervención contempla desde reparaciones puntuales hasta la posible demolición y reconstrucción de algunas instituciones.

El balance señala que 64 de las 103 IPS o centros de salud de la red pública reportaron algún grado de afectación. La mayoría de los daños son menores y están relacionados con elementos de mampostería, pero algunas estructuras presentan problemas de mayor gravedad. “Nosotros tenemos un universo de 103 IPS o centros de salud. De esos, 64 reportaron algún grado de afectación. La mayoría de las afectaciones son menores, de mampostería, que ya están siendo reparadas. Algunas de ellas sí representan daños estructurales”, explicó el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

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Meléndez, Buitrera y Mariano Ramos podrían ser demolidos y reconstruidos si los estudios técnicos determinan que sus estructuras no pueden recuperarse - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los casos que requieren mayor atención están concentrados en cuatro centros que continúan fuera de servicio. Se trata de Lourdes, Buitrera, en zona rural, Meléndez y Mariano Ramos. Las autoridades analizan qué tipo de intervención necesita cada uno antes de definir el futuro de sus instalaciones.

“En este momento tenemos cuatro centros de salud totalmente cerrados por afectaciones ya mayores: el Centro de Salud de Lourdes, Buitrera (en zona rural), Meléndez y Mariano Ramos, que tuvo una afectación muy importante”, señaló Escobar.

Entre estos establecimientos, Meléndez, Buitrera y Mariano Ramos son los que podrían necesitar una reposición total. La alternativa implicaría derribar las edificaciones y levantar nuevos centros, pero el Gobierno distrital espera los resultados de las evaluaciones estructurales. “Es muy probable que Meléndez, Buitrera y Mariano Ramos, requieran una reposición total ¿Qué quiere decir eso? Una demolición y una construcción de un nuevo centro de salud”, precisó el secretario.

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La situación también afecta al Hospital Carlos Holmes Trujillo. Una de las torres, destinada a consulta externa, permanece parcialmente cerrada mientras avanzan los estudios para determinar el alcance de los daños.

El Hospital Carlos Holmes Trujillo mantiene parcialmente cerrada su torre de consulta externa, donde funcionaban alrededor de 40 consultorios -crédito REUTERS

“El Hospital Carlos Holmes Trujillo tiene un cierre parcial de su torre de consulta externa. Allí hay alrededor de 40 consultorios que producen más de 1700 consultas día. Esas consultas fueron redistribuidas en el resto de centros de salud. Están terminándose los estudios para determinar si las afectaciones son estructurales. Probablemente sí se requieran de la demolición de algunos de los componentes del edificio, y estamos en este momento en formulación de un proyecto integral para intervenir todo el Hospital Carlos Holmes Trujillo y dejarlo mejor equipado”, afirmó Germán Escobar.

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Mientras se conocen esas conclusiones, los pacientes que acudían a los consultorios afectados fueron distribuidos entre otros puntos de la red. La medida busca mantener la atención y evitar que el cierre parcial termine provocando una interrupción de los servicios.

La Administración Distrital trabaja en una respuesta provisional para recuperar capacidad mientras avanzan los proyectos de reparación o reconstrucción. La estrategia contempla planes de contingencia y áreas de expansión que permitan habilitar servicios de manera temporal. “¿Cuál es nuestra intención entonces? Que el sistema de salud reapertura rápidamente en planes de contingencia y áreas de expansión para, de manera transitoria, recuperar esas capacidades que se han perdido por los cierres de centros hospitalarios, tanto públicos como privados”, sostuvo Escobar.

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Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, explicó las medidas que adelanta la Administración Distrital para recuperar la capacidad de atención afectada. -crédito Sergio Acero/REUTERS

El plan incluye acompañamiento a prestadores privados y pequeños servicios de salud afectados. Tequendama concentra especial atención por la cantidad de instituciones privadas ubicadas allí, aunque la Secretaría de Salud aclaró que todavía no existe una programación específica para posibles demoliciones.

La recuperación de la red contempla ocho proyectos estratégicos y recursos cercanos a $478.512 millones. La prioridad será definir las intervenciones según la gravedad de cada inmueble y recuperar los servicios afectados.