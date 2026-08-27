Fiscalía llamó a juicio a los cuatro implicados en el secuestro y asesinato del profesor del Externado Neil Felipe Cubides

La Fiscalía llamó a juicio a cuatro presuntos implicados en el secuestro y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides Ariza en Bogotá - crédito U. Externado

Guardar

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los cuatro presuntos implicados en el secuestro y asesinato del profesor del Externado Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido el 15 de enero de 2026 en Bogotá, en un proceso que, según información revelada por La FM, podría terminar en una condena de más de 50 años de prisión por la gravedad de los hechos y el volumen de pruebas reunidas.

El caso llegó a esta etapa con un expediente que reúne 30 testigos, 17 investigadores de policía judicial y del CTI, peritos forenses, analistas de información y 172 informes documentales y reportes de campo. Ese material, de acuerdo con la publicación, permitió reconstruir la secuencia del secuestro, el hurto y el homicidio.

PUBLICIDAD

El escrito de acusación fue elaborado por una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá. Allí fueron señalados Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, identificados como presuntos integrantes de la banda Los Kamaleones.

“Utilizando un vehículo marca Chevrolet de color beige, línea Aveo, ingresaron a la Finca “Altos de Rivera” y alias “Chiky” (alias “Caleño”) se encargó de ubicar los elementos hurtados mientras los otros vigilaban la vía", dice el documento de la investigación de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Los cargos imputados son secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La acusación penal se apoya en pruebas técnicas, forenses y testimoniales.

La acusación identificó a Arnold Esteban Páez Herrera, Álvaro Andrés Gómez Méndez, Michael Andrés Chitiva Henao y Sergio David Vásquez Rivera como presuntos integrantes de Los Kamaleones - Secretaría de Seguridad Competencia y Justicia de Bogotá

Cubides Ariza, docente de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, tomó un taxi en las inmediaciones de la Clínica del Country, en Chapinero, después de acompañar a su esposa e hijo por una urgencia médica. El conductor, identificado como Gómez Méndez, desvió la ruta y condujo hacia el kilómetro dos de la antigua vía al Llano, en el sector de Los Soches.

Según las autoridades, poco después de iniciado el trayecto otros dos implicados subieron al vehículo para ejecutar un “paseo millonario”. La Fiscalía estableció además que el taxi fue seguido desde el comienzo por un automóvil Chevrolet Aveo negro conducido por Páez Herrera.

PUBLICIDAD

Así mismo, desde el vehículo descendieron Vásquez Rivera y Chitiva Henao para sumarse al asalto. El profesor fue atacado con arma blanca y golpeado en distintas partes del cuerpo mientras los agresores buscaban obtener las claves de sus productos financieros.

La acusación citada por el medio describió el desenlace en estos términos: “Ante la resistencia y oposición ejercida por la víctima, los agresores procedieron a asfixiarla mediante estrangulamiento, ocasionándole la muerte de forma violenta”.

La Fiscalía imputó cargos por secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio - crédito Colprensa

La Fiscalía sostiene que las cuatro personas capturadas participaron en el secuestro, robo y asesinato del profesor, y que después usaron sus productos financieros para hacer nueve transacciones con las que obtuvieron cerca de $8.405.000.

PUBLICIDAD

Según la investigación del ente acusador, a esa suma se añadieron pertenencias personales avaluadas en aproximadamente $2.750.000, entre ellas una chaqueta de cuero y un teléfono celular Samsung Galaxy A71. Esos movimientos forman parte de la reconstrucción financiera que respalda la acusación.

El cuerpo de Cubides Ariza fue abandonado e incinerado a un costado de la carretera. Según la Fiscalía, “alias Cabezón tomó la bolsa que contenía gasolina y roció el combustible sobre el cuerpo, especialmente en el rostro y las manos, para posteriormente prenderle fuego con el propósito de dificultar su identificación”.

La investigación estableció que Neill Felipe Cubides Ariza tomó un taxi en Chapinero y fue llevado hasta la antigua vía al Llano, en el sector de Los Soches - crédito Redes sociales

El hallazgo ocurrió el 19 de enero en una zona rural de Usme, cuatro días después de la desaparición. En la lista de testigos figura la esposa de la víctima, Dennis Alfaro Florez.

PUBLICIDAD

La Fiscalía considera que la solidez del expediente permitirá obtener una pena superior a 50 años de cárcel para los cuatro acusados.

El ente investigador sostuvo: “Ante los graves hechos documentados con las abundantes pruebas y testimonios recolectados a lo largo del proceso, la Fiscalía confía en que a los cuatro capturados hoy llamados a juicio se les imponga una condena de más de 50 años de cárcel”, dijeron en declaraciones reveladas por La FM.