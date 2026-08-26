Por derogar 11 circulares del Gobierno Petro que afectan a los trabajadores, senadora del Pacto Histórico citará a debate de control político a la ministra del Trabajo

Sandra Shindoy anuncia control político ante eliminación de circulares laborales - crédito @sandra_chindoy/X

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Una polémica se desató en Colombia tras la expedición de la Resolución 2708 de 2026, que derogó 11 circulares claves sobre condiciones laborales, lo que llevó a la senadora Sandra Shindoy del Pacto Histórico a anunciar un debate de control político contra la ministra de Trabajo, Natalia López.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en la red social X, donde la congresista expresó preocupación por el impacto de la medida en derechos de trabajadores de sectores como vigilancia, trabajo doméstico, enfermería y reparto.

En su declaración, Sandra Shindoy subrayó: “Los trabajadores no están solos”. Según la senadora, la decisión del Ministerio afecta garantías esenciales, ya que las circulares derogadas establecían parámetros en temas como jornada máxima, pago de horas extras, descansos obligatorios y remuneración a destajo.

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Shindoy aseguró que la bancada del Pacto Histórico buscará que la ministra Natalia López rinda cuentas ante el Congreso y enfatizó: “Eso no lo vamos a permitir”.

Sandra Shindoy lidera citación a la ministra de Trabajo tras polémica resolución laboral - crédito @sandra_chindoy/X

La controversia surge por el alcance que tenía la normativa anterior, la cual según Shindoy, fijaba lineamientos que protegían a empleados en sus condiciones básicas de trabajo.

Para sectores sindicales y legisladores como Shindoy, la resolución abre la puerta a interpretaciones menos favorables a los trabajadores y podría alterar la forma en que se calculan pagos y derechos como las horas extras o los descansos remunerados.

Por su parte, la medida recibió apoyo inmediato de parte del sector empresarial.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), celebró la decisión en declaraciones citadas por Shindoy en su video: “Desde Fenalco destacamos la expedición de este 20 de agosto de la Resolución 2708 del Ministerio de Trabajo, que devuelve la tranquilidad a los empleadores. Las felicitamos por la decisión que tomaron y devolverle la confianza al empresariado colombiano”.

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Para las asociaciones de empleadores, la eliminación de estos documentos representa, en palabras de su presidente, un regreso a un marco “más claro y seguro”.

No obstante, la postura de Shindoy y el Pacto Histórico se sostiene en la defensa de derechos laborales adquiridos.

Sandra Shindoy reclama protección de derechos laborales tras decisión del Ministerio del Trabajo liderado por Natalia López - crédito @sandra_chindoy/Instagram - prensa Abelardo de la Espriella

En el video, la senadora reiteró que los empleados de vigilancia, servicios domésticos, enfermería y reparto contarán con respaldo en el Congreso: “A los vigilantes, a las empleadas domésticas, a los enfermeros, a los repartidores, les decimos: ustedes no están solos. Las y los trabajadores tienen representación, tienen voz y voto aquí en el Congreso de la República”.

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La citación para el debate de control político contra la ministra Natalia López buscará esclarecer los motivos y consecuencias de la Resolución 2708 de 2026.

La congresista anunció que el Senado examinará el impacto de la derogatoria sobre las condiciones de empleo y buscará que el gobierno explique los criterios utilizados para revocar directrices que, según la oposición, protegían a segmentos vulnerables del mercado laboral.

Natalia López justifica la eliminación de circulares laborales y defiende claridad en derechos y deberes

La ministra de Trabajo, Natalia López, defendió la derogatoria de 11 circulares laborales en una columna publicada en Semana.

Según López, la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, emitida bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, buscó eliminar confusiones generadas por documentos que permitían interpretaciones opuestas sobre derechos y deberes laborales.

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Gobierno retira 11 circulares del Ministerio de Trabajo para reforzar la claridad normativa, según la ministra Natalia López - crédito Ministerio del Trabajo

“El documento se prestaba para las dos lecturas”, explicó la ministra, citando el caso de un empresario y un empleado de vigilancia que entendían de manera diferente el pago de recargos por horas extras.

López enfatizó que las obligaciones laborales surgen de la Constitución y leyes del Congreso, mientras que el Ministerio solo puede orientar, no crear nuevas obligaciones.

La ministra detalló ejemplos donde circulares establecían fórmulas y plazos no previstos en la ley, o permitían a inspectores laborales ingresar a domicilios sin orden judicial, lo que, según López, viola el artículo 28 de la Constitución.

“Una circular es un mapa; la ley es el territorio”, afirmó, y sostuvo que los derechos no desaparecen al eliminar las circulares, pues están respaldados por la ley. Recalcó que la medida no afecta procesos vigentes ni genera vacíos, y concluyó: “El trabajador merece saber exactamente qué le deben y el empleador, qué debe”.

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