Colombia

Washington explicó el proceso de revocación de visas para ingresar a Estados Unidos de activistas como Beto Coral o Viviana Marín: “Es un privilegio, no un derecho”

El caso de deportación de Beto Coral y la revocatoria de la visa de Viviana Marín ilustran la aplicación de criterios más estrictos por parte del gobierno estadounidense, en un contexto de revisión masiva de permisos migratorios

EE.UU. intensifica controles migratorios: deportaciones y revocatorias de visas afectan a colombianos - crédito Alex Brandon/AP
EE.UU. intensifica controles migratorios: deportaciones y revocatorias de visas afectan a colombianos - crédito Alex Brandon/AP
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La reciente deportación de Beto Coral y la revocatoria de la visa estadounidense a Viviana Marín han intensificado la atención sobre la política migratoria de Estados Unidos respecto a ciudadanos colombianos.

Aunque ambos protagonistas enfrentaron circunstancias disímiles, en un caso, la negativa de entrada; en el otro, la expulsión tras un proceso de asilo, estas acciones se inscriben en una tendencia de endurecimiento en los controles migratorios y de revisión de permisos otorgados a extranjeros.

Caracol Radio buscó aclarar el fundamento de estas decisiones consultando directamente al Departamento de Estado. Un portavoz, bajo condición de atribución, explicó que la administración estadounidense, durante el mandato de Donald Trump, ha elevado los estándares de seguridad nacional y pública, estableciendo criterios más estrictos para el otorgamiento y mantenimiento de visas.

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“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, enfatizó el vocero, remarcando la potestad discrecional que posee el gobierno para revocar permisos cuando existen indicios de que la persona puede no cumplir con los requisitos, representar una amenaza para la comunidad o cuando así lo determine un interés de Estado.

Debate en Colombia sobre la posible eliminación de visa para viajar a Estados Unidos, el canciller Luis Gilberto Murillo señala que es un tema de “voluntad política” pero una abogada señaló que no se trata de esto sino de varias políticas - crédito Jesús Aviles/Infobae
“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”: nueva ofensiva migratoria impacta a Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Departamento de Estado detalló que la revocatoria de visas se produce ante señales de falta de elegibilidad o riesgos potenciales asociados al solicitante. Este procedimiento se ejecuta sin que necesariamente implique una explicación pública sobre casos individuales, debido a la confidencialidad exigida por la legislación estadounidense.

Según explicaron al medio citado, la administración Trump mantiene un compromiso firme de utilizar esa facultad discrecional cuando lo considere necesario para salvaguardar los intereses nacionales.

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El alcance de la medida es considerable. Aunque las autoridades estadounidenses evitan precisar cuántas de las más de 175.000 visas canceladas recientemente corresponden a ciudadanos colombianos, sí admiten que existe un proceso de revisión que puede impactar hasta 200.000 permisos de turismo y negocios relacionados con solicitantes de asilo.

Esta cifra refleja la magnitud de la política de control migratorio adoptada en los últimos años.

Un elemento adicional ha surgido en el contexto de la revisión. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, informó que el Departamento realizó una auditoría sobre visas diplomáticas y oficiales concedidas entre 2019 y 2023.

Deportación de Beto Coral y retiro de visa a Viviana Marín reflejan endurecimiento de política migratoria estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump - crédito Jonathan Ernst/REUTERS
Deportación de Beto Coral y retiro de visa a Viviana Marín reflejan endurecimiento de política migratoria estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

El resultado arrojó múltiples casos de personas que, tras ingresar a Estados Unidos como representantes de gobiernos extranjeros, presentaron solicitudes de asilo posteriormente. Landau calificó este proceder como un “abuso sistémico” de los mecanismos de refugio, lo que desencadenó nuevas directrices para las embajadas estadounidenses en todo el mundo.

Bajo instrucciones del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, las misiones diplomáticas estadounidenses recibieron la orden de examinar con mayor rigor las aplicaciones provenientes de funcionarios y representantes oficiales.

La política migratoria de Estados Unidos, en este contexto, se ha transformado en un instrumento de control más estricto, con efectos inmediatos sobre ciudadanos de distintos países, incluidos los colombianos.

El proceso de revisión y eventual revocatoria de visas responde a una lógica de protección de los intereses nacionales estadounidenses, según el Departamento de Estado.

Estados Unidos revocó la visa a Viviana Marín tras polémicas declaraciones sobre protestas en Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció la revocatoria de la visa estadounidense de Viviana Marín Carmona, activista y secretaria política de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) en Bogotá.

Christopher Landau - Viviana Marín
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue el encargado de confirmar que a Viviana Marín le había sido revocada su visa - crédito Infobae Colombia

La decisión se comunicó después de que Marín llamara a protestas tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, pidiendo movilizaciones para hacer el país “invivible” bajo la nueva administración.

Landau, a través de la red social X, explicó que “no damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”.

El funcionario subrayó que, aunque Marín tiene derecho a expresar opiniones políticas, ingresar a Estados Unidos no es un derecho. El caso fue vinculado directamente a la autoridad migratoria del secretario de Estado, Marco Rubio.

La activista y la Juco aseguraron que sus palabras, sacadas de contexto, aludían a una oposición pacífica. El movimiento justificó el uso del término “plaga” como una respuesta irónica a descalificaciones previas de sectores de derecha.

La medida estadounidense se enmarca en criterios migratorios y no constituye una evaluación política sobre las ideas expresadas por Marín.

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