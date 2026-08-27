Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El atacante destacó la clasificación de Santa Fe ya que le ganó a uno de los equipos más grandes del mundo, según su concepto-crédito @SC_ESPN/X

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Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por 7-8 en los tiros del punto penal a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El equipo “Cardenal” supo aguantar la presión del gol inicial que marcó el cuadro “Millonario” a través de Sebastián Driussi, y tras el empate del atacante Franco Fagúndez, los dirigidos por Pablo Repetto se hicieron fuertes desde los tiros del punto penal.

Tras la histórica hazaña que logró el “León”, el delantero Hugo Rodallega habló en los medios de comunicación sobre la importancia de River Plate en el mundo del fútbol, confesó la charla que tuvo con el portero Weimar Asprilla, e ilusionó a los hinchas rojos de la capital a soñar con la segunda estrella en este torneo a lo largo de la historia.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En primer lugar, Rodallega calificó la eliminación a River Plate como algo importante en sus 22 años de carrera deportiva, ya que para él, Santa Fe elimninó a uno de los equipos más grandes del mundo:

“No, esto es un logro muy importante, porque independientemente de lo que haya hecho durante veintidós años de carrera, creo que lo que conseguimos con este grupo es histórico. Hoy, por primera vez, se le gana a River Plate y eso quedará escrito en la historia. Estos muchachos han hecho un esfuerzo gigante. Hemos hecho un esfuerzo gigante y hoy creo que Dios nos premia permitiéndonos escribir historia y poder decir que vencimos a un gigante del mundo”, dijo,

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El atacante explicó lo que vendrá para Santa Fe tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana-crédito @DSportsCO/X

El capitán de Santa Fe también rescató el trabajo colectivo del equipo en la cancha del Más Monumental, y se priorizó por encima de la labor individual de cualquier jugador de Santa Fe, y explicó que la labor defensiva fue clave para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana:

“No, hoy se pensó más en el equipo. En realidad, yo venía arrastrando una molestia y había hablado con el cuerpo técnico: acá la prioridad es el equipo. Sé que mis compañeros tienen mucha calidad y cualquiera puede reemplazar al que esté jugando. En este caso, le dimos importancia al sistema que estábamos sosteniendo, porque River estaba siendo muy agresivo y nos atacaba mucho. El profe quizás cerró un poco más las líneas poniendo tres centrales, y eso nos dio resultado porque llegamos hasta los penales y afortunadamente lo ganamos. Hoy nos vamos muy contentos”, analizó.

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El delantero explicó la ilusión que existe en ganar la Copa Sudamericana, lo que sería la segunda en la historia-crédito @SC_ESPN/X

Finalmente, sobre la posibilidad de llegar a una final (recordando que se jugará el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla), y que desde que sabían que disputarían esta competencia, el grupo se enfocó que querer buscar la final:

“Nos toca a nosotros celebrar. Sabíamos que iba a ser muy complicado ganar aquí, ante un River que tenía a toda su gente y el estadio lleno. Éramos conscientes de la presión que íbamos a sentir, pero el grupo respondió bien, aunque por momentos durante el partido no estuvimos muy precisos. Al final, el esfuerzo fue premiado y le damos la gloria a Dios, a la fe, a la garra y al corazón que este grupo pone en cada partido. Cuando quedamos eliminados de la Libertadores, sabíamos que teníamos la oportunidad de venir y disfrutar la Sudamericana. Nuestro objetivo es muy claro: queremos llegar hasta la final y pelear por el título”, expresó.

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Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El campeón de 2015 ahora se medirá ante el Vasco da Gama de los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas-crédito @Sudamericana/X

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