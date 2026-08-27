Colombia

José Manuel Restrepo pidió apoyo para reconstruir la Catedral Basílica de Manizales tras el terremoto: costará millones

El vicepresidente indicó que el objetivo es buscar recursos entre el Gobierno nacional, el sector privado y los ciudadanos de la región para la reconstrucción de la catedral

José Manuel Restrepo - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Andrés Camilo Valencia/REUTERS
Las declaraciones de José Manuel Restrepo se dieron en su visita a Manizales - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Andrés Camilo Valencia/REUTERS
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El vicepresidente José Manuel Restrepo realizó una nueva visita a Manizales junto al alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo y durante el recorrido por la Catedral Basílica de la ciudad, Restrepo evaluó los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó la región el 10 de agosto de 2026.

Por este motivo, el vicepresidente propuso una campaña nacional para obtener los recursos necesarios para la reconstrucción de la catedral. Según detalló, solo el proceso de desmonte y demolición de la torre averiada requiere $3 mil millones. El funcionario pidió apoyo del sector empresarial para lograrlo

“Tenemos la obligación de propiciar una gran campaña en Manizales, Caldas y Colombia para recuperar esa falla que se generó en una de las torres principales de la catedral, es una obra de ingeniería de envergadura, ya que hay que desmontarla y volver a construirla, lo cual implica un esfuerzo de recursos significativo, estamos en esa tarea”, indicó José Manuel Restrepo.

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José Manuel Restrepo propuso una campaña nacional para obtener los recursos necesarios para la reconstrucción de la catedral - crédito Mauricio Dueñas/EFE
José Manuel Restrepo propuso una campaña nacional para obtener los recursos necesarios para la reconstrucción de la catedral - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Asimismo, señaló que el objetivo buscar recursos entre el Gobierno nacional, el sector privado y los ciudadanos de la región. Además, comunicó gestiones con el Ministerio de las Culturas y la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Necesitamos no solamente un esfuerzo del Gobierno nacional, seguramente alrededor de este que es un patrimonio cultural. Dada la dimensión de lo que hay que hacer, se necesita un esfuerzo del sector privado, de los ciudadanos. Vamos a propiciar una gran campaña, vamos a pedir el apoyo también seguramente a la fundación de la primera dama, el apoyo al Ministerio de las Culturas, como ya lo hicimos, y a otros actores”, señaló José Manuel Restrepo.

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El vicepresidente de la República explicó que la reconstrucción requiere recursos significativos, dando una cifra de $3 mil millones.

“Lo que está estimado es que esto implicaría un costo solamente en el desmonte de cerca de $3 mil millones y de ahí en adelante vendría la construcción. Entonces hay que hacer un esfuerzo de recoger recursos significativos”, aseveró.

José Miguel Gómez, arzobispo de la ciudad, indicó que la edificación de la catedral logró resistir el sismo, pero precisó que se debe hacer las revisiones pertinentes.

“Hay una aguja principal que tiene más de 100 metros de altura y cuatro torres de la iglesia, las cuales fueron las que más se movieron. Las eucaristías las estamos celebrando en La Posada, un hogar de paso de habitantes de calle donde duermen entre 30 y 40 personas cada noche, en la capilla que tenemos allí, celebramos dos de las seis misas que había aquí”, afirmó.

José Manuel Restrepo explicó que la reconstrucción de la catedral requiere recursos significativos, dando una cifra de $3 mil millones - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS
José Manuel Restrepo explicó que la reconstrucción de la catedral requiere recursos significativos, dando una cifra de $3 mil millones - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, apoyó la iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo para restaurar la Catedral Basílica de la ciudad.

“Iremos a un puesto de mando a revisar las cifras, pero conversaremos de cómo será el plan de reconstrucción, puesto que esta ciudad tiene adelantado el tema al respecto y se lo expondremos al vicepresidente y luego nos reuniremos con los gremios de la ciudad”, aseveró el mandatario de la ciudad.

Durante la jornada, en la sala de juntas de la Alcaldía de Manizales, el alcalde presentó al vicepresidente los avances del plan de reconstrucción de las áreas impactadas por el sismo del 10 de agosto.

El informe incluyó acciones inmediatas y proyectos a mediano plazo para atender a la población afectada y restaurar la infraestructura urbana. Las autoridades destacaron la importancia de coordinar esfuerzos entre el gobierno local y nacional para agilizar las obras y garantizar la seguridad de los habitantes.

El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, apoyó la iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo para restaurar la Catedral Basílica de la ciudad - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS
El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, apoyó la iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo para restaurar la Catedral Basílica de la ciudad - crédito Andres Camilo Valencia/REUTERS

La agenda del vicepresidente Restrepo Abondano incluyó una reunión con integrantes del Comité Intergremial de Caldas, realizada en la sede de la Andi. En este espacio se abordaron temas relacionados con la reconstrucción de la ciudad y se identificaron necesidades específicas de los empresarios locales tras el terremoto.

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