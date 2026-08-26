Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 26 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en 3.634,95 pesos colombianos, lo que representa una variación al alza del 5,3% respecto al precio de cierre de la sesión previa, que fue de 3.452 pesos, según información de la fuente Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 4,9%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -18,98%.

El tipo de cambio euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 45,72% es significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,33%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Gabriel Fernando Cubillos Valencia negó haber cometido delito alguno y rechazó que los apartamentos hubieran sido usados para operar

Apareció reconocido cirujano plástico señalado de la muerte de 4 de sus pacientes: “No me pueden responsabilizar por ser el dueño”

Terror en El Tambo, Cauca: van más de 18 ataques con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Las primeras informaciones apuntan a que un grupo armado ilegal, presuntamente vinculado a las disidencias de las Farc, habría coordinado el uso de drones para lanzar artefactos explosivos sobre posiciones estratégicas de la fuerza pública

Terror en El Tambo, Cauca: van más de 18 ataques con drones cargados de explosivos a estación de Policía

“Les roba su devolución de saldos”: decisión de la Corte sobre la reforma pensional genera dudas; afectará los ahorros de quienes no completen las semanas para pensionarse

Una sentencia del alto tribunal impuso al Congreso de la República el reto de corregir procedimientos en temas puntuales y abrió preguntas sobre el impacto político de las nuevas revisiones

“Les roba su devolución de saldos”: decisión de la Corte sobre la reforma pensional genera dudas; afectará los ahorros de quienes no completen las semanas para pensionarse

Carlos Carrillo rechazó el nombramiento de una gerente encargada para Bogotá: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía”

Lejos de ese reproche, el alcalde Carlos Fernando Galán respaldó la decisión presidencial y la presentó como una herramienta para acelerar trámites ante las entidades nacionales

Carlos Carrillo rechazó el nombramiento de una gerente encargada para Bogotá: “Es inaceptable que el presidente pisotee la autonomía”

Alejandro Gaviria se pronunció tras el fallido nombramiento de su esposa Carolina Soto como presidenta de la CCI: “Desprecio por la ley”

El exministro de Educación y esposo de Carolina Soto cuestionó el autoritarismo de los sectores políticos de derecha e izquierda en Colombia

Alejandro Gaviria se pronunció tras el fallido nombramiento de su esposa Carolina Soto como presidenta de la CCI: “Desprecio por la ley”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Carlitos Vargas, el presentador de ‘La Red’, anunció que se alejará de las redes sociales: “A veces me lleno de odio”

Iván Marín quedó fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue su error en la preparación del cerdo

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Técnico del Deportes Tolima pidió disculpas a la hinchada tras la eliminación de la Copa Libertadores: “Hay que tener un equipo consolidado”

EN VIVO - América de Cali vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II