Davoo, reconocido streamer argentino e hincha de Boca, celebró con cánticos de de Santa Fe la eliminación de River de la Copa Sudamericana

El streamer celebró con canciones de La Guardia Albi Roja Sur la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana - crédito Davoo Xeneize

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La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por penales en el Monumental desató la reacción de Davo Xeneize, que aprovechó su transmisión en Kick para burlarse del presente deportivo del club y de las cifras invertidas en el mercado de pases, en un contexto marcado por una serie de resultados adversos.

El streamer hincha de Boca centró buena parte de su ironía en el contraste entre el gasto y los resultados. En ese marco, mencionó las sumas destinadas a refuerzos: 20 palos por Almada y 15 por Correa.

Davo siguió en vivo la caída de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana y celebró la eliminación sorpresiva del equipo de Núñez frente al conjunto de Bogotá. El medio señaló que ese revés provocó enojo entre los hinchas millonarios y activó de inmediato la respuesta del creador de contenido.

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AMDEP1517. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Aficionados de Santa Fe animan este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El influenciador además entonó en medio de su festejo una de las canciones más cantadas por los hinchas de Santa Fe en los estadios, cántico que tiene como base el ritmo de Matador, canción de los Fabulosos Cadillacs, y que además recuerda a su clásico rival, Millonarios, apodados como las Gallinas:

“Señores soy del León soy bogotano

Aquí no somos gallinas ni provincianos

Qué orgullo ser del expreso

El más grande el primer campeón

La Guardia sigue alentando de corazón

Dale león, dale león, dale león, dale león".

Con un tono sarcástico, simuló adoptar una mirada desapasionada para atacar el equilibrio económico y financiero del club. “River todavía sigue primero en la Copa Superávit. Qué locura, la inversión que tienen, impresionante. ¿Cuánto pagaron por Almada? 20 palos. Qué locura, River es campeón de la Copa Superávit. Los felicito a todos por gastar 20 palos por Almada y 15 por Correa”, dijo.

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AMDEP1548. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El streamer no limitó sus críticas a la derrota ante Santa Fe. También encuadró ese resultado dentro de una secuencia más amplia que, según su repaso, ya incluía la caída de River en la final del Torneo Clausura ante Belgrano y una eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi.

A partir de esa cadena de frustraciones, trazó un diagnóstico sobre la situación del plantel. “Esta es la actualidad de River, muchachos. Le queda el torneo, en el cual está bastante lejos en la tabla anual y quedando afuera porque tiene tan solo 4 puntos en seis fechas”, remarcó.

Ese fue, en los hechos, el eje de su mensaje: Davo sostuvo que River atraviesa un mal momento deportivo y lo contrastó con el volumen de dinero destinado a incorporaciones. La burla de la “Copa Superávit” funcionó como síntesis de esa crítica.

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En el tramo final de su descargo, citado por TyC Sports, Davo apuntó de manera directa contra las incorporaciones y contra las decisiones tomadas por la dirigencia. Su planteo se concentró en el rendimiento de los fichajes más caros y en la conformación del equipo.

“No se puede jugar al fútbol sin mediocampistas ni con defensores que te dan muchas dudas. Y cuando lo digo me dicen bostero termo: ‘Fausto Vera es un crack’, ‘Aníbal Moreno es un crack’, ‘Martínez Quarta’... Y bueno muchachos, 20 palos por Almada, 15 palos por Correa y a pelear por la tabla anual”, sentenció.

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Rival y fechas del partido de Santa Fe en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

AMDEP1524. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.- Franco Fagúndez (i) de Santa Fe celebra un gol junto a Daniel Torres este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

De acuerdo con la Conmebol, los duelos de ida de cuartos se disputarán en la semana del 9 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán en la semana del 16.

El equipo bogotano se medirá con Vasco da Gama, club brasileño que cuenta con cuatro colombianos en su plantel: Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza.

Santa Fe abrirá la serie en el estadio El Campín de Bogotá y la definirá en suelo brasileño. Si supera la llave, su rival en semifinales saldrá del cruce Sao Paulo vs Boca Juniors.