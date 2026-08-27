Colombia

Francis L. Donovan, líder del Comando Sur de los Estados Unidos, llegó a Colombia: ministro de Defensa se refirió a consolidar una alianza regional contra los narcoterroristas

En ese mismo mensaje, el Comando Sur indicó que Colombia es “el miembro más reciente” de la A3C y la describió como “un socio de larga trayectoria en la lucha contra los cárteles y un líder regional clave en materia de seguridad”

El Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), GR. Francis L. Donovan, es recibido en una ceremonia oficial al descender de un avión con la inscripción "UNITED STATES OF AMERICA". Este evento cubre su llegada para una reunión con el Ministro de Defensa, MG (r) José Francisco Mora, enfocada en la cooperación de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado - crédito @mindefensa/X

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El ministro de Defensa de Colombia, el general (r) Jorge Mora, destacó la llegada al país del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, y afirmó que la visita busca afianzar el trabajo conjunto contra redes criminales.

“La visita del Comandante Gen. Francis L. Donovan reafirma el compromiso de seguir trabajando unidos contra los narco-terroristas, los cárteles y todas las organizaciones criminales que pretenden sembrar violencia”.

En un mensaje publicado en X, el funcionario sostuvo que “Colombia y Estados Unidos fortalecen una alianza estratégica que ha sido fundamental para enfrentar las amenazas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, y agregó: “Una región más segura exige alianzas firmes, decisiones contundentes y acciones coordinadas. Colombia no cede ante el crimen. ¡Firmes por la Patria!”.

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Visita del comandante estadounidense Francis L. Donovan a Colombia, que tenia como fin consolidar la alianza regional contra organizaciones narcoterroristas - crédito @Southcom/X
Visita del comandante estadounidense Francis L. Donovan a Colombia, que tenia como fin consolidar la alianza regional contra organizaciones narcoterroristas - crédito @Southcom/X

El Ministerio de Defensa informó en la misma red social que el ministro, el mayor general (r) Juan Carlos Mora, “se reunirá con el comandante del @Southcom, GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y avanzar en los esfuerzos conjuntos contra las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado”.

Según la cartera, durante el encuentro “se abordará la participación de Colombia en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) y las acciones necesarias para consolidar esta alianza regional contra las organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad de nuestros países”.

La cuenta oficial del Comando Sur también resaltó la agenda de Donovan en el país. “Una alianza más sólida para una región más segura”, escribió el organismo al señalar que el general “llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país y abordar los esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia”.

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Francis L. Donovan
El ministro de Defensa de Colombia, el general (r) Jorge Mora, destacó la llegada al país del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, y afirmó que la visita busca afianzar el trabajo conjunto contra redes criminales - crédito agencias de prensa

En ese mismo mensaje, el Comando Sur indicó que Colombia es “el miembro más reciente” de la A3C y la describió como “un socio de larga trayectoria en la lucha contra los cárteles y un líder regional clave en materia de seguridad”.

La embajada de Colombia en Estados Unidos replicó la lectura sobre el viaje de Donovan. “Una alianza más fuerte para una región más segura”, señaló, y afirmó que ambos países “continúan fortaleciendo una asociación estratégica que ha sido fundamental para hacer frente a las amenazas contra la seguridad y la estabilidad de nuestra región”.

La misión diplomática sostuvo que “la visita del comandante del @SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, reafirma nuestro compromiso de trabajar unidos para combatir a los narcoterroristas, los cárteles y las organizaciones criminales que buscan sembrar la violencia”.

Estados Unidos entregó radios tácticos a la Policía Nacional

Policía Nacional de Colombia recibe donación de radios tácticos Falcon III de Estados Unidos - crédito @PoliciaColombia/X

Las unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia cuentan desde ahora con un refuerzo tecnológico para sus operaciones en territorios complejos. Treinta radios tácticos Falcon III, entregados por Estados Unidos mediante su embajada en Colombia, permitirán mejorar la comunicación en tiempo real entre los equipos que luchan contra estructuras del crimen organizado.

El Mayor General Ricardo Augusto Alarcón Campos, Jefe Nacional de la Policía, destacó que la llegada de estos dispositivos representa un avance concreto en la coordinación y en la respuesta operativa de grupos como COPES y GOER, quienes suelen ser desplegados en áreas de difícil acceso y alto riesgo. Según el oficial, el objetivo es que esta nueva capacidad “se traduzca en más eficiencia, más coordinación y mejores resultados”.

Los radios Falcon III, reconocidos por su tecnología avanzada, buscan garantizar enlaces estables en condiciones adversas, asegurando que las fuerzas policiales mantengan la comunicación incluso en contextos de interferencia o aislamiento geográfico.

La donación forma parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países, que se han enfocado en fortalecer la capacidad logística y tecnológica de las fuerzas de seguridad colombianas para enfrentar amenazas relacionadas con el crimen organizado.

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