Colombia

A la cárcel joven que violó y asesinó a su propia madre en Bogotá: le envió fotos a sus familiares junto al cuerpo de la mujer asegurando que estaba “enferma”

Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue imputado por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y tendrá que responder por el crimen de su progenitora de 64 años en la localidad de Kennedy

- crédito Fiscalía
Los maltratos se habrían extendido por parte del hijo hacia su madre por diez años - crédito Fiscalía
Guardar

En un caso que ha provocado indignación y repudio por parte de los habitantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó por parte de la Fiscalía General de la Nación la judicializó de Cristian Leonardo Pinzón Méndez por su presunta responsabilidad en el abuso sexual y asesinato de su propia madre, una mujer de 64 años.

El caso se presentó el 14 de julio, pero solo hasta el miércoles 26 de agosto se revelaron los detalles inéditos del crimen que cometió el joven, y las maniobras de las que se valió para hacerles creer a sus familiares que su mamá seguía con vida, cuando ya había acabado con la vida de su progenitora.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que se reveló por parte del fiscal del caso en medio de la audiencia de imputación de cargos, el procesado habría tratado de engañar a los familiares de la víctima manipulando su teléfono celular para hacerles creer que se encontraba enferma y aún con vida.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue sometida durante un tiempo a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo, quien presuntamente la intimidaba y le exigía dinero.

La Fiscalía determinó que la noche del 14 de julio, Pinzón Méndez habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le causó la muerte luego de golpearla en repetidas ocasiones.

PUBLICIDAD

“Al parecer, está referenciado de aproximadamente unos diez años atrás que (Pinzón Méndez) la intimidaba incluso en algunas oportunidades con el elemento cortopunzante o arma blanca a la ciudadana, (...) la maltrataba de forma verbal y de manera repetitiva”, describió el funcionario en representación del ente investigador.

En medio de la diligencia judicial se explicó que “esto acreditaba que (la madre y víctima) accediera en primer lugar, no solo por el cariño, sino por el temor que se empezó a dar (...) que ella ya tenía por parte de su hijo Cristian (...)”, y al final le terminaba dando dinero a su hijo.

Los elementos recopilados en el proceso permitieron establecer que, después de los hechos, el procesado intentó ocultar las pruebas y construir una versión falsa para familiares y autoridades.

Según la investigación, incluso utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía, con el propósito de respaldar la versión de que la mujer aún permanecía con vida.

El fiscal describió estas artimañas y contó que Pinzón Méndez enviaba desde el celular de “la persona fallecida vía WhatsApp” las fotos, describe el funcionario, pero la mamá siempre aparecía “con un tapabocas”.

“Y el tapabocas era con la finalidad de que no se mostrara el rostro, que ya estaba totalmente golpeado de la ciudadana fallecida, dándole a entender a sus familiares que ella se encontraba evidentemente enferma, pero que no tenía ningún tipo de situación que haya afectado su vida o a lo menos su integridad personal”, continúa la reseña del expediente.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

El ente acusador detalló en su comunicado que la captura de Pinzón Méndez se produjo el viernes 21 de agosto en una de las calles del barrio Las Margaritas (Kennedy), en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance de la investigación.

Temas Relacionados

Captura BogotáFeminicidioHombre abusó y asesinó a su mamáKennedyCristian Leonardo Pinzón MéndezSe tomaba fotos con el cuerpoEngañaba a sus familiaresFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Otro sismo reportado en Istmina, Chocó de 4,4 sacudió al Colombia este 27 de agosto

Según el Servicio Geológico Colombiano, se registró a las 10:25 a. m., con una magnitud de 4,4 y una profundidad que alcanzó los 43 kilómetros

Otro sismo reportado en Istmina, Chocó de 4,4 sacudió al Colombia este 27 de agosto

Denuncian falsas solicitudes de dinero a nombre de la Unidad de Protección Animal de Cali: solo se reciben donaciones en especie

Por medio de los canales oficiales un funcionario habría pedido consignaciones a una cuenta personal de Nequi

Denuncian falsas solicitudes de dinero a nombre de la Unidad de Protección Animal de Cali: solo se reciben donaciones en especie

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

El cantante aprovechó una dinámica para referirse a la preocupación de una madre que aseguró sentirse “destruida” después de conocer la orientación sexual de su hija. En el mismo espacio, habló de su proceso de recuperación y entregó detalles de su boda

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: el presidente De la Espriella preside comité de emergencia desde Tolima

El jefe de estado se encuentra en el municipio de San Luis coordinando con la gobernación la respuesta a la emergencia

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: el presidente De la Espriella preside comité de emergencia desde Tolima

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Mientras Luisa Fernanda W prepara su fiesta en Cartagena, el cantante admitió que ha priorizado otros asuntos y dejó en el aire la organización de su festejo

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Luisa Fernanda W reveló donde se casará con Pipe Bueno: “Elijo mi país y la ciudad que me ha dado todo”

Deportes

Estos serán los jugadores colombianos que participarán en la Champions League 2026-2027: Luis Díaz se destaca en la lista

Estos serán los jugadores colombianos que participarán en la Champions League 2026-2027: Luis Díaz se destaca en la lista

Davoo, reconocido streamer argentino e hincha de Boca, celebró con cánticos de de Santa Fe la eliminación de River de la Copa Sudamericana

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El colombiano Rafael Santos Borré falló su penal en el River vs. Santa Fe por la Sudamericana, y así lo calificó la prensa argentina: “Imposible de explicar”

La millonada que ganó Independiente Santa Fe por eliminar a River Plate en el Monumental y clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana