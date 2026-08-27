Icbf negó estar perfilando a sus colaboradores y explicó de dónde salió la polémica encuesta: “Obedece a una directriz”

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que la encuesta se hizo por orden del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) - crédito Icbf

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) emitió un comunicado en el que negó que se estén haciendo perfilamientos de los colaboradores de la entidad (funcionarios y contratistas). La aclaración surgió por denuncias relacionadas con una encuesta que fue enviada a los trabajadores, en la que se incluyeron preguntas relacionadas con su orientación sexual, su pertenencia étnica y otros datos.

De acuerdo con la entidad, la encuesta en cuestión consistió en una caracterización del personal del Icbf. El cuestionario (medición de clima organizacional) fue enviado a los colaboradores el 3 de agosto de 2026.

“Esta obedece a una directriz emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) y dirigida a todas las entidades del Estado y se rige bajo el Decreto 1083 de 2015, que obliga a realizar este tipo de acciones”, precisó el Icbf.

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La encuesta se envió durante la administración de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas - crédito Icbf

De igual manera, aclaró que el primer envío de la encuesta se realizó en la anterior dirección, que estaba liderada por Astrid Eliana Cáceres Cárdenas. Ahora, está al frente de la entidad la abogada Carolina Restrepo Cañavera.

Así las cosas, la encuesta fue suspendida y, según la entidad, será examinada en su contenido.

Antes de que el Icbf publicara el comunicado oficial, la nueva directora había asegurado en su cuenta de X que el cuestionario era falso y que la entidad jamás lo encargó o lo promovió. Además, indicó que se llevarían a cabo las respectivas investigaciones para determinar los motivos por los cuales fue promovido.

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María Carolina Restrepo aseguró que vigilará las contrataciones del Icbf y que terminará los contratos que no estén justificados - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“Ya están viendo pasos de animal grande. Pues se van a quedar con los crespos hechos. Esa supuesta encuesta no la hizo ni la encargó el ICBF. Es falsa. Vamos a establecer de dónde salió, quién la promovió y con qué propósito”, aseveró.

Asimismo, afirmó que, bajo su dirección, seguirán las labores de revisión de los contratos suscritos. Advirtió que se tomarán medidas en caso de identificar contrataciones no injustificadas.

“Y que quede claro, esto no cambia absolutamente nada. La revisión de la contratación sigue adelante. Los contratos que no tengan justificación, necesidad o resultados que los sustenten, se terminan. El Icbf está para servirle a la niñez y a las familias de Colombia, no a intereses particulares. No lo van a lograr”, aclaró.

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El directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que la encuesta que generó polémica no la hizo ni la encargó la entidad - crédito @carorestrepocan/X

En diálogo con 6AM W, la funcionaria indicó que resulta “curioso” el hecho de que haya vuelto a circular el cuestionario justo ahora, cuando hay una nueva dirección de la entidad. Esto, teniendo en cuenta que hay escándalos de corrupción que han acaparado la atención de la ciudadanía y las autoridades.

“Lo que sí me parece curioso es que ahora lo estén circulando por un chat para achacárselo a esta administración”, aseguró la directora en la entrevista con la emisora citada.

De igual manera, informó que se está haciendo una juiciosa revisión de los manejos que se hicieron en la entidad durante la administración anterior, con el fin de identificar presuntas irregularidades. Advirtió que se han detectado posibles casos de corrupción que deberán ser investigados por las autoridades competentes.

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La funcionaria denunció que ha recibido llamadas y comunicaciones relacionadas con la verificación de contrataciones que se está adelantando. Según detalló, estarían tratando de presionarla; sin embargo, afirmó que no suspenderá ninguna de las diligencias que se están llevando a cabo para evaluar el estado en el que se encuentra la entidad. “Ustedes no saben la corrupción que estamos encontrando acá (...). Yo no voy a ceder a esas presiones”, aseguró.

La directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que pudo haber irregularidades en las contrataciones dentro de la entidad - crédito @carorestrepocan/X

En una publicación anterior que hizo en su cuenta de X, advirtió sobre un incremento en la contratación por prestación de servicios del Estado durante el Gobierno anterior. El Icbf no fue ajeno a esa situación: en 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en 2024 llegó a tener 9.795 contratistas por prestación de servicios.

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“Son cifras que exigen respuestas. Para qué creció así la contratación? Cuántos de esos contratos eran realmente necesarios? Qué trabajo se hizo? Qué resultados se entregaron? Y, sobre todo, qué recibió el instituto a cambio? Ya comenzamos a averiguarlo (sic)”, detalló.