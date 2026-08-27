ViceHacienda descarta volver pronto a regla fiscal y anuncia ajuste para frenar deuda pública

Juan Sebastián Betancourt, viceministro de Hacienda- crédito @juansbetancur/X

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El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, afirmó que no ve viable regresar en el corto plazo a la regla fiscal tal como está concebida actualmente, aunque aseguró que el Gobierno trabajará en una ruta para estabilizar la deuda pública y evitar que siga creciendo. La declaración se dio durante su intervención en la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Betancourt reconoció la importancia de contar con un ancla fiscal de mediano plazo, pero sostuvo que el objetivo inmediato debe ser contener el deterioro de las cuentas públicas. “Técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo, pero soy tremendamente consciente de la importancia de un ancla fiscal de mediano plazo”, aseguró.

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El pronunciamiento llega mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella insiste en que recibió unas finanzas públicas complejas y pidió al Congreso margen para reescribir la propuesta de presupuesto del próximo año. Según el reporte, esta semana debe llegar una nueva versión de la ley de presupuesto para discusión.

Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia. Julio 11, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ajuste por gasto y nueva reforma tributaria

Betancourt explicó que el grueso del ajuste fiscal se concentrará en el lado del gasto, comenzando por una reducción para este mismo año. La meta de la administración será mantener estable la deuda pública y evitar que siga aumentando durante el actual periodo de Gobierno.

“Estamos pensando en un proyecto a cuatro años que ancle un nivel de deuda, y más adelante será necesario irla bajando”, dijo el viceministro. Según esa visión, el Gobierno actual buscará frenar el crecimiento de la deuda y será una administración posterior, a partir de 2030, la que deba llevarla hacia niveles más razonables.

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El desafío no será menor. Solo mantener el nivel de deuda le costaría al Gobierno cerca de cuatro puntos del PIB en esfuerzo fiscal, según lo expuesto por el funcionario. Por eso, el Ejecutivo evalúa medidas como redirigir transferencias y mostrar un esfuerzo por adelgazar al Estado.

El plan no se limitaría a recortes. Betancourt también dejó claro que las medidas de gasto estarán acompañadas por acciones de ingresos, lo que confirma el interés del Gobierno en presentar una reforma tributaria ante el Congreso.

Los detalles del ajuste serán ampliados por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien tiene prevista una conferencia ante los banqueros este viernes. Allí se espera una explicación más completa sobre la nueva propuesta presupuestal y las medidas fiscales que buscarán respaldarla.

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BanRep ve efecto en el dólar

Mientras el Gobierno prepara su hoja de ruta fiscal, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que los anuncios de ajuste ya han tenido efectos sobre la percepción de los mercados. Según dijo, la voluntad del nuevo Gobierno de adelantar un proceso de ajuste fiscal y una política económica más amigable con el sector privado ha contribuido a mejorar la percepción de riesgo país.

Banco de la República - crédito Colprensa

Villar señaló que esa mejor percepción ha reforzado la apreciación del peso colombiano, en momentos en que el dólar se ubica en sus niveles más bajos desde 2018, cerca de los 3.000 pesos. El gerente explicó que el país debe financiar su déficit con endeudamiento y que hoy paga tasas de interés elevadas a inversionistas, entre otros factores, por la alta inflación.

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“La apreciación se refuerza cuando mejora la percepción de riesgo país gracias a los sanos anuncios del nuevo gobierno sobre su voluntad de adelantar un importante proceso de ajuste fiscal y una política económica general más amigable con el sector privado”, afirmó Villar.

Según el gerente del Emisor, eso es lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos tres meses, debido al atractivo que generan esos anuncios para atraer recursos del exterior y convertirlos en pesos en el mercado cambiario.

El reto para el Gobierno será convertir esos mensajes en decisiones concretas. La nueva versión del presupuesto, los recortes de gasto, una eventual tributaria y la estrategia para estabilizar deuda serán las primeras pruebas de credibilidad fiscal ante el Congreso, los mercados y el Banco de la República.

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