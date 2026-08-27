A la cárcel joven que violó y asesinó a su propia madre en Bogotá: le envió fotos a sus familiares junto al cuerpo de la mujer asegurando que estaba “enferma”

Los maltratos se habrían extendido por parte del hijo hacia su madre por diez años - crédito Fiscalía

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En un caso que ha provocado indignación y repudio por parte de los habitantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó por parte de la Fiscalía General de la Nación la judicializó de Cristian Leonardo Pinzón Méndez por su presunta responsabilidad en el abuso sexual y asesinato de su propia madre, una mujer de 64 años.

El caso se presentó el 14 de julio, pero solo hasta el miércoles 26 de agosto se revelaron los detalles inéditos del crimen que cometió el joven, y las maniobras de las que se valió para hacerles creer a sus familiares que su mamá seguía con vida, cuando ya había acabado con la vida de su progenitora.

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De acuerdo con lo que se reveló por parte del fiscal del caso en medio de la audiencia de imputación de cargos, el procesado habría tratado de engañar a los familiares de la víctima manipulando su teléfono celular para hacerles creer que se encontraba enferma y aún con vida.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue sometida durante un tiempo a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo, quien presuntamente la intimidaba y le exigía dinero.

La Fiscalía determinó que la noche del 14 de julio, Pinzón Méndez habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le causó la muerte luego de golpearla en repetidas ocasiones.

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“Al parecer, está referenciado de aproximadamente unos diez años atrás que (Pinzón Méndez) la intimidaba incluso en algunas oportunidades con el elemento cortopunzante o arma blanca a la ciudadana, (...) la maltrataba de forma verbal y de manera repetitiva”, describió el funcionario en representación del ente investigador.

En medio de la diligencia judicial se explicó que “esto acreditaba que (la madre y víctima) accediera en primer lugar, no solo por el cariño, sino por el temor que se empezó a dar (...) que ella ya tenía por parte de su hijo Cristian (...)”, y al final le terminaba dando dinero a su hijo.

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Los elementos recopilados en el proceso permitieron establecer que, después de los hechos, el procesado intentó ocultar las pruebas y construir una versión falsa para familiares y autoridades.

Según la investigación, incluso utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía, con el propósito de respaldar la versión de que la mujer aún permanecía con vida.

El fiscal describió estas artimañas y contó que Pinzón Méndez enviaba desde el celular de “la persona fallecida vía WhatsApp” las fotos, describe el funcionario, pero la mamá siempre aparecía “con un tapabocas”.

“Y el tapabocas era con la finalidad de que no se mostrara el rostro, que ya estaba totalmente golpeado de la ciudadana fallecida, dándole a entender a sus familiares que ella se encontraba evidentemente enferma, pero que no tenía ningún tipo de situación que haya afectado su vida o a lo menos su integridad personal”, continúa la reseña del expediente.

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Pinzón Méndez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

El ente acusador detalló en su comunicado que la captura de Pinzón Méndez se produjo el viernes 21 de agosto en una de las calles del barrio Las Margaritas (Kennedy), en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance de la investigación.